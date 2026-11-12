'अजित दादा को ब्लैकमेल कौन कर रहा था?', रोहित पवार ने CM फडणवीस को घेरा

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक साथ आने की अटकलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. अब शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है. उन्होंने अजित पवार को ब्लैकमेल किए जाने का सवाल उठाया है. रोहित ने पूछा कि आखिर अजित पवार को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और इसके आदेश किसने दिए थे?

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'BJP के साथ रहते हुए विलय की बात नहीं'

रोहित पवार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के एक होने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है.

रोहित ने लिखा कि BJP के साथ रहते हुए दोनों राष्ट्रवादी गुटों के विलय का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों दलों के विलय पर फैसला शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही बता सकते हैं. फडणवीस ने यह भी कहा था कि BJP से सलाह लिए बिना विलय नहीं हो सकता.

रोहित पवार ने इस बयान को सत्ता का अहंकार बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि उनके बिना दोनों NCP गुट साथ नहीं आ सकते, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को दिखाता है.

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विलीनीकरणाची चर्चा तर नाहीच आणि भाजपा सोबत असताना विलिनीकरणाचा तर विषय सुद्धा येत नाही. त्यामुळं “आमच्याशिवाय दोन्ही राष्ट्रवादीचं एकत्रीकरण होणार नाही”, हे मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं वक्तव्य म्हणजे सत्तेचा अहंकार आहे.. PCMC निवडणुकीत मुंढवा प्रकरणी ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करूनही अजितदादांनी भाजपला कणभर देखील भीक घातली नव्हती. दादांना ब्लॅकमेल कोण करत होतं किंवा ब्लॅकमेल करण्याचे आदेश कुणाचे होते? त्यामुळे ब्लॅकमेलिंगच्या पायावर ज्यांचं राजकारण उभं आहे, अशा भाजपने आणि त्यांच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या एकत्रकरण्याच्या विषयात न बोललेलंच बरं..! — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) November 12, 2026

अजित पवार को ब्लैकमेल करने का किसने दिया था आदेश?

रोहित पवार ने अपनी पोस्ट में मुंढवा जमीन मामले और पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) चुनाव का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अजित पवार को इस मामले में ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी. रोहित ने कहा कि अजित पवार ने BJP के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने सवाल किया, "अजितदादा को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और ब्लैकमेल करने के आदेश किसने दिए थे?"

रोहित ने BJP और उसके नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिनकी राजनीति ब्लैकमेल के आधार पर चलती है, उन्हें NCP के दोनों गुटों को एक साथ लाने के मामले में बयान देने से बचना चाहिए.

क्या है मुंढवा जमीन मामला?

दरअसल, पुणे के मुंढवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी जमीन की खरीद को लेकर विवाद हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजित पवार के बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार की Amadea Enterprises LLP में बड़ी हिस्सेदारी है. इस कंपनी ने 40 एकड़ सरकारी जमीन करीब 300 करोड़ रुपये में खरीदी थी. आरोप है कि जमीन की कीमत बाजार भाव से काफी कम थी. यह भी आरोप लगा कि कंपनी को करीब 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी से छूट दी गई.

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इस मामले में विवादित सौदे में मदद करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जनवरी में हुए PCMC चुनाव के दौरान BJP के एक नेता ने भी इस जमीन सौदे का मुद्दा उठाया था.

अजित पवार के निधन के बाद बढ़ीं विलय की अटकलें

अजित पवार का जनवरी में विमान हादसे में निधन हो गया था. इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने NCP की कमान संभाली और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनीं. अजित पवार के निधन के बाद से ही दोनों NCP गुटों के एक होने की अटकलें लग रही हैं.

पिछले हफ्ते सुनेत्रा पवार गुट के कई नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की थी. इनमें प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार भी शामिल थे. इसके बाद विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया.

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बुधवार को महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे और पार्टी नेता धनंजय मुंडे ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. यह बैठक ऐसे समय हुई, जब सुनेत्रा पवार गुट की ओर से वित्त मंत्रालय की मांग किए जाने की खबरें भी सामने आईं. फिलहाल यह विभाग फडणवीस के पास है.

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हालांकि, रोहित पवार ने साफ किया है कि दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में यह देखना अहम होगा कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं.

इनपुट: रोहित गायकवाड़

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