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Who Is Anoop Bikram Shahi: सलमान खान से भिड़ेगा नेपाली सिनेमा का सुपरस्टार, 'मातृभूमि' से धमाकेदार डेब्यू, बॉलीवुड में बनेगा करियर?

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इसमें नेपाली एक्टर अनूप बिक्रम शाही ने अहम रोल प्ले किया है. जानें उनके बारे में...

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कौन हैं अनूप शाही? (Photo: Instagram @anoopbikramshahiofficial)
कौन हैं अनूप शाही? (Photo: Instagram @anoopbikramshahiofficial)

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को लेकर जबरदस्त माहौल सेट हो चुका है. ट्रेलर में एक्टर ने देशभक्ति का जोश हाई किया. इसमें सलमान चीनी सेना से लड़ते दिखेंगे. चीनी सेना के मेजर संग सलमान का ट्रेलर में आमना-सामना दिखा. ये वही हैंडसम शख्स है, जिसपर सलमान के बाद लोगों की नजर गई है. एक्टर का नाम है अनूप बिक्रम शाही. जबसे मातृभूमि में उनकी झलक दिखी है इंटरनेट पर अनूप को गूगल किया जा रहा है. 

कौन हैं अनूप शाही?
अनूप भले ही हिंदी सिनेमा के लिए नया सितारा या डेब्यूटेंट होंगे, लेकिन नेपाली सिनेमा में वो बड़ा नाम हैं. लंबी कद-काठी, दमदार पर्सनैलिटी, शानदार स्क्रीन प्रेजेंस की बदौलत अनूप नेपाली इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने में कामयाब हो पाए हैं. उन्हें नेपाली फिल्मों के हैंडसम विलेन के रूप में भी जाना जाता है. अनूप आज भले ही बुलंदियों पर हैं लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान कभी नहीं रहा. बिना गॉडफादर के अनूप ने सक्सेस हासिल की है. मॉडलिंग से होते हुए उनका करियर नेपाली फिल्मों और फिर बॉलीवुड तक पहुंचा है. 

काठमांडू में जन्मे अनूप ने मॉडलिंग से शोबिज में करियर की शुरुआत की. 2013 में उन्होंने मैनहंट इंटरनेशनल नेपाल का खिताब जीता. फिर 2016 में चीन के शेनझेन में आयोजित मैनहंट इंटरनेशनल प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व किया. यहां उन्हें Best TV Model से पुरस्कृत किया गया. मॉडलिंग में धाक जमाने के बाद उन्होंने फिल्मों का रुख किया. अनूप ने नेपाली फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत 2013 में आई फिल्म 'सौर्य' से की थी. लेकिन 2014 में आई फिल्म 'हसिया' ने उन्हें फेम मिला. उनका निगेटिव रोल काफी पसंद किया गया.

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अनूप ने बैक टू बैक कई फिल्में कीं. वो बीर बिक्रम, किंग, क्री, लिली बिली, जय शंभू, पुरानो बुलेट, पासवर्ड, लक्षे और लप्पन छप्पन 2 जैसी फिल्मों में दिखे. उन्हें नेपाली मूवी इंडस्ट्री के मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का टैग मिला है.

अनूप हमेशा से हीरो बनना चाहते थे. लेकिन उन्हें फेम विलेन बनकर मिला. अनूप ने टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी अलग पहचान बनाई. नेपाली रियलिटी शो हिमालयन रोडीज में बतौर गैंग लीडर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी. उनकी पर्सनैलिटी शो के फॉर्मेट के साथ खूब जमी. अनूप ने राजनीति में भी हाथ आजमाया है. 2022 में वो नेपाली कांग्रेस में शामिल हुए थे.

'मातृभूमि' में मिला बड़ा मौका
सलमान की फिल्म अनपू की हिंदी इंडस्ट्री में करियर की दिशा तय करेगी. निर्देशक अपूर्व लाखिया ने ट्रेलर लॉन्च के दौरान बताया कि अनूप के किरदार के लिए उन्होंने दुनिया भर के कलाकारों के ऑडिशन लिए गए थे. सैकड़ों कलाकारों में से अनूप को चुना गया. एक्टर के लिए ये ड्रीम कम ट्रू जैसा मोमेंट है. उन्होंने खुद को सलमान खान का फैन बताया है. ट्रेलर इवेंट में उन्होंने दबंग खान के पैर छुए थे. उनका ये जेस्चर वायरल हुआ था. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 दिसंबर को आएगी.

अनूप पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखते हैं. कंट्रोवर्सी से भी दूर रहते हैं. एक वक्त अनूप का नाम पूर्व मिस नेपाल और मॉडल मालिना जोशी के साथ जुड़ा था. दोनों ने फिल्म 'रानी' में साथ काम किया था. जानकारी के मुताबिक, 2 साल बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया था.

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