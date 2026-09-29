scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली को मिला बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर, अमित शाह ने किया उद्घाटन, CM रेखा गुप्ता भी रहीं मौजूद

दिल्ली-नोएडा के ट्रैफिक से जूझने वालों के लिए आज का दिन अहम है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सालों से अटके बारापुला फेज-3 का उद्घाटन कर दिया है. दावा है कि अब इस नए रूट से पूर्वी दिल्ली, नोएडा और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर आसान होगा और कई रास्तों पर जाम की समस्या कम होगी.

Advertisement
X
अमित शाह ने बारापुला फेज-3 का उद्घाटन किया (Photo-ANI)
अमित शाह ने बारापुला फेज-3 का उद्घाटन किया (Photo-ANI)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है. ये कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 को सराय काले खां से जोड़ेगा, जिससे AIIMS और दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाना आसान होगा.

इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा नोएडा और पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाने वाले लोगों को होगा. मंगलवार को अमित शाह ने इस कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई, इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं.

उद्घाटन पर बात करते हुए रेखा गुप्ता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को 2014 में मंजूरी मिली थी और योजना मयूर विहार से सराय काले खां तक करीब 11 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की थी.

सम्बंधित ख़बरें

arvind-kejriwal-tilak-nagar-police-constable-attack
दिल्ली हेड कांस्टेबल से मारपीट में AAP नेताओं पर FIR, सौरभ भारद्वाज का भी नाम
delhi barapulla phase 3 elevated corridor inauguration
नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स! 9 साल की देरी के बाद बारापूला फेज-3 तैयार
Restrictions to curb pollution in Delhi
दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए ढेरों पाबंदियां, पर मजदूरों की रोजी का क्या?
AAP demand FIR for pravesh
दिल्ली थप्पड़ कांड! प्रवेश वर्मा पर केजरीवाल का हमला
Rahul Gandhi
दिल्ली की उस झुग्गी में पहुंचे राहुल, जहां SIR के बाद बचा सिर्फ 1 वोटर

रेखा गुप्ता ने कहा कि 2025 तक दिल्ली में सत्ता में रही सरकार इस काम को इतने सालों में पूरा नहीं कर सकी. रेखा गुप्ता के मुताबिक जब उन्होंने PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ मौके का निरीक्षण किया तो स्थिति ऐसी थी कि पुल एक जगह से शुरू होता था, फिर दूसरी जगह से दोबारा शुरू हो जाता था और बीच का बड़ा हिस्सा अधूरा पड़ा था.

Advertisement

9 साल की देरी, लागत भी बढ़ी

2014 में मंजूरी मिलने के बाद 2015 में बारापुला फेज-3 कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो गया था. इसे 2017 तक पूरा किया जाना था, लेकिन कई अड़चनों के चलते काम लंबा खिंचता गया. अब करीब 1,635 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो चुका है.

यह भी पढ़ें: नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स! 9 साल की देरी के बाद बारापूला फेज-3 तैयार, अमित शाह आज करेंगे उद्घाटन

साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए भी राहत

कॉरिडोर में साइकिल चलाने वालों के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है. पैदल चलने वालों के लिए भी एक लेन बनाई गई है जहां लोग मॉर्निंग वॉक कर सकेंगे. यमुना के ऊपर बने हिस्से में लंबे स्पैन वाली संरचना का इस्तेमाल किया गया है और शीशे की रेलिंग लगाई गई है, ताकि लोग यमुना की खूबसूरती का लुत्फ उठा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली को मिला बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर, अमित शाह ने किया उद्घाटन, CM रेखा गुप्ता भी रहीं मौजूद |
    भारत-चीन के रिश्ते कुछ साल पहले की तुलना में आज बेहतर: जयशंकर |
    एक तूफान, दो बार लैंडफॉल! मेक्सिको की ओर बढ़ रहा पोलो, कैटेगरी-3 की ताकत से तट पर दस्तक का खतरा |
    Shani Nakshatra Parivartan 2026: आज से 10 दिन बाद नक्षत्र बदलेंगे शनि! 4 राशियों के अच्छे दिन होंगे शुरू |
    कूड़ा साफ करने की 'ऑटोमैटिक' मशीन वायरल, वीडियो देख लोग बोले- हाथ से जल्दी होता |
    पेजेश्कियान बने 'बाहुबली' तो ट्रंप की सेना को बताया 'कालकेय', प्रभास की फिल्म से ईरान ने अमेरिका को घेरा |
    कोर‍िया में कैसे ब‍िहैव करते हैं बॉस? महिला ने बताया अनुभव, लोग बोले- इंड‍िया के मैनेजर ऐसे नहीं... |
    दादा-परदादा की जमीन के कागज खो गए? मोबाइल से ऐसे चेक करें रिकॉर्ड |
    17 साल के बल्लेबाज का धमाका, दोहरा शतक जड़ खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, तोड़े कई बड़े रिकॉर्ड |
    निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर किया 2 करोड़ का मानहानि केस, आरोपों को बताया 'बेबुनियाद'
    Advertisement