Lausanne Diamond League: ग्लास्गो का हिसाब चुकाने उतरेंगे नीरज चोपड़ा, फिर रुमेश पथिरागे से टक्कर

पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के बाद अब नीरज चोपड़ा के सामने श्रीलंका की नई सनसनी रुमेश पथिरागे की चुनौती है. लुसाने डायमंड लीग में शुक्रवार को दोनों एक बार फिर भाला फेंकते नजर आएंगे. मुकाबला सिर्फ प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के टिकट का भी है.
दोनों के बीच यह टक्कर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के महज तीन हफ्ते बाद हो रही है, जहां पथिरागे ने 89.75 मीटर के शानदार थ्रो के साथ गोल्ड जीता था, जबकि नीरज को सिल्वर से संतोष करना पड़ा था. 23 साल के पथिरागे इस सीजन में जबरदस्त फॉर्म में हैं.
वह दोहा और रोम डायमंड लीग भी जीत चुके हैं और रोम में 92.62 मीटर का थ्रो कर 90 मीटर का आंकड़ा पार कर चुके हैं. इस सीजन में उन्होंने 9 में से 8 प्रतियोगिताएं जीती हैं.
Big moments. Big throws 🚀
Rumesh Tharanga Pathirage 🇱🇰 with his world-leading & meeting-record mark of 92.62m at #RomeDL 🇮🇹#DiamondLeague 💎 pic.twitter.com/Q4OWoWohs8— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 28, 2026
दूसरी ओर, नीरज अभी वापसी की राह पर हैं. पीठ की चोट के कारण उनकी वापसी में देरी हुई और दोहा में उन्होंने सीजन का पहला मुकाबला खेला. ग्लासगो में भी वह पूरी तरह फिट नहीं थे, फिर भी 85.83 मीटर के सीजन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सिल्वर जीतने में सफल रहे.
नीरज ने ग्लासगो में कहा था, 'मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी फिटनेस पहले जैसी है, लेकिन धीरे-धीरे वहां पहुंच रहा हूं.' कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड के बिएल स्थित अपने बेस पर वापसी की है, जहां वह अपने बचपन के कोच जयवीर चौधरी और फिजियो ईशान मरवाह के साथ रिहैब और ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं.
लुसाने में दांव पर फाइनल का टिकट
नीरज के लिए लुसाने में सिर्फ पथिरागे को चुनौती देना ही लक्ष्य नहीं है. वह डायमंड लीग फाइनल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे. फिलहाल 6 अंकों के साथ वह 7वें स्थान पर हैं, जबकि भाला फेंक में शीर्ष 6 खिलाड़ी 4-5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे. पथिरागे 23 और एंडरसन पीटर्स 22 अंकों के साथ पहले ही फाइनल का टिकट हासिल कर चुके हैं. पुरुषों के जैवलिन का एक और डायमंड लीग मुकाबला 27 अगस्त को ज्यूरिख में होना है.
नीरज का डायमंड लीग फाइनल से पुराना रिश्ता रहा है. वह 2022 में चैम्पियन बने थे और 2023, 2024 तथा 2025 में उपविजेता रहे. लुसाने में टॉप-3 फिनिश उन्हें इस सीजन के आगे के समीकरणों में भी बड़ा फायदा दे सकती है.
स्टार्स कम हुए, चुनौती फिर भी बड़ी
हालांकि लुसाने में मुकाबला अब पहले जितना स्टार-स्टडेड नहीं रहा. ओलंपिक चैम्पियन अरशद नदीम और यूरोपीय चैम्पियन जूलियन वेबर ने नाम वापस ले लिया है. इसके बावजूद मैदान में दो बार के विश्व चैम्पियन एंडरसन पीटर्स, मौजूदा विश्व चैम्पियन केशॉर्न वॉलकॉट, टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट याकुब वाडलेच और विश्व चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता कर्टिस थॉम्पसन जैसे दिग्गज मौजूद हैं.
अल्टीमेट चैम्पियनशिप पर भी नजर
नीरज के लिए यह मुकाबला एक और वजह से अहम है. वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैम्पियनशिप के लिए वह फिलहाल 8 खिलाड़ियों के संभावित क्वालिफिकेशन स्लॉट से बाहर 9वें स्थान पर हैं. डायमंड लीग फाइनल जीतने वाला खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए भी जगह हासिल करेगा.
यानी लुसाने में नीरज के सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं है- सामने है पथिरागे की तूफानी फॉर्म, 90 मीटर के पार की चुनौती और ब्रसेल्स के फाइनल की रेस. तीन हफ्ते पहले ग्लासगो में बाजी श्रीलंकाई स्टार ने मारी थी, अब नीरज की बारी है जवाब देने की.