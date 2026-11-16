AI से डर के बीच खुशखबरी: भर्ती घटाने के बजाय 20% ज्यादा फ्रेशर्स को हायर करेगी कॉग्निजेंट, जानें क्या बदल रहा है?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दुनिया भर में कई पारंपरिक काम और भूमिकाएं संभालने लगी है. भारत की बड़ी कंपनियों में शुरुआती स्तर के 37% काम AI कर रही है. नौकरियों पर इसके असर की चिंता के बीच कॉग्निजेंट ने शुरुआती स्तर की भर्ती घटाने के बजाय फ्रेशर्स पर दांव लगाने की बात कही है.

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कॉग्निजेंट इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक तथा वैश्विक परिचालन के अध्यक्ष राजेश वारियर का कहना है कि AI शुरुआती स्तर की नौकरियां खत्म नहीं कर रही, बल्कि उनका रूप बदल रही है. कंपनी फ्रेशर्स की भर्ती जारी रखने के साथ अपने कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दे रही है और खास एआई भूमिकाएं भी तैयार कर रही है.

शुरुआती स्तर के 37% काम कर रही AI

बिजनेस टुडे से बातचीत में वारियर ने कॉग्निजेंट और पियर्सन की जून 2026 की रिपोर्ट द एआई वर्कफोर्स पल्स: द अडैप्टेबिलिटी इम्पेरेटिव का हवाला दिया. इसके मुताबिक भारतीय संगठनों का अनुमान है कि शुरुआती स्तर के 37% काम पहले ही एआई कर रही है. यह 33% के वैश्विक औसत से अधिक है. सर्वे में 80% लोगों ने कहा कि एआई कर्मचारियों को ज्यादा अहम काम पर ध्यान देने का मौका देती है.

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रिपोर्ट में शुरुआती स्तर की नौकरियों में एक और बदलाव का संकेत दिया गया. सर्वे में शामिल 94% मानव संसाधन प्रमुखों को उम्मीद है कि एआई शुरुआती स्तर की ऐसी भूमिकाएं बनाएगी, जो आज मौजूद नहीं हैं.

नैसकॉम के अनुमान के मुताबिक भारत के तकनीकी क्षेत्र ने वित्त वर्ष 26 में करीब 135,000 लोगों को जोड़ा, जबकि वित्त वर्ष 25 में यह संख्या करीब 133,000 थी. नई नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक क्षमता केंद्रों से आया. दूसरी ओर, कैंपस भर्ती में बड़ी गिरावट आई, जिससे छात्रों के लिए शुरुआती स्तर की नौकरी पाना मुश्किल हुआ.

एआई वीकली की रिपोर्ट के मुताबिक नैसकॉम के अध्यक्ष राजेश नांबियार ने निक्केई एशिया से हाल की बातचीत में कहा, “फ्रेशर के नजरिए से यह चिंता की बात है और मैं इसे किसी अलग तरीके से मीठा बनाकर पेश नहीं करूंगा”.

नौकरियां खत्म नहीं, भूमिकाएं बदल रही हैं

फ्रेशर्स के लिए नौकरियों के मौके सीमित होने के सवाल पर वारियर ने कहा कि बदलाव वास्तविक है, लेकिन इसे अवसरों के खत्म होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “एआई कुछ नियमित और बार-बार किए जाने वाले काम स्वचालित कर रही है, जो पारंपरिक रूप से शुरुआती स्तर की नौकरियों का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, हम इसे शुरुआती अवसरों के गायब होने के बजाय भूमिकाओं में बदलाव के रूप में देखते हैं”.

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वारियर के मुताबिक रोजमर्रा के काम में भी बदलाव दिख रहा है. उन्होंने कहा, 'मुख्य रूप से काम पूरा करने पर केंद्रित भूमिकाएं अब एआई के नतीजों की जांच करने, उनका मतलब समझने, अपवादों को संभालने और इंसानी फैसले का इस्तेमाल करने वाली भूमिकाओं में बदल रही हैं'.

उन्होंने कहा कि युवा पेशेवर नियमित काम पर कम समय लगा सकते हैं और एआई की मदद से चलने वाली कार्यप्रणाली को संभालने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. इसमें जानकारियों का मतलब समझना, कारोबारी समस्याएं सुलझाना और उन हालात की पहचान करना शामिल है, जहां इंसानी फैसले की जरूरत होती है. इससे संकेत मिलता है कि एआई के दौर में नौकरी सुनिश्चित करने के लिए केवल बुनियादी कोडिंग और सॉफ्टवेयर जांच काफी नहीं हो सकती.

