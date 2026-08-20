scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तीन महीने पहले शादी, ड्यूटी से लौटा सिपाही तो अंदर से बंद मिला कमरा, दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर मिली पत्नी

कौशांबी के मंझनपुर में 24 वर्षीय शिवानी का शव किराए के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला. पति रवि सिपाही है और ड्यूटी से लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़ने पर पत्नी का शव मिला. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है. फॉरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

Advertisement
X
सिपाही की पत्नी की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप. (Photo: Screengrab)
सिपाही की पत्नी की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां किराए के मकान में रह रही एक सिपाही की पत्नी का शव कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला. मृतका की पहचान 24 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पूरा मामला मंझनपुर कोतवाली कस्बे के वार्ड नंबर 14 का है. इटावा निवासी रवि 2021 बैच का सिपाही है. वह अपनी पत्नी शिवानी के साथ किराए के मकान में रहता था. दोनों की शादी करीब तीन महीने पहले ही हुई थी. शादी के कुछ ही महीने बाद शिवानी की मौत से परिवार और आसपास के लोग सकते में हैं.

जानकारी के मुताबिक सिपाही रवि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी पर गया था. ड्यूटी खत्म होने के बाद जब वह वापस अपने किराए के कमरे पर पहुंचा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. रवि ने दरवाजा खुलवाने के लिए काफी आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर रवि ने आसपास के लोगों की मदद ली. इसके बाद कमरे का दरवाजा तोड़ा गया. दरवाजा खुलते ही अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. कमरे के अंदर शिवानी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली.

घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एसपी सत्यनारायण प्रजापत, एएसपी अमिता सिंह, सीओ और फॉरेंसिक टीम समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की. घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद पुलिस ने शिवानी के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सम्बंधित ख़बरें

सिपाही की पत्नी की मौत, अंदर से बंद कमरे में मिला शव
Keshav Prasad Maurya Gifts Trycycle To Specially Abled
एक साल से परेशान दिव्यांग को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी ट्राई साइकिल
1 साल से ऐसे कलेक्ट्रेट के पास पहुंच रहा दिव्यांग
8 साल पहले मिली थी ट्राई साइकिल.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
'साहब चले गए हैं...', ट्राई साइकिल के लिए भटकते दिव्यांग का VIDEO
अलग-अलग ब्रांड के नाम पर बेचते थे नकली DEF.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
सरकारी यूरिया से बना रहे थे नकली DEF, अवैध फैक्ट्री पर छापा, 3 गिरफ्तार
Advertisement

फंदे पर लटका मिला सिपाही की पत्नी का शव

एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि मंझनपुर थाना क्षेत्र में 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि सिपाही रवि अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है. वह ड्यूटी से वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़कर देखा गया तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में मिली. एसपी के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष को भी घटना की जानकारी दे दी है. शिवानी की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह पूरी तरह साफ हो पाएगी. घटना के समय सिपाही रवि ड्यूटी पर गया हुआ था. करीब तीन घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद जब वह कमरे पर लौटा तो उसे अंदर से बंद दरवाजा मिला. काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया और शिवानी का शव बरामद हुआ.

Advertisement

शादी को अभी करीब तीन महीने ही हुए थे. ऐसे में शिवानी की अचानक मौत ने कई सवाल खड़े किए हैं. हालांकि पुलिस ने अभी किसी अन्य वजह की पुष्टि नहीं की है. प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है और जांच के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब इन साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. पुलिस ने साफ किया है कि मौत की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

फिलहाल शिवानी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है. मायके पक्ष को सूचना दे दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद मंझनपुर के वार्ड नंबर 14 में भी लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा है. पुलिस के मुताबिक अभी तक प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला सामने आया है. लेकिन मौत की पूरी वजह जानने के लिए घटनास्थल की जांच, फॉरेंसिक साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इन्हीं के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'गले मिलने में दिक्कत नहीं', अब कंगना रनौत के निशाने पर शर्मिला टैगोर, दी नसीहत |
    महाराष्ट्र: 'अगले जन्म में डॉक्टर बनूंगा', NEET एग्जाम में कम नंबर आने पर छात्र ने दी जान |
    भारत संग कोलंबो टेस्ट के लिए श्रीलंकाई टीम में बड़े फेरबदल... 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री |
    Cucumber Side Effects: खीरा खाने वाले सावधान! खरीदने से पहले जानें किन लोगों को करना चाहिए परहेज |
    भिनभिनाती मक्खियां, बदबू... ड्राइवर के शक ने खोला हत्या का राज, मां-बेटा अरेस्ट |
    शिलॉन्ग में KSU की बाइक रैली में हिंसा... 60 लोग घायल, 3 गिरफ्तार |
    Telegram के हर यूजर को मिलेगी फ्री वेबसाइट! यूजरनेम बन जाएगा वेबसाइट एड्रेस |
    कार सवार बदमाशों ने कारोबारी को अगवा कर यूपी पहुंचाया, वीडियो कॉल पर पिटाई दिखाकर मांगे 10 लाख, 4 गिरफ्तार |
    सुनीता अहुजा ने वापस लिया तलाक केस, गोविंदा के मैनेजर का छलका दर्द |
    'सपने में आते हैं चौधरी साहब, इसलिए...', अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर RLD का पलटवार
    Advertisement