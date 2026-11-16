आराधना मिश्रा और इमरान मसूद... सपा से सीट शेयरिंग पर कांग्रेस की 'सॉफ्ट+हार्ड' रणनीति

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया (INDIA) गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है. सपा के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस बहुत ही रणनीति के साथ अपने कदम बढ़ा रही है. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की यूपी के नेताओं के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बात करने से पहले अपनी तैयारी कर ली है.

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मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर चल रही बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम शामिल हैं. इस बैठक में सपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर पहले कांग्रेस के अंदर अहम फैसला लिया जाएगा. इसके बाद 17 नवंबर को कांग्रेस की सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही है.

सपा के साथ सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस की रणनीति में दो अलग-अलग राजनीतिक स्ट्रेटजी देखने को मिल रही. एक तरफ कांग्रेस आराधना मिश्रा हैं, जो सपा के प्रति बेहद 'सॉफ्ट' रुख अपना रही हैं, तो दूसरी तरफ इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम हैं, जो अपनी पार्टी के जनाधार और सम्मान की बात करते हुए 'आक्रामक' तेवर दिखा रहे हैं. इस तरह कांग्रेस यूपी में सियासी बैलेंस का गजब दांव चल रही.

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कांग्रेस का 'सॉफ्ट + हार्ड' चेहरों का संतुलन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन तय माना जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है. सपा यूपी में कांग्रेस को उसकी राजनीतिक हैसियत के मुताबिक सीटें देना चाहती है तो कांग्रेस के नेताओं की डिमांड काफी ज्यादा है. ऐसे में कांग्रेस ने अपने अंदरूनी समीकरणों और सपा पर दबाव बनाने की कवायद के तौर पर सॉफ्ट और हार्ड चेहरे का संतुलन बनाया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' के सपा नेतृत्व के साथ काफी बेहतर तालमेल हैं. इसी तालमेल के चलते अखिलेश यादव रामपुर खास में आराधना मिश्रा के खिलाफ सपा प्रत्याशी नहीं उतारते हैं. ऐसे में आराधना मिश्रा सूबे में सपा के लिए बेहद संतुलित और नरम नजर आती हैं,

आराधना किसी भी तरह की बयानबाजी से बचते हुए आपसी सहमति से रास्ता निकालने की पैरवी कर रही हैं. आराधना मिश्रा का सपा के प्रति यह 'सॉफ्ट' अंदाज गठबंधन को बनाए रखने और अखिलेश यादव के साथ संवाद का रास्ता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है.

वहीं, इमरान मसूद कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो आराधना मिश्रा से पूरी तरह से उलटे हैं. पश्चिमी यूपी के बड़े चेहरे और कांग्रेस नेता इमरान मसूद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहे हैं. इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे अन्य नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को प्रदेश में अपनी ताकत के हिसाब से सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए और पार्टी को किसी भी तरह के दबाव में नहीं झुकना चाहिए.

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प्रेशर पॉलिटिक्स या फिर सियासी 'बैलेंस'?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जानबूझकर 'सॉफ्ट' और 'हार्ड' दोनों तरह के चेहरों को आगे रख रही है, जहां आराधना मिश्रा जैसे नेता सपा नेतृत्व को यह भरोसा दिला रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन के लिए गंभीर है, वहीं इमरान मसूद जैसे नेताओं के आक्रामक रुख के जरिए यह संदेश भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस कम सीटों पर समझौता करने के मूड में नहीं है. अखिलेश यादव ने एक मीडिया ग्रुप से बातचीत में कहा था कि कांग्रेस की तरफ से 181 सीटों की डिमांड की गई है. इस बार इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी को हराने जा रहा है.

इमरान मसूद लगातार सपा को लेकर आक्रामक तेवर अपना रखा है और सीट शेयरिंग के लिए दबाव बना रहे हैं. साथ ही कह चुके हैं कि यूपी में सपा और कांग्रेस में कोई छोटा और बड़ा नहीं हम बराबर के सहयोगी हैं. 2024 में सपा को जो सीटें मिली हैं, वो कांग्रेस और राहुल गांधी के बदौलत मिली है. सपा के मुस्लिम सियासत पर भी सवाल खड़े करते रहे हैं.

वहीं, आराधना मिश्रा मोना बहुत संतुलित बात कर रही हैं. उन्होंने कहा कि गठबंधन को मजबूत बनाना है और जो भी फैसला होगा, वह दोनों दलों के लिए सम्मानजनक होगा.आराधना मिश्रा ने कहा कि दोनों पार्टियां सभी 403 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगी. जहां सपा का उम्मीदवार होगा, वहां कांग्रेस पूरी ताकत से उसका समर्थन करेगी. इसी तरह कांग्रेस की सीटों पर सपा साथ देगी. 2024 के लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला सफल रहा था, उसी के आधार पर 2027 का चुनाव लड़ेंगे. अब सभी की निगाहें कल होने वाली सपा-कांग्रेस की बैठक पर टिकी हैं, जहां से यूपी में गठबंधन की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

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कांग्रेस में मंथन, फिर सपा के साथ बात

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए बातचीत का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो रहा है. सपा के साथ टेबल पर बैठने से पहले कांग्रेस ने सोमवार को अपने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और प्रमुख चेहरों के साथ एक अहम बैठक की.

सूत्रों की मानें तो बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किन सीटों पर कांग्रेस का दावा सबसे मजबूत है और सपा के सामने किन शर्तों को रखा जाना है. पार्टी नेतृत्व ने अपने यूपी नेताओं की राय लेकर एक साझा रणनीति तैयार कर रही है, कितनी सीटों पर उसे हरहाल में चुनाव लड़ना है और कितनी सीटों से सपा के साथ बातचीत शुरू करनी है.

कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद सांसद इमरान मसूद ने बताया कि दिल्ली में मंगलवार से सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक बातचीत शुरू होगी. इसमें सपा और कांग्रेस के नेता शामिल होंगे. वे हमें जगह और समय के बारे में बता देंगे. आज की चर्चा मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारियों और चुनाव प्रचार पर केंद्रित थी. आज इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई कि गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा या नहीं.

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रदेश की सियासी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहन चर्चा हुई. उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति को नई दिशा देगा. प्रदेश की जनता परिवर्तन की ओर देख रही है और सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा वंचित वर्गों के अधिकारों को मजबूत होते देखना चाहती है. उन्होंने कहा कि विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी, INDIA गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक मजबूत विकल्प देगी.

सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को फिर से मजबूत करने के लिए सम्मानजनक संख्या में सीटें चाहती है. कांग्रेस खेमे की ओर से शुरुआती चर्चाओं और सूचियों में बड़ी संख्या में सीटों का प्रस्ताव रहा है. पार्टी का एक धड़ा कम से कम 100 या उससे अधिक सीटों पर लड़ने की पैरवी कर रहा है. इसके अलावा दलित-मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल सीटें कांग्रेस अपने हिस्से में लेना चाहती है.

अखिलेश यादव का स्पष्ट रुख रहा है कि सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रत्याशी की जिताऊ क्षमता. इस फार्मूले के तहत उसी दल को सीट दी जाएगी, जिसका उम्मीदवार उस क्षेत्र में सबसे मजबूत और बीजेपी को हराने में सक्षम होगा.

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सपा बड़े दल की भूमिका में है और वह अधिकांश सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती. 2022 के चुनाव के नतीजे के आधार पर सपा ने रिपोर्ट तैयार किया है, जो सीट शेयरिंग की बैठक में रखेगी. ऐसे में देखना है कि किसका दांव किस पर कितना चलता है.

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