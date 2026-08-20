तीन महीने पहले शादी, ड्यूटी से लौटा सिपाही तो अंदर से बंद मिला कमरा, दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर मिली पत्नी

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां किराए के मकान में रह रही एक सिपाही की पत्नी का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला. मृतका की पहचान 24 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पूरा मामला मंझनपुर कोतवाली कस्बे के वार्ड नंबर 14 का है. इटावा निवासी रवि 2021 बैच का सिपाही है. वह अपनी पत्नी शिवानी के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों की शादी करीब तीन महीने पहले ही हुई थी. शादी के कुछ ही महीने बाद शिवानी की मौत से परिवार और आसपास के लोग सकते में हैं.

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जानकारी के मुताबिक सिपाही रवि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी पर गया था. ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वह वापस अपने किराए के कमरे पर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. रवि ने दरवाजा खुलवाने के लिए काफी आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर रवि ने आसपास के लोगों की मदद ली. इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. कमरे के अंदर शिवानी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली.

घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसपी सत्यनारायण प्रजापत, एएसपी अमिता सिंह, सीओ और फॉरेंसिक टीम समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की. घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद पुलिस ने शिवानी के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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फंदे पर लटका मिला सिपाही की पत्नी का शव

एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मंझनपुर थाना क्षेत्र में 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि सिपाही रवि अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है. वह ड्यूटी से वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़कर देखा गया तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में मिली. एसपी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दे दी है. शिवानी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी. घटना के समय सिपाही रवि ड्यूटी पर गया हुआ था. करीब तीन घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद जब वह कमरे पर लौटा तो उसे अंदर से बंद दरवाजा मिला. काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और शिवानी का शव बरामद हुआ.

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शादी को अभी करीब तीन महीने ही हुए थे. ऐसे में शिवानी की अचानक मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं. हालांकि पुलिस ने अभी किसी अन्य वजह की पुष्टि नहीं की है. प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है और जांच के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब इन साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. पुलिस ने साफ किया है कि मौत की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल शिवानी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है. मायके पक्ष को सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद मंझनपुर के वार्ड नंबर 14 में भी लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा है. पुलिस के मुताबिक अभी तक प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला सामने आया है. लेकिन मौत की पूरी वजह जानने के लिए घटनास्थल की जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इन्हीं के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

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