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'31 दिसंबर 2029 के बाद नशा मुहैया करने वाला कोई नहीं बचेगा', पंजाब को अमित शाह ने दी डेडलाइन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्रा के समापन पर नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया. उन्होंने घोषणा की कि 31 दिसंबर 2029 के बाद पंजाब में नशा मुहैया कराने वाला कोई नहीं बचेगा. अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने नशे के अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया, जिसे केंद्र और राज्य मिलकर खत्म करेंगे.

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अमित शाह ने जालंधर में 2029 तक 'नशा मुक्त पंजाब' का ऐलान किया. (Photo- /BJP4India)
अमित शाह ने जालंधर में 2029 तक 'नशा मुक्त पंजाब' का ऐलान किया. (Photo- /BJP4India)

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' के समापन पर पंजाब पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया. जालंधर में आयोजित 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2029 के बाद पंजाब में नशा मुहैया कराने वाला एक भी शख्स नहीं बचेगा.

अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा कि ऐतिहासिक नगरी जालंधर आना उनके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन खासतौर से एक नशा मुक्त पंजाब के संकल्प के साथ यहां आना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है.

उन्होंने पंजाब के इतिहास को याद करते हुए कहा कि पूरा देश पंजाब को मुख्य रूप से दो बड़ी और महान चीजों के लिए जानता है. पहला, जब भी देश में खाद्यान्न की जरूरत पड़ी, तो पंजाब के मेहनतकश किसानों ने अपने पसीने से देश के गोदामों को भर दिया और आज भी वो ये अहम जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं. 

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'बलिदान से ही हमें आजादी मिली'

दूसरा, चाहे आजादी से पहले का दौर हो या स्वतंत्रता के बाद का समय, जब भी देश की सुरक्षा और रक्षा की बात आई, तो पंजाब का जवान और नागरिक हमेशा सबसे आगे खड़ा मिला है. पंजाबियों की बहादुरी और महान बलिदान से ही हमें आजादी मिली है और आज भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए पंजाब ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं.

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'पिछली सरकारों ने अवैध नशे के व्यापार को...'

गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान चिंता जताते हुए कहा कि आज हमें 'नशा मुक्त पंजाब' अभियान की इतनी जरूरत क्यों पड़ी है? इसकी असल वजह ये है कि पिछली सरकारों के दौरान यहां 'चिट्टा' जैसे खतरनाक और अवैध नशे के व्यापार को खुलेआम फलने-फूलने दिया गया, जिसने युवाओं की पीढ़ी को बर्बाद कर दिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली को मिला बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर, अमित शाह ने किया उद्घाटन, CM रेखा गुप्ता भी रहीं मौजूद

उन्होंने कहा कि अब केंद्र और राज्य मिलकर इस काले कारोबार का पूरी तरह से खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने कहा, 'पंजाब के चुनाव में कई मुद्दे हैं. किसानों, इंडस्ट्री, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं, लेकिन आने वाला चुनाव बीजेपी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है. आज मैं यहां से पंजाब की माताओं और युवाओं से वादा करके जाता हूं कि इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन कीजिए, कमल के फूल पर वोट डालिए, 31 दिसंबर 2029 से पहले हम पंजाब को चिट्टे के व्यापार से मुक्त कर देंगे.'

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