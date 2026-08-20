प्रभास की हेल्थ को लेकर बढ़ी फैंस की चिंता, सर्जन की क्रिप्टिक पोस्ट के बाद उड़े होश

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास को लेकर फैंस तब चिंता में पड़ गए जब हैदराबाद के एक हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर की और सफलता के पीछे की 'निजी कुर्बानियों' का जिक्र किया. इस पोस्ट के बाद कई फैंस ने पूछा कि क्या एक्टर ठीक हैं?

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यह चिंता प्रभास को 'बाहुबली', 'साहो' और 'सालार' जैसी फिल्मों के दौरान लगी चोटों के इतिहास को देखते हुए हो रही है. खबरों के मुताबिक, वह कई सालों से घुटने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी दो सर्जरी हो चुकी हैं और फरवरी में एक सेट पर उन्हें फिर से चोट लगी थी.

हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिन्हें घुटने, कूल्हे और स्पोर्ट्स इंजरी का एक्सपर्ट माना जाता है ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'कुछ लोग अपनी सफलता से प्रेरित करते हैं, तो कुछ लोग अपने विनम्र स्वभाव से गहरी छाप छोड़ते हैं.'

उन्होंने यह भी कहा कि वह प्रभास का मेडिकल इलाज कर रहे हैं. उन्होंने लिखा, 'प्रभास को जानना और उनकी सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी मिलना खुशी की बात है. इतनी बड़ी सफलता के बावजूद, वह बहुत ही जमीन से जुड़े, मिलनसार और अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं. उनका पॉजिटिव नजरिया और शानदार स्वभाव उन्हें सच में खास बनाता है. मैं हमेशा उनकी सफलता, अच्छी सेहत और खुशी की कामना करता हूं.'

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तस्वीर में प्रभास डॉक्टर के बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. तस्वीर पर सर्जन ने लिखा, 'सफलता से परे प्रेरणा,' और आगे कहा, 'जब भी आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो आपको सिर्फ उनकी सार्वजनिक उपलब्धियां दिखती हैं, वहां तक पहुंचने के लिए की गई निजी कुर्बानियां नहीं.'

फैंस ने तुरंत कमेंट सेक्शन में एक्टर की सेहत के बारे में मैसेज करने शुरू कर दिए. एक ने पूछा कि प्रभास को क्या हुआ है. दूसरे ने लिखा, 'हमारे भाई अच्छे दिख रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहें.' तीसरे ने कहा कि प्रभास का स्वस्थ रहना ही जरूरी है, और कई अन्य लोगों ने भी ऐसे ही मैसेज किए.

एक फैन ने लिखा, 'प्लीज मेरे 'रेबेल' का अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद, सर.' एक और फैन ने प्रभास से गुजारिश की कि वह पहले अपना ध्यान रखें, आराम करें और बाद में शूटिंग पर लौटें, साथ ही कहा कि अगर वह ठीक रहेंगे, तभी अपने फैंस का मनोरंजन कर पाएंगे.

इस बीच, प्रभास अभी संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' और हनु राघवपुडी की 'फौजी' की शूटिंग कर रहे हैं. उनके पास नाग अश्विन की 'कल्कि 2898 AD' का सीक्वल भी है.

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