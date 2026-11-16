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Gehu Aata Garlic Naan Recipe: गेहूं के आटे से तवे पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा गार्लिक नान, मिलेगा लाजवाब स्वाद

Whole Wheat Garlic Naan Recipe: रेस्टोरेंट में मिलने वाला गार्लिक नान खाने में काफी टेस्टी लगता है. इसका मक्खन और लहसुन वाला स्वाद दाल मखनी, शाही पनीर और दूसरी ग्रेवी वाली सब्जियों के साथ खूब पसंद किया जाता है. लेकिन इसके लिए हर बार रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो घर पर भी आसानी से गार्लिक नान बना सकते हैं.

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बिना मैदे के तवे पर आसानी से तैयार करें रेस्टोरेंट जैसा गार्लिक नान (Photo- ITG)
बिना मैदे के तवे पर आसानी से तैयार करें रेस्टोरेंट जैसा गार्लिक नान (Photo- ITG)

Whole Wheat Garlic Naan Recipe: रेस्टोरेंट में मिलने वाला गार्लिक नान खाने में जितना टेस्टी होता है, इसे घर पर बनाना भी उतना ही आसान है. मक्खन और लहसुन की खुशबू से भरपूर यह नान दाल मखनी, शाही पनीर और दूसरी ग्रेवी वाली सब्जियों के साथ खूब पसंद किया जाता है. आमतौर पर इसे मैदा से बनाया जाता है लेकिन आप कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो गेहूं के आटे से भी इसे तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी खास मशीन या तंदूर की जरूरत नहीं है.

घर में मौजूद कुछ आसान चीजों और एक साधारण तवे की मदद से आप रेस्टोरेंट जैसा गार्लिक नान बना सकते हैं. शाम के खाने में कुछ खास बनाने का मन हो या वीकेंड पर परिवार के लिए स्पेशल डिश तैयार करनी हो, यह रेसिपी आपके लिए बेस्ट हो सकती है. तो आइए जानते हैं गेहूं के आटे से टेस्टी गार्लिक नान बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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1 कप गेहूं का आटा

1 बड़ा चम्मच मक्खन

2 बड़े चम्मच तेल

5-6 लहसुन की कलियां

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया अदरक

3 हरी मिर्च

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

गार्लिक नान बनाने की आसान रेसिपी

सबसे पहले आटा गूंथ लें

गेहूं के आटे से गार्लिक नान कैसे बनाएं?

  1. गार्लिक नान बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें. इसमें नमक और तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा सख्त हो और न ही बहुत चिपचिपा. आटा तैयार होने के बाद इसे ढककर लगभग 30 मिनट के लिए रख दें.
  2. अब लहसुन की कलियों को छीलकर बारीक काट लें. अदरक को भी बारीक काट लें या कद्दूकस कर लें. हरी मिर्च को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें. आप चाहें तो अपने स्वाद के हिसाब से हरी मिर्च की मात्रा कम भी रख सकते हैं.
  3. इसके बाद एक छोटे पैन में मक्खन डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. इसमें बारीक कटा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें. इसे कुछ देर हल्का पकाएं और फिर गैस बंद कर दें. ध्यान रखें कि लहसुन जले नहीं, वरना इसका स्वाद कड़वा हो सकता है.
  4. अब गूंथे हुए आटे को एक बार फिर हल्का मसल लें और बराबर हिस्सों में बांटकर लोइयां बना लें. एक लोई लें और सूखा आटा लगाकर गोल बेल लें. इसके ऊपर तैयार लहसुन-मक्खन का मिश्रण फैलाएं. अब किनारों को बीच में लाकर अच्छी तरह बंद कर दें और हल्के हाथों से दोबारा बेल लें. ध्यान रखें कि नान बेलते समय ज्यादा दबाव न डालें, वरना अंदर का मिश्रण बाहर निकल सकता है.
  5. अब एक तवा गर्म करें और उस पर बेला हुआ नान रखें. इसे धीमी से मध्यम आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. जब नान पर हल्की सुनहरी चित्तियां दिखने लगें और वह अच्छी तरह पक जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी लोइयों से भी नान तैयार कर लें.
  6. तैयार गार्लिक नान पर ऊपर से थोड़ा मक्खन लगा सकते हैं. इसे दाल मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेज या अपनी पसंद की किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ गरमागरम परोसें. घर पर बना यह टेस्टी नान आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगा.
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