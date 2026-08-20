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'साइको था पति, अलग रह रही थी दिव्या...', लखनऊ डबल मर्डर-सुसाइड केस में मृतका की बहन के चौंकाने वाले दावे

लखनऊ के गोमतीनगर डबल मर्डर-सुसाइड केस में मृतका दिव्या मिश्रा की बहन की सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है. इसमें प्रज्ञा ने दावा किया कि दिव्या पति मानस बाजपेई की कथित मानसिक हरकतों के कारण अलग रह रही थीं. उनके मुताबिक, घटना वाले दिन मानस ने बैंक के बाहर दिव्या की गोली मारकर हत्या की और इसके बाद घर पहुंचकर अपनी बहन शीबा को गोली मार दी और खुदकुशी कर ली.

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मानस ने अपने वॉट्सऐप स्टेटस में पत्नी दिव्या पर धोखा देने का आरोप लगाया था. (File Photo- ITG)
मानस ने अपने वॉट्सऐप स्टेटस में पत्नी दिव्या पर धोखा देने का आरोप लगाया था. (File Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में गुरुवार को हुए डबल मर्डर और सुसाइड केस ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत मानस बाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा (37) की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. इसके बाद वह अपने घर लौटा और अपनी बीमार बहन की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली.

इस सनसनीखेज वारदात के बाद जहां एक तरफ पति मानस ने अपने वॉट्सऐप स्टेटस में पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया था. वहीं अब मृतका दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पूरे मामले की तस्वीर बदल कर रख दी है. प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी पोस्ट में घटना को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दिव्या अपने पति मानस की कथित साइको हरकतों और उसकी बहन की मानसिक बीमारी के कारण अलग रह रही थीं.

'ऑटो से रेकी कर रहा था साइको पति'

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दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उनकी बहन अपने पति और ननद की वजह से अलग रह रही थीं. उन्होंने लिखा, 'मेरी बहन दिव्या मिश्रा लखनऊ के गोमतीनगर आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर थी. वो पति की साइको हरकतों और उसकी बहन के पागलपन की बिमारी की वजह से अलग रह रही थी. रोज की तरह वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची थी. दफ्तर पहुंचने के बाद उसने अपना कामकाज निपटाया. उसके बाद वो किसी से कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपने कलीग के साथ बाहर चली गई. इस दरमियान उसका साइको पति दो रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा.'

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प्रज्ञा ने आगे लिखा, 'दिव्या जब बैंक वापस पहुंची तो बैंक के गेट पर उसके पति ने पहले पहली रिवॉल्वर से गोली चलाई. फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे सिर पर कई वार किए. पास के सब लोग जान बचाकर भाग गए. फिर दूसरी रिवॉल्वर निकाली, उससे फायर किया. माथे पर उसके बहुत बड़े-बड़े होल हैं. दिव्या मेरी बहन तुम अब नहीं हो, ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है. तुम मम्मी का बेटा थीं. मम्मी का बार बार फोन आ रहा है. मेरी हिम्मत नहीं है की की मैं उनको कह सकूं कि तुम अब नहीं रही. दिव्या काश के तुम इतनी सीधी नहीं होती. काश के हम आज पूर्णागिरि घूमने चले गए होते.'

हालांकि, पुलिस की ओर से अभी इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों और दोनों परिवारों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

मानस के WhatsApp स्टेटस में क्या लिखा था?

इस मामले में आरोपी मानस के WhatsApp स्टेटस को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है. पुलिस के मुताबिक, पत्नी की हत्या के बाद और खुदकुशी से पहले मानस ने वॉट्सऐप पर एक स्टेटस लगाया था. इसमें उसने पत्नी पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया था. पुलिस के अनुसार, स्टेटस में मानस ने यह भी लिखा था कि वह खुद को और अपनी बहन को मारने वाला है. उसने अपने स्टेटस में लिखा, 'आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, क्योंकि वो मुझसे धोखा कर रही थी. अब मुझे खुद को और अपनी अपनी बहन को भी मारना होगा.'

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अब पुलिस इस स्टेटस के साथ-साथ तलाक से जुड़े दस्तावेजों और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इस वारदात के पीछे वास्तविक वजह क्या थी.

आस पड़ोस के लोग जब तक ये वॉट्सऐप स्टेटस चेक करते, तब तक मानस वारदात को अंजाम दे चुका था. घर का दरवाजा अंदर से बंद था. लोगों ने पहले दरवाजा पीटा,  दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया. अंदर गए तो देखा कि दो लाशें पड़ी हैं. एक मानस की और दूसरी उनकी बहन की. टीवी पर भक्ति गीत चल रहे थे.

एक साल से अलग रह रहे थे पति-पत्नी

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मानस और दिव्या के रिश्ते लंबे समय से ठीक नहीं थे. दोनों करीब एक साल से अलग रह रहे थे और तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी. पुलिस को घर से कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं, जिनसे तलाक की कानूनी प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी मिलती है. दिव्या के परिवार की ओर से भी दावा किया गया है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और कोरोना महामारी के बाद से वे अलग रह रहे थे. परिवार ने मानस की मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

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मानस की बहन शीबा बाजपेई को लेकर पुलिस को जानकारी मिली है कि वह करीब तीन साल से डिप्रेशन से जूझ रही थीं और उनका इलाज चल रहा था. यही पहलू इस मामले की जांच में अहम माना जा रहा है कि पत्नी की हत्या के बाद मानस ने अपनी बहन को क्यों मारा. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या मानस ने अपनी बहन की हालत को लेकर कोई फैसला लिया था या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी. फिलहाल इस सवाल का स्पष्ट जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.

बताया जा रहा है कि मानस के माता-पिता की मौत हो चुकी थी और वो अपनी बहन के साथ रहते थे. पहले पत्नी भी साथ रहती थीं, लेकिन पिछले लगभग एक साल से दोनों अलग रहते थे. दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया भी चल रही थी. बताया जा रहा है कि मानस की बहन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी, इसीलिए शायद मानस को ये लगा होगा कि उनके बाद बहन की देखभाल कौन करेगा. यही वजह रही हो कि मानस ने इतना बड़ा कदम उठाया. पत्नी को मारने के बाद बहन की हत्या की और फिर खुद को भी गोली मार दी.

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पुलिस खंगाल रही हर कड़ी

लखनऊ पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा के मुताबिक, शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. पुलिस ने घटनास्थलों से तीन पिस्तौल बरामद की हैं. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं. पुलिस अब मानस के वॉट्सऐप स्टेटस, तलाक से जुड़े दस्तावेज, परिवार के बयानों और घटनास्थल से मिले सबूतों को जोड़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रही है. मृतका की बहन प्रज्ञा के सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों की भी जांच की जा रही है.

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