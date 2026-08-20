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'सपने में आते हैं चौधरी साहब, इसलिए...', अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर RLD का पलटवार

बागपत के पलड़ी गांव में आयोजित RLD के अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष दिलनवाज खान ने अखिलेश यादव के 'चवन्नी को रुपया बनाने' वाले बयान पर पलटवार किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के सपने में आजकल चौधरी साहब आते हैं, इसलिए वह घबराकर ऊलजलूल बयान दे रहे हैं.

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आरएलडी नेता ने समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यक समाज को लेकर भी निशाना साधा. (File Photo- ITG)
आरएलडी नेता ने समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यक समाज को लेकर भी निशाना साधा. (File Photo- ITG)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'चवन्नी को रुपया बनाने' वाले बयान को लेकर यूपी की सियासत गरमा गई है. राष्ट्रीय लोकदल लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहा है. अब बागपत में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में RLD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष दिलनवाज खान ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला.

गुरुवार को पलड़ी गांव में आयोजित सम्मेलन में मंच से बोलते हुए दिलनवाज खान ने कहा कि अखिलेश यादव के सपने में आजकल चौधरी साहब आ रहे हैं, इसलिए वह घबरा रहे हैं और ऊलजलूल बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि उन्हें कोई भी बयान देने से पहले अपने शब्दों को तौलना चाहिए.

'सपा अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक मानती है'

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आरएलडी नेता ने समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यक समाज को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखती है और एनडीए का डर दिखाकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश करती है.

दिलनवाज खान ने दावा किया कि अल्पसंख्यक समाज का हित आरएलडी और एनडीए के साथ ही सुरक्षित है. उन्होंने सम्मेलन में मौजूद लोगों से आरएलडी के साथ मजबूती से खड़े होने की अपील की.

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अखिलेश सरकार के कार्यकाल पर भी हमला

दिलनवाज खान ने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने उस दौर को गुंडों की सरकार तक करार दिया. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सर्व समाज की सरकार है और सभी वर्गों के हित में काम कर रही है.

बागपत के पलड़ी गांव में आयोजित अल्पसंख्यक सम्मेलन में RLD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष दिलनवाज खान के अलावा पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सम्मेलन में संगठन को मजबूत करने, अल्पसंख्यक समाज को पार्टी से जोड़ने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई.

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