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Budh Gochar 2026: बुधादित्य योग! तुला राशि वालों की मौज, जानें 1 महीना कैसा रहेगा आपका हाल

22 अगस्त से सिंह राशि में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाने वाले हैं. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र का कहना है कि बुधादित्य योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक तो कुछ के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है.

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सिंह सूर्य की राशि है और इस राशि में बुध-सूर्य के एकसाथ होने से बुधादित्य योग बनने वाला है. (Photo: ITG)
सिंह सूर्य की राशि है और इस राशि में बुध-सूर्य के एकसाथ होने से बुधादित्य योग बनने वाला है. (Photo: ITG)

22 अगस्त को बुध सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं. इस राशि में सूर्य और केतु पहले से बैठे हुए हैं. ज्योतिष गणना के अनुसार, सिंह सूर्य की राशि है और इस राशि में बुध-सूर्य के एकसाथ होने से बुधादित्य योग बनने वाला है. ज्योतिषाचार्य प्रवीण मिश्र का कहना है कि बुधादित्य योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक तो कुछ के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को धनधान्य की प्राप्ति होगी. तो कुछ के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं. आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों के लिए बुधादित्य योग कैसा रहने वाला है.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुध का गोचर पांचवें भाव में होगा. प्रतियोगिता और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है. नई ट्रेनिंग या कुछ नया सीखने वालों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी. नई तकनीक और AI का इस्तेमाल करने वालों को फायदा हो सकता है. धन लाभ के योग भी हैं. संतान की प्रगति हो सकती है. हालांकि जल्दबाजी और नकारात्मक लोगों से दूरी रखना जरूरी होगा.

वृषभ राशि
बुध का गोचर चौथे भाव में होने से घर-परिवार में सुख-शांति बढ़ सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले परिवार की सहमति से लेना बेहतर रहेगा. परिवार से दूर रहने वाले लोगों की अपनों से मुलाकात हो सकती है. करियर में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं. सुख-सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हो सकती है. कटु वाणी से बचें और परिवार से जरूरी बातें न छिपाएं.

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मिथुन राशि
बुध मिथुन राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे. इससे सक्रियता और कार्यक्षमता बढ़ सकती है. मार्केटिंग, टीचिंग, कानून और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. मेहनत से रुके काम पूरे हो सकते हैं. लंबी दूरी की यात्रा लाभ दे सकती है. व्यापार में नई तकनीक अपनाने का अच्छा समय है. सरकारी कामों में भी प्रगति हो सकती है. जल्दबाजी से बचें और खर्च बजट में रखें.

कर्क राशि
कर्क राशि से बुध दूसरे भाव में रहेंगे. इससे सम्मान बढ़ सकता है और धन कमाने की कोशिशों में सफलता मिल सकती है. बेरोजगार लोगों को नौकरी मिलने के योग हैं. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. परिवार में सुख बढ़ेगा. हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें और स्वास्थ्य व खान-पान के प्रति लापरवाही न करें.

सिंह राशि
बुध का गोचर सिंह राशि में ही होगा. इससे विश्लेषण क्षमता और काम करने का तरीका बेहतर हो सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा मजबूत होगी और धन लाभ के अवसर मिलेंगे. मेहनत बढ़ाने पर कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. परिवार का सहयोग भी मिलेगा. हालांकि किसी काम में जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी न करें और अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें.

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कन्या राशि
कन्या राशि से बुध बारहवें भाव में रहेंगे. जन्मस्थान से दूर नौकरी या कारोबार करने वालों के लिए समय अच्छा रह सकता है. विदेश से जुड़े काम, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट और विदेश यात्रा में लाभ मिल सकता है. वीजा के लिए प्रयास कर रहे लोगों को सफलता मिलने के संकेत हैं. तकनीक और AI की मदद से आय बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संभालकर चलें.

तुला राशि
बुध का गोचर तुला राशि के ग्यारहवें भाव में होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आय बढ़ाने के लिए समय अनुकूल रहेगा. बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है. अचानक धन लाभ भी हो सकता है. नौकरी बदलने का विचार कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल हो सकता है. शिक्षक, वकील, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को विशेष फायदा मिल सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखें और संक्रमण संबंधी बीमारियों से सावधान रहें.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि से बुध दसवें भाव में गोचर करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है. कारोबार में स्थिति मजबूत होगी और अटका हुआ व्यावसायिक पैसा वापस मिलने के योग हैं. मेहनत बढ़ाने पर सफलता मिल सकती है. पारिवारिक काम भी पूरे हो सकते हैं. कटु वाणी और ओवरकॉन्फिडेंस से बचें. अपने काम को समय पर पूरा करना आपके लिए जरूरी रहेगा.

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धनु राशि
बुध का गोचर धनु राशि के नौवें भाव में होगा. पढ़ाई-लिखाई में रुचि बढ़ सकती है और भाग्य का साथ मिल सकता है. धार्मिक यात्रा, कथा या पूजा से जुड़े अवसर बन सकते हैं. विद्यार्थियों को सफलता मिलने के संकेत हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए सिरे से प्रयास करना चाहिए. कारोबार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर फायदा मिल सकता है. आलस्य और अहंकार से बचना होगा.

मकर राशि
मकर राशि से बुध आठवें भाव में रहेंगे. रिसर्च, उच्च शिक्षा, MPhil या PhD से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रह सकता है. विदेश में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. हालांकि करियर और आर्थिक फैसलों में धैर्य रखना जरूरी होगा. रिश्तों के मामले में संवेदनशीलता बरतें. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें. जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला नुकसान दे सकता है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि से बुध सातवें भाव में गोचर करेंगे. नौकरी और कारोबार में सफलता के अवसर मिल सकते हैं और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति के लिहाज से समय अनुकूल रह सकता है. हालांकि वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ मतभेद बढ़ाने से बचें. जीवनसाथी के साथ भी वैचारिक टकराव न होने दें. वाणी पर नियंत्रण रखें और नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें.

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मीन राशि
मीन राशि से बुध छठे भाव में रहेंगे. आय बढ़ने के साथ प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में धैर्य और समझदारी से फैसले लेने होंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों और सहकर्मियों से विवाद से बचना चाहिए. कारोबारियों को भी साझेदारों के साथ टकराव से बचने की सलाह दी गई है. बेवजह लोन लेने से बचें. स्वास्थ्य और खान-पान पर ध्यान दें तथा खर्च बजट के अनुसार करें.

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