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दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिली तो पत्नी-बेटे की हत्या... डबल मर्डर के बाद तीसरी मंजिल से कूदा पति

हरियाणा के पलवल में पति पर अपनी पत्नी और महज दो महीने के बेटे की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है. रजपुरा गांव की इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने दोनों शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया. पुलिस से झड़प के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई का भरोसा देकर रास्ता खुलवाया. आरोपी पति घायल हालत में अस्पताल में भर्ती है.

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बेटे के जन्म के बाद बढ़ी कार की मांग.(Photo: Sachin Gaur/ITG)
बेटे के जन्म के बाद बढ़ी कार की मांग.(Photo: Sachin Gaur/ITG)

पलवल के रजपुरा गांव में गुरुवार तड़के करीब 3 बजे एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. आरोप है कि सोहेल ने अपनी पत्नी शगुफ्ता और दो महीने के बेटे जुहान की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी मकान की ऊपरी मंजिल से नीचे कूद गया, जिससे वह घायल हो गया. फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के मायके वाले सरकारी अस्पताल पलवल पहुंचे. उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए मां-बेटे के शव सड़क पर रख दिए और हंगामा शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई. पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की और करीब 10 मिनट में कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया.

यह भी पढ़ें: पलवल: कमरे में लटके मिले पति-पत्नी, एक साल पहले हुई थी शादी

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परिजनों ने आरोप लगाया कि शगुफ्ता की शादी 2023 में रजपुरा निवासी सोहेल से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष उस पर दहेज में स्कॉर्पियो लाने का दबाव बना रहा था. आरोप है कि सास-ससुर, ननद, देवर और साहिब सरपंच उसे ताने देते थे और कहते थे कि उन्होंने उनके बेटे को ‘लूट लिया’ है.

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बेटे के जन्म के बाद फिर बढ़ी कार की मांग

शगुफ्ता ने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया था. बेटे के जन्म के बाद छुछक की रस्म के दौरान ससुराल पक्ष ने कार की मांग की. परिजनों का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर शगुफ्ता के साथ मारपीट की गई और 15 अगस्त को उसे मायके छोड़ दिया गया. ससुराल वालों ने कथित तौर पर साफ कहा कि कार मिलने तक उसे वापस नहीं लाया जाएगा.

इसके बाद शगुफ्ता के मामा जमशेद, अकरम और राशिद पंचायत लेकर सोहेल के पिता रौनक अली के घर पहुंचे. पंचायत में ससुराल पक्ष शगुफ्ता को वापस रखने के लिए तैयार हो गया और उसे अच्छी तरह रखने का आश्वासन दिया. 17 अगस्त को रौनक अली ने बेटी को एक एसी और 50 हजार रुपये नकद देकर ससुराल भेजा था.

परिजनों का आरोप है कि सोहेल नशे का आदी था और दहेज को लेकर शगुफ्ता को लगातार परेशान करता था. आरोप के मुताबिक, ससुराल लौटने के महज दो दिन बाद ही यह खौफनाक घटना हो गई. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मामले से जुड़े सभी आरोपों की पड़ताल की जा रही है.

नशे और गुस्से में हत्या का दावा

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घायल सोहेल का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक, उसने पूछताछ में पत्नी और बेटे की हत्या करने की बात स्वीकार की है. आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसने नशे और गुस्से में यह कदम उठाया. उसने घटना पर पछतावा होने की बात भी कही है. हालांकि, पुलिस मामले के हर पहलू की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है.

पुलिस अब दहेज प्रताड़ना से जुड़े परिजनों के आरोपों, दोनों पक्षों के बयानों और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बना रही है. वहीं मां-बेटे की मौत के बाद परिवार में मातम है. मृतका के परिजन आरोपी और ससुराल पक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

पुलिस जांच में सामने आएगी पूरी सच्चाई

पुलिस ने मां-बेटे के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही आरोपी की हालत में सुधार होने के बाद उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी. जांच में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि वारदात से पहले क्या हुआ था और दहेज प्रताड़ना के आरोपों में कौन-कौन लोग शामिल थे.

इस घटना ने एक बार फिर दहेज को लेकर होने वाले घरेलू विवादों और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल, पुलिस की जांच जारी है और सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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