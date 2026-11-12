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300 बीघा जमीन के किसान हैं मनोज तिवारी, बताया खेती और मिट्टी बचाने का मंत्र

मनोज तिवारी ने किसानों से रासायनिक खाद का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने की अपील की, उन्होंने कहा कि जिस तरह इंसान अपनी सेहत की जांच कराता है, उसी तरह किसानों को अपने खेत की मिट्टी की सेहत भी जांचनी चाहिए.

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मनोज तिवारी ने बताए बदलते गांवों के हालात (Photo-ITG)
मनोज तिवारी ने बताए बदलते गांवों के हालात (Photo-ITG)

इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए, उन्होंने कहा कि खेती सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान और नई तकनीक से जुड़ा काम भी है. किसानों को अच्छी पैदावार के साथ मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने रासायनिक खाद के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए किसानों से कम खाद डालने और खेत की सेहत की नियमित जांच कराने की अपील की.

मनोज तिवारी ने बताया कि उनका परिवार खेती-किसानी से जुड़ा रहा है और वह खुद भी किसान हैं. उन्होंने कहा, "मैं 300 बीघे का किसान हूं. उन्होंने अपने खेती के अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने खुद खेतों में बीज डाले हैं, ट्रैक्टर चलाया है और खेत की मेड़ ठीक करने जैसे काम भी किए हैं.

मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में रहने के बावजूद उन्हें अपने गांव और वहां की मिट्टी से गहरा लगाव है, उन्होंने बताया कि उनके घर में आज भी खेती-किसानी की परंपरा कायम है, उनकी 94 साल की मां आज भी खेती का नेतृत्व करती हैं. घर में गाय और भैंस भी पाली जाती हैं.

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खेत की सेहत जांचना भी उतना ही जरूरी

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मनोज तिवारी ने कहा कि आज खेती के तौर-तरीके तेजी से बदल रहे हैं, किसान पारंपरिक खेती के साथ नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को भी अपना रहे हैं. अब ड्रोन की मदद से खेतों में खाद और दूसरी चीजों का छिड़काव किया जा रहा है. मछली पालन जैसे विकल्प भी किसानों के लिए आमदनी के नए रास्ते खोल रहे हैं, गांवों में पैदा होने वाले कृषि उत्पाद विदेशों तक पहुंच रहे हैं.

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खेतों में जरूरत से ज्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करें, मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह इंसान अपनी सेहत की जांच कराता है, उसी तरह खेत की सेहत की जांच करना भी जरूरी है, किसानों को यह समझना होगा कि उनकी मिट्टी को किस पोषक तत्व की कितनी जरूरत है.

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मनोज तिवारी ने जैविक खाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पशुओं से मिलने वाला गोबर खेतों के लिए बहुत उपयोगी है. कई लोग इसे नालियों में बहा देते हैं, जबकि इसका इस्तेमाल खेतों की उर्वरता बढ़ाने में किया जा सकता है, उन्होंने बताया कि उनकी मां भी हमेशा गोबर को खेतों में इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं.

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उन्होंने मोटे अनाज यानी श्रीअन्न को बढ़ावा देने की पहल का जिक्र करते हुए कहा कि अब लोग मोटे अनाज के महत्व को समझने लगे हैं, पहले जिन अनाजों को सामान्य भोजन का हिस्सा माना जाता था, वे अब रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी खास जगह बना रहे हैं.

खेती को मिल रहा युवाओं का साथ

मनोज तिवारी ने बताया कि अब गांवों में युवाओं की सोच भी बदल रही है, पहले परिवार के लोग उनसे नौकरी लगवाने की उम्मीद करते थे, लेकिन अब उनके भतीजे नौकरी के बजाय ट्रैक्टर खरीदने में मदद मांगते हैं, ताकि खेती को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें. उन्होंने बांस की खेती का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब उसे खेती की श्रेणी में शामिल किया गया है, इससे किसानों के लिए बांस की खेती के नए अवसर बने हैं.

यह भी पढ़ें: खेती की लागत घटेगी, किसानों की आय बढ़ेगी... भारत एग्रीकल्चर कॉफ्रेंस में बोले शिवराज- बन रहा नया कृषि रोडमैप

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