भारत के सामने AI स्क‍िल तैयार करने की चुनौती

वारियर ने भारत के डिजिटल तकनीक से सहज कार्यबल पर भरोसा जताया, लेकिन कहा कि एआई कौशल की कमी अब भी मौजूद है. यह बदलते रोजगार बाजार के मुताबिक कार्यबल तैयार करने में बड़ी बाधा बन सकती है. उन्होंने कहा, 'सवाल यह नहीं है कि भारत के पास सफल होने के लिए प्रतिभा है या नहीं. सवाल यह है कि क्या हम अलग-अलग उद्योगों में जरूरी रफ्तार और पैमाने पर एआई के लिए तैयार क्षमताएं विकसित कर सकते हैं'.

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उन्होंने कहा कि नियोक्ता ऐसे लोगों की तलाश में हैं, जिनमें डिजिटल समझ के साथ आलोचनात्मक सोच, बातचीत की क्षमता, रचनात्मकता और उद्योग की जानकारी हो. कॉग्निजेंट की पहले की न्यू वर्क, न्यू वर्ल्ड 2026 रिपोर्ट में कहा गया था कि 93% नौकरियां किसी न किसी तरह AI से प्रभावित हो सकती हैं.

वारियर ने कहा, 'AI नतीजे तैयार कर सकती है, लेकिन लोगों को संदर्भ देना होगा, सही सवाल पूछने होंगे, नतीजों की जांच करनी होगी और फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी'.

कॉलेजों और फ्रेशर्स की तैयारी पर उन्होंने कहा कि शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती अकादमिक पढ़ाई और कार्यस्थल पर उसके इस्तेमाल के बीच का अंतर है. उनके मुताबिक विश्वविद्यालयों को कंपनियों से सलाह लेकर अपने पाठ्यक्रम नियमित रूप से बदलने चाहिए. छात्रों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और परियोजना आधारित पढ़ाई के जरिए कंपनियों के साथ काम करने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने के ज्यादा मौके मिलने चाहिए.

उन्होंने छात्रों के लिए तीन प्राथमिकताएं बताईं. पहली, एआई की समझ विकसित करना. दूसरी, आलोचनात्मक सोच, समस्या पहचानने की क्षमता और संबंधित क्षेत्र के कौशल मजबूत करना. तीसरी, बातचीत, मिलकर काम करने और तेजी से सीखने की क्षमता में निवेश करना.

इस साल कामकाजी दुनिया में कदम रखने वाले हर युवा भारतीय के लिए उनका संदेश था, “मेरा संदेश आसान है. जिज्ञासु बने रहें, लगातार सीखने को अपनाएं और एआई को अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में न देखें”.

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कॉग्निजेंट की भर्ती और प्रशिक्षण रणनीति

वारियर ने बताया कि कॉग्निजेंट अपने मौजूदा कर्मचारियों को एआई के दौर के लिए तैयार कर रही है. कंपनी खास एआई भूमिकाएं बना रही है और स्वचालन से जुड़ी चिंताओं के बावजूद नए स्नातकों की भर्ती जारी रख रही है. करीब 46,000 कर्मचारियों ने एंथ्रोपिक क्लॉड, ओपनएआई, गूगल जेमिनी और गिटहब कोपायलट समेत उन्नत एआई मंचों में कम से कम एक प्रमाणपत्र हासिल किया है. करीब 74,000 कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं.

कंपनी दो तरह के खास पेशेवर तैयार कर रही है. इनमें 5,000 फ्रंटियर सर्टिफाइड इंजीनियर और 10,000 फ्रंटियर बिजनेस ऑपरेटर शामिल हैं. फ्रंटियर सर्टिफाइड इंजीनियर ऐसे एजेंटिक AI तंत्र बनाएंगे, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, फैसले ले सकें और कार्यप्रणाली को पूरा कर सकें. फ्रंटियर बिजनेस ऑपरेटर इंसानी फैसलों और AI से चलने वाले डिजिटल श्रम को जोड़कर कारोबारी नतीजों का प्रबंधन करेंगे. कंपनी की सिनैप्स पहल का लक्ष्य 2030 तक दुनिया भर में दो मिलियन लोगों का कौशल बढ़ाना है.

फरवरी 2026 में मुख्य वित्तीय अधिकारी जतिन दलाल ने कहा था कि कॉग्निजेंट इस साल करीब 24,000-25,000 फ्रेशर्स की भर्ती करने की योजना बना रही है. यह 2025 में भर्ती किए गए करीब 20,000 फ्रेशर्स से लगभग 20% अधिक है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार एस ने इस तरीके को 'व्यापक पिरेमिड' तैयार करना बताया है.

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30 सितंबर 2026 तक कॉग्निजेंट के कर्मचारियों की संख्या 359,900 थी, जो एक साल पहले के मुकाबले 10,100 अधिक थी. कंपनी ने तीसरी तिमाही में 5.66 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो 4.6% अधिक था. शुरुआती स्तर के काम में एआई की बढ़ती हिस्सेदारी और कैंपस भर्ती में गिरावट के बीच कॉग्निजेंट का जोर फ्रेशर्स की भर्ती, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और नई एआई भूमिकाएं तैयार करने पर है.

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