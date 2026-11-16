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हिमाचल के रोहतांग पास पर बर्फबारी में सड़क पर फिसला टूरिस्ट बस, थार-जिप्सी भी फेल... देखें VIDEO

रोहतांग पास में ताजा बर्फबारी के बाद एक पर्यटक बस जमी बर्फ पर बेकाबू होकर खाई की ओर फिसली, लेकिन सड़क के किनारे रुक गई. बस में सिर्फ चालक सवार था और सामने आया वीडियो ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों की बर्फीली सड़कों पर सफर की मुश्किल दिखाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी हो रही है. (Photo- ITG)
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी बर्फबारी हो रही है. (Photo- ITG)

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रोहतांग पास में बर्फबारी के बाद सड़क पर सफर करना मुश्किल हो गया है. ताजा बर्फबारी के चलते सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई है. इससे यहां से गुजरने वाले वाहनों के टायर सड़क पर पकड़ नहीं बना पा रहे और गाड़ियां फिसलने लगी हैं.

हालात ऐसे हो गए हैं कि वाहन चालकों के लिए बर्फ से ढकी सड़कों पर गाड़ियों को संभालना भी मुश्किल हो रहा है. इसी दौरान एक पर्यटक बस भी फिसलती हुई नजर आई. बस के फिसलने का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले सीजन की पहली बर्फबारी, सफेद चादर में ढका मंदिर

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जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीते दिन की है. रोहतांग में हुई बर्फबारी के बाद सड़क पर बर्फ की परत जम गई थी. सड़क पर फिसलन इतनी ज्यादा थी कि वाहनों के टायर ठीक से पकड़ नहीं बना पा रहे थे. इसी दौरान एक पर्यटक बस भी आगे बढ़ते हुए अचानक फिसलने लगी.

बस का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क पर फिसलते हुए खाई की ओर जाने लगी. वहां मौजूद लोगों के लिए यह कुछ पल काफी डरावने रहे. लोगों की सांसें थम गईं, क्योंकि बस लगातार फिसल रही थी और उसके खाई की तरफ जाने का खतरा था.

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हालांकि, गनीमत रही कि बस खाई की ओर नहीं मुड़ी और सड़क के किनारे ही रुक गई. इस घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि बस में चालक के अलावा कोई पर्यटक या दूसरा यात्री सवार नहीं था. अगर बस में यात्री होते तो यह घटना और गंभीर हो सकती थी.

यह भी पढ़ें: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानों में भी ठंड जारी... मौसम क्या संकेत दे रहा? देखें

बर्फबारी के बाद रोहतांग जैसे ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों पर सफर करना जोखिम भरा हो जाता है. सड़क पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है. यह घटना बताती है कि बर्फबारी के बाद पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

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