मॉर्निंग 'वॉक' पर निकला विशालकाय मगरमच्छ, बस स्टैड का VIDEO वायरल

गुजरात के वडोदरा जिले के वाघोडिया में एक ऐसा नजारा सामने आया, जिसे देखकर राहगीरों के होश उड़ गए. यहां सुबह-सुबह एक विशालकाय मगरमच्छ मुख्य सड़क पर बेखौफ टहलता हुआ नजर आया. मगरमच्छ को सड़क पर इस तरह घूमते देख लोगों में हड़कंप मच गया. इस पूरी घटना का वीडियो एक राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.

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घटना वाघोडिया के दोलापुरा बस स्टेशन के पास की है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 5:40 बजे एक बाइक सवार अपनी नौकरी पर जा रहा था. इसी दौरान उसकी नजर सड़क पर घूम रहे एक विशालकाय मगरमच्छ पर पड़ी. सुबह के शांत माहौल में सड़क पर मगरमच्छ को इस तरह टहलते देख बाइक सवार भी हैरान रह गया.

मगरमच्छ की लंबाई और भारी-भरकम शरीर देखकर कोई भी डर सकता था, लेकिन वह बिना किसी घबराहट के सड़क पर आगे बढ़ता रहा. बाइक सवार ने हिम्मत जुटाकर इस अनोखे और डरावने नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया. वीडियो में मगरमच्छ सड़क पर आराम से चलता दिखाई दे रहा है.

इसी बीच सामने से एक चार पहिया वाहन आता नजर आया. गाड़ी की हेडलाइट पड़ते ही मगरमच्छ सतर्क हो गया. इसके बाद वह सड़क किनारे बने नाले की तरफ सरकने लगा और देखते ही देखते अंधेरे में खेतों की ओर गायब हो गया.

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नदी छोड़कर सड़कों पर क्यों आ रहे मगरमच्छ?

दरअसल, वाघोडिया क्षेत्र से देव और विश्वामित्री नदियां गुजरती हैं. इन नदियों में बड़ी संख्या में मगरमच्छ रहते हैं. दोलापुरा बस स्टेशन के पास भी देव नदी बहती है. ऐसे में मगरमच्छों का नदी से निकलकर आसपास के रिहायशी इलाकों और सड़कों तक पहुंचना स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

खासकर सुबह और रात के समय नौकरी या दूसरे कामों से निकलने वाले लोगों को ऐसे नजारे डराने लगे हैं. एक तरफ सड़क पर मगरमच्छ की मौजूदगी लोगों के लिए कौतूहल का विषय है, तो दूसरी तरफ राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी बढ़ रही है. सुबह की इस घटना का वीडियो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

(इनपुट- जाप्तव्य सी याग्निक)

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