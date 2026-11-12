scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अजित दादा को ब्लैकमेल कौन कर रहा था?', रोहित पवार ने CM फडणवीस को घेरा

NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर जारी अटकलों के बीच शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने CM देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है. उन्होंने अजित पवार को ब्लैकमेल किए जाने का सवाल उठाते हुए पूछा कि उन्हें ब्लैकमेल करने के आदेश किसने दिए थे. रोहित ने यह भी कहा कि BJP के साथ रहते हुए दोनों गुटों के विलय की बात नहीं हो सकती.

Advertisement
X
रोहित पवार ने NCP के संभावित विलय पर CM के दिए गए बयान को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर सत्ता का अहंकार दिखाने का आरोप लगाया है. (Photo-ITG)
रोहित पवार ने NCP के संभावित विलय पर CM के दिए गए बयान को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर सत्ता का अहंकार दिखाने का आरोप लगाया है. (Photo-ITG)

महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के एक साथ आने की अटकलों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. अब शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है. उन्होंने अजित पवार को ब्लैकमेल किए जाने का सवाल उठाया है. रोहित ने पूछा कि आखिर अजित पवार को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और इसके आदेश किसने दिए थे?

'BJP के साथ रहते हुए विलय की बात नहीं'

रोहित पवार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि दोनों गुटों के एक होने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Pawar rules out merger rumors between NCP factions after meeting Sharad Pawar.
'ऐसी कोई चर्चा नहीं', NCP के विलय की अटकलों पर रोहित पवार का बड़ा बयान
Rohit Pawar
'SIR से बाहर हो सकते हैं 3 करोड़ वोटर', रोहित पवार ने लगाए आरोप
Baramati MLA Rohit Pawar PA Daughter
मां से रूठकर निकली थी विधायक रोहित पवार के PA की बेटी, नाले में मिली लाश
Rohit Pawar (Photo: ANI)
पेपर लीक से फर्जी टेंडर तक, रोहित पवार ने सरकार को घेरा
रोहित पवार ने किया ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक का दावा, देखें मुंबई मेट्रो

रोहित ने लिखा कि BJP के साथ रहते हुए दोनों राष्ट्रवादी गुटों के विलय का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों दलों के विलय पर फैसला शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही बता सकते हैं. फडणवीस ने यह भी कहा था कि BJP से सलाह लिए बिना विलय नहीं हो सकता.

रोहित पवार ने इस बयान को सत्ता का अहंकार बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कहना कि उनके बिना दोनों NCP गुट साथ नहीं आ सकते, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को दिखाता है.

Advertisement

अजित पवार को ब्लैकमेल करने का किसने दिया था आदेश?

रोहित पवार ने अपनी पोस्ट में मुंढवा जमीन मामले और पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका (PCMC) चुनाव का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान अजित पवार को इस मामले में ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी. रोहित ने कहा कि अजित पवार ने BJP के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने सवाल किया, "अजितदादा को कौन ब्लैकमेल कर रहा था और ब्लैकमेल करने के आदेश किसने दिए थे?"

रोहित ने BJP और उसके नेताओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिनकी राजनीति ब्लैकमेल के आधार पर चलती है, उन्हें NCP के दोनों गुटों को एक साथ लाने के मामले में बयान देने से बचना चाहिए.

क्या है मुंढवा जमीन मामला?

दरअसल, पुणे के मुंढवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी जमीन की खरीद को लेकर विवाद हुआ था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजित पवार के बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार की Amadea Enterprises LLP में बड़ी हिस्सेदारी है. इस कंपनी ने 40 एकड़ सरकारी जमीन करीब 300 करोड़ रुपये में खरीदी थी. आरोप है कि जमीन की कीमत बाजार भाव से काफी कम थी. यह भी आरोप लगा कि कंपनी को करीब 21 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी से छूट दी गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: NCP के विलय पर सुनेत्रा पवार ने नहीं खोले पत्ते, संजय राउत बोले- 20, 22 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी

इस मामले में विवादित सौदे में मदद करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जनवरी में हुए PCMC चुनाव के दौरान BJP के एक नेता ने भी इस जमीन सौदे का मुद्दा उठाया था.

अजित पवार के निधन के बाद बढ़ीं विलय की अटकलें

अजित पवार का जनवरी में विमान हादसे में निधन हो गया था. इसके बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने NCP की कमान संभाली और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री बनीं. अजित पवार के निधन के बाद से ही दोनों NCP गुटों के एक होने की अटकलें लग रही हैं.

पिछले हफ्ते सुनेत्रा पवार गुट के कई नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की थी. इनमें प्रफुल्ल पटेल और पार्थ पवार भी शामिल थे. इसके बाद विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: 'वक्त आने पर...', NCP को दोनों गुटों के मर्जर पर पहली बार सुनेत्रा पवार की प्रतिक्रिया

बुधवार को महाराष्ट्र NCP अध्यक्ष सुनील तटकरे और पार्टी नेता धनंजय मुंडे ने भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. यह बैठक ऐसे समय हुई, जब सुनेत्रा पवार गुट की ओर से वित्त मंत्रालय की मांग किए जाने की खबरें भी सामने आईं. फिलहाल यह विभाग फडणवीस के पास है.

Advertisement

हालांकि, रोहित पवार ने साफ किया है कि दोनों गुटों के विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में यह देखना अहम होगा कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं.

इनपुट: रोहित गायकवाड़

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ड्रोन दीदियों सबीना, सीता और रेखा के संघर्ष की कहानी, उनकी ही जुबानी, देखें |
    World Unique Hair Museum: इस देश में है दुनिया का सबसे अनोखा हेयर म्यूजियम, जहां लटकी हैं 16 हजार महिलाओं के बाल की लट, Video |
    शराब तस्करी का अनोखा तरीका, मारुति ईको को बना दिया एंबुलेंस |
    INSIDE STORY: हार्दिक पंड्या से छुटकारा चाहती थी मुंबई? ट्रेड के पीछे की कहानी कुछ और है |
    अचानक ये क्‍या हुआ? ₹2000 सस्‍ता हुआ सोना, ₹1.80 लाख के पास चांदी! |
    काव्या-अनिरुद्ध की शादी में सबसे आगे दिखे रजनीकांत-MK स्टालिन, क्या है फैमिली कनेक्शन? |
    महाराष्ट्र: सोलापुर एयरपोर्ट पर टेकऑफ के दौरान रनवे से फिसला ट्रेनर विमान, महिला पायलट सुरक्षित, VIDEO |
    अबू धाबी में दो दिन की मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के पास पहुंचे ट्रंप के दूत, यूक्रेन में आएगी शांति? |
    ट्रंप ने किया ईरान पर पूर्ण विजय की तैयारी का ऐलान, देखें दुनिया आजतक |
    अरुणाचल में 9186 फीट की ऊंचाई पर फूल की नई प्रजाति मिली
    Advertisement