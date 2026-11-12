छठ घाट की खुदाई में निकले भगवान कृष्ण... बांसुरी और मुकुट वाली मूर्ति देख बोले श्रद्धालु- साक्षात भगवान आए हैं

बिहार के कटिहार में छठ महापर्व की तैयारियों के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों के बीच कौतूहल और आस्था का माहौल बना दिया है. यहां छठ घाट के निर्माण और विस्तारीकरण के लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी. इसी दौरान मजदूरों को धातु से बनी भगवान श्रीकृष्ण की एक मूर्ति मिली. मूर्ति के हाथ में बांसुरी और सिर पर मुकुट है. इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के इलाकों में खबर फैल गई और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे.

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दरअसल, यह घटना कटिहार शहर के नगर थाना क्षेत्र में दौलत राम चौक के समीप स्थित जेके गोला की है. यहां छठ पूजा के दौरान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए घाट का निर्माण और विस्तार कराया जा रहा है. इसी काम के लिए मजदूर जमीन की खुदाई कर रहे थे. तभी मिट्टी के अंदर से उन्हें भगवान कृष्ण की धातु निर्मित प्रतिमा मिली.

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मूर्ति मिलने के बाद मजदूर ने स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी और उन्हें प्रतिमा दिखाई. देखते ही देखते यह खबर सनातन धर्म से जुड़े लोगों के बीच फैल गई. सूचना मिलने पर नगर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को पूरी घटना की जानकारी दी.

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छठ घाट के पास है सार्वजनिक शिव मंदिर, वहीं रखी गई मूर्ति

जिस जगह खुदाई के दौरान भगवान कृष्ण की मूर्ति मिली है, उसके ठीक पास एक सार्वजनिक शिव मंदिर भी है. स्थानीय लोगों की इस मंदिर से गहरी आस्था जुड़ी हुई है. यहां समय-समय पर सनातन धर्म से जुड़े कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है. ऐसे में छठ महापर्व के मौके पर खुदाई के दौरान भगवान कृष्ण की प्रतिमा मिलने को लोग विशेष संयोग मान रहे हैं.

मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि सबसे पहले मूर्ति की जांच पुरातत्व विभाग से कराई जानी चाहिए. इससे पता चल सकेगा कि प्रतिमा कितनी पुरानी है और क्या इसका कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व है. लोगों का कहना है कि छठ पूजा संपन्न होने के बाद इस बात पर चर्चा की जाएगी कि प्रतिमा को नियमों के मुताबिक किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जा सकता है या नहीं.

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फिलहाल, भगवान कृष्ण की मूर्ति को सार्वजनिक शिव मंदिर में सुरक्षित रखा गया है. आसपास की महिला श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचकर प्रतिमा के दर्शन कर रही हैं. कई महिलाएं इसे भगवान का साक्षात आगमन बता रही हैं. उनका कहना है कि हाथ में बांसुरी और सिर पर मुकुट वाली यह प्रतिमा बिल्कुल वैसी ही है, जैसे भगवान श्रीकृष्ण का स्वरूप बताया जाता है. छठ पूजा के दौरान इस तरह मूर्ति का मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है.

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'छठ पूजा के समय साक्षात भगवान आए हैं', दर्शन के लिए पहुंच रहीं महिलाएं

स्थानीय महिला श्रद्धालुओं में मूर्ति मिलने को लेकर खासा उत्साह है. उनका कहना है कि छठ महापर्व के समय भगवान श्रीकृष्ण का इस तरह प्रकट होना उनके लिए आस्था और सौभाग्य का विषय है. श्रद्धालुओं के मुताबिक, प्रतिमा में भगवान के हाथ में बांसुरी है और सिर पर मुकुट है. इसी स्वरूप को देखकर वे इसे भगवान कृष्ण की प्रतिमा मानकर पूजा-अर्चना कर रही हैं.

स्थानीय जनप्रतिनिधि और पूर्व वार्ड कमिश्नर ललन सुल्तानिया ने भी खुदाई के दौरान मूर्ति मिलने की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि छठ घाट के विस्तारीकरण का काम चल रहा था. इसी दौरान मजदूरों ने जमीन से भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा निकाली. उन्होंने खुद भी मूर्ति को देखा है. प्रतिमा में भगवान बांसुरी पकड़े हुए हैं.

ललन सुल्तानिया के मुताबिक, इस जगह पर पहले भी कई बड़े धार्मिक आयोजन होते रहे हैं. ऐसे में लोगों को लगता है कि यहां भगवान का आगमन हुआ है. हालांकि, प्रतिमा कितनी पुरानी और प्राचीन है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही मिल सकेगी. उन्होंने पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराने की मांग की है, ताकि लोगों को मूर्ति के इतिहास और महत्व के बारे में सही जानकारी मिल सके.

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पुरातत्व विभाग से जांच की मांग, छठ पूजा के बाद होगा स्थापना पर फैसला

पूर्व वार्ड कमिश्नर ने प्रशासन से भी इस मामले में सहयोग करने की अपील की है. उनका कहना है कि अगर जांच में प्रतिमा प्राचीन पाई जाती है तो उसे उचित सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि फिलहाल मूर्ति को सार्वजनिक शिव मंदिर में रखा गया है. स्थानीय आचार्यों से राय लेने के बाद ही इसके संबंध में आगे कोई निर्णय लिया जाएगा.

वहीं, स्थानीय निवासी राकेश ने भी छठ घाट निर्माण के दौरान खुदाई में भगवान कृष्ण की मूर्ति मिलने की बात कही है. उनके मुताबिक, जिस मजदूर ने प्रतिमा को जमीन से निकाला था, उसके पास इस घटना का वीडियो भी मौजूद है. राकेश ने बताया कि प्रशासन ने फिलहाल छठ पूजा की तैयारियां पूरी करने को कहा है. तब तक प्रतिमा को शिव मंदिर में रखने और वहीं पूजा-पाठ करने की बात कही गई है.

फिलहाल स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन पुरातत्व विभाग से मूर्ति की जांच कराने में मदद करे. छठ महापर्व के बीच हुई इस घटना ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में प्रतिमा की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व को लेकर क्या जानकारी सामने आती है.

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