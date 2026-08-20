Homemade Body Scrub: पार्लर का चक्कर छोड़ें! चना दाल-चावल से बनाएं मैजिकल बॉडी स्क्रब, घर बैठे पाएं ग्लोइंग-सॉफ्ट स्किन

Homemade Bridal Body Scrub: शादी का दिन हर लड़की के लिए बेहद खास होता है और इस दिन हर कोई चाहता है कि उसकी चेहरा साफ, मुलायम और नेचुरली दमकता हुआ नजर आए. इसलिए शादी से कुछ महीने पहले ही दुल्हनें पार्लर में फेशियल कराना शुरू कर देते हैं, लेकिन बॉडी पर ध्यान नहीं देते हैं. अगर आप अपने फेस के साथ ग्लोइंग बॉडी भी चाहते हैं तो यह ब्राइडल बॉडी स्क्रब अपने घर पर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

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यह स्क्रब शरीर की डेड स्किन हटाने में मदद करता है और त्वचा को मुलायम बनाने में काम आता है. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि यह स्क्रब सिर्फ शरीर के लिए है. इसे चेहरे पर बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि चेहरे की स्किन शरीर की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट होती है.

बॉडी स्क्रब बनाने के लिए सामग्री

2 बड़े चम्मच हरी मूंग दाल

2 बड़े चम्मच चना दाल

2 बड़े चम्मच मसूर दाल

2 बड़े चम्मच भूरा चना

2 बड़े चम्मच चावल

1 छोटा चम्मच कस्तूरी हल्दी

2 बड़े चम्मच सूखी गुलाब की पंखुड़ियां

2 बड़े चम्मच ओट्स

8–10 बादाम

8–10 केसर के रेशे

2–3 बड़े चम्मच नारियल का तेल

जरूरत के अनुसार बॉडी वॉश

बनाने का तरीका

ब्राइडल बॉडी स्क्रब बनाने के लिए आप मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, भूरा चना, चावल, ओट्स, बादाम, गुलाब की पंखुड़ियां और केसर को अच्छी तरह सुखाकर मिक्सर में बारीक पीस लें.

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अब इसमें कस्तूरी हल्दी मिलाकर एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें. जब भी स्क्रब इस्तेमाल करना हो, इस तैयार पाउडर में थोड़ा-सा नारियल का तेल और अपना फेवरेट बॉडी वॉश मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें.

इस्तेमाल करने का सही तरीका

नहाने से पहले बॉडी को हल्का गीला करें. अब तैयार स्क्रब को हाथों से पूरे शरीर पर लगाएं और 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से गोलाई में मसाज करें. खासतौर पर घुटनों, कोहनियों, अंडरआर्म्स और एड़ियों पर थोड़ा अधिक समय दें. सूख जाने के बाद नहा लें. बेहतर रिजल्ट के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस बॉडी स्क्रब के संभावित फायदे

डेड स्किन हटाने में मदद मिल सकती है.

सन टैनिंग कम करने में मदद कर सकता है.

त्वचा को मुलायम और स्मूद महसूस कराने में मदद करता है.

मसाज के कारण ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है.

स्ट्रॉबेरी लेग्स की समस्या कम करने में मदद मिल सकती है.

घुटनों, अंडरआर्म्स और कोहनियों के कालेपन को हल्का करता है.

पीठ पर होने वाले हल्के दाग-धब्बों और बैक एक्ने के निशानों को धीरे-धीरे हल्का करता है.

स्किन के ड्राई पार्ट्स को नरम बनाने में मदद करता है.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी स्किन बहुत सेंसेटिव है या किसी चीज से आपको एलर्जी है, तो पहले हाथ के एक छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. आप चाहे तो उस चीज को स्क्रब बनाते समय स्किप भी कर सकते हैं. त्वचा पर जलन, लालिमा या खुजली महसूस होने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दें. यह एक घरेलू स्किनकेयर उपाय है, इसलिए इसके परिणाम हर इंसान की स्किन के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.

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