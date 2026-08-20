scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान, लेकिन मूल मांगों से समझौता नहीं...', बोले देवेंद्र महतो

झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने वाले आदेश पर स्टे दिया है. आंदोलन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वो अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी मूल मांगें आज भी कायम हैं. वहीं JPSC और JSSC रिफॉर्म मंच के छात्रों ने शुक्रवार को 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का ऐलान किया है.

Advertisement
X
देवेंद्र नाथ महतो ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. (Photo- PTI)
देवेंद्र नाथ महतो ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. (Photo- PTI)

JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का विरोध बरकरार है. हाईकोर्ट को स्टे वाले फैसले के बाद JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के छात्र नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो आंदोलन की अपनी मूल मांगों पर आज भी पूरी तरह कायम हैं.

हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने वाले सरकारी आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाई है. ऐसे में आंदोलन के प्रमुख चेहरा देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वो झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं. 

देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, 'अदालत की प्रक्रिया अपनी जगह चल रही है, लेकिन इस अंतरिम आदेश से हमारी मूल मांगें खत्म नहीं हो जातीं. JPSC और JSSC की भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही हमारी पहली प्राथमिकता है.

सम्बंधित ख़बरें

617 किलो डोडा पोस्त जब्त, बरेली का तस्कर गिरफ्तार
Amit Shah.
JMM को एक्सपोज करेगी भाजपा, अमित शाह से मुलाकात में बनी रणनीति
JPSC PIL in Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC परीक्षा धांधली विवाद, केस CBI को सौंपने की मांग
Palamu DC Provides books to Student
बाढ़ में बही किताबें, शिकायत लेकर DC के पास पहुंची 5वीं की छात्रा
झारखंड में कैसे एक झटके में हजारों लोग बेरोजगार हो गए? देखें खबरदार

'हम अपनी मूल मांगों पर आज भी पूरी तरह कायम'

महतो ने आगे कहा, हमने आंदोलन किसी अभ्यर्थी के खिलाफ नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अपारदर्शिता और व्यवस्था की खामियों के खिलाफ शुरू किया था. इसलिए हम अपनी मूल मांगों पर आज भी पूरी तरह कायम हैं. हमारी मांग साफ है कि जिन परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं, उनकी निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच होनी चाहिए.

Advertisement

छात्र नेता ने कहा कि जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए. बल्कि दोषियों की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: झारखंड सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सफल अभ्यर्थी, JPSC एग्जाम रद्द करने को दी चुनौती

24 जिलों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे छात्र

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JPSC और JSSC रिफॉर्म मंच के छात्र प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन को तेज करने का ऐलान किया है. छात्रों ने ऐलान किया कि वो अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को झारखंड के 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    तीन महीने पहले शादी, ड्यूटी से लौटा सिपाही तो अंदर से बंद मिला कमरा, दरवाजा तोड़ा तो फंदे पर मिली पत्नी |
    प्रभास की हेल्थ को लेकर बढ़ी फैंस की चिंता, सर्जन की क्रिप्टिक पोस्ट के बाद उड़े होश |
    Homemade Body Scrub: पार्लर का चक्कर छोड़ें! चना दाल-चावल से बनाएं मैजिकल बॉडी स्क्रब, घर बैठे पाएं ग्लोइंग-सॉफ्ट स्किन |
    'साइको था पति, अलग रह रही थी दिव्या...', लखनऊ डबल मर्डर-सुसाइड केस में मृतका की बहन के चौंकाने वाले दावे |
    दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिली तो पत्नी-बेटे की हत्या... डबल मर्डर के बाद तीसरी मंजिल से कूदा पति |
    नाइजीरिया में बड़ा नाव हादसा, बच्चों और महिलाओं समेत 47 लोगों की मौत |
    बुज़ुर्ग को सांप ने काटा, मरा हुआ नाग लेकर ऐसे अस्पताल पहुंचा |
    पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता |
    कॉलेज स्टूडेंट्स को Google का बड़ा तोहफा! 4,800 रुपये का AI प्लान 1 साल तक फ्री |
    डॉक्टर की हत्या करने पहुंचे भाऊ गैंग के बदमाश, क्राइम ब्रांच से मुठभेड़ में दोनों को लगी गोली
    Advertisement