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देखता रह गया HERO... जमकर बिका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, 8 लाख लोगों ने खरीदा

Ather Energy की शुरुआत धीमी थी, लेकिन समय के साथ इस स्टार्टअप ने तेजी से ग्रोथ किया है. अब टीवीएस, बजाज और ओला के बाद ये देश का चौथा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड बन गया है जिसने 8 लाख से ज्यादा टू-व्हीलर सेल्स का आंकड़ा पार किया है.

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Ather Energy की टोटल सेल में Rizta ने अहम भूमिका निभाई है. Photo: Atherenergy.com
Ather Energy की टोटल सेल में Rizta ने अहम भूमिका निभाई है. Photo: Atherenergy.com

भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है. ख़ासतौर स्टार्टअप्स ने इस बाजार में नई क्रांति कर रखी है. इसी दौड़ में बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप Ather ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. कंपनी ने देश में 8 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री की है. अपने इस नए माइलस्टोन के साथ Ather ऐसा करने वाली भारत की चौथी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनी बन गई है.

इससे पहले टीवीएस मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक और बजाज ऑटो 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री का आंकड़ा पार कर चुके हैं. दिलचस्प बात ये है कि, अभी हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ब्रांड Vida अभी भी 8 लाख यूनिट्स की बिक्री के आंकड़े से दूर है. Vahan पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, Ather ने 28 सितंबर 2026 को कुल 8 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर की ग्राहक डिलीवरी का आंकड़ा पार किया. 

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Ola ने इस साल मार्च में 10 लाख स्कूटर सेल्स का आंकड़ा पार किया था, जबकि TVS ने अगस्त में Ola को पीछे छोड़ते हुए 10 लाख का आंकड़ा छुआ था. वहीं Bajaj ने जून में 8 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार किया था. अब एथर एनर्जी ने ये मुकाम हासिल किया है. Ather की बिक्री पर नजर डालें तो कंपनी की असली रफ्तार पिछले करीब चार साल में देखने को मिली है. खासकर 2025 से कंपनी की बिक्री में तेज बढ़ोतरी हुई है. 

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जनवरी 2025 से 28 सितंबर 2026 के बीच Ather ने करीब 4.75 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं. यानी टोटल सेल का करीब 59% हिस्सा पिछले 21 महीनों में आया है.  Ather ने 29 अगस्त को अपना नया Konarc इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बाजार में उतारा है. कंपनी को उम्मीद है कि नया मडल स्कूटर सेल को और रफ्तार देगा. बीते अगस्त में कंपनी ने देश भर में कुल 29,694 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री की थी. यह कंपनी की अब तक की तीसरी सबसे बड़ी मंथली सेल रही है.

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अगस्त की बिक्री में Rizta का योगदान सबसे ज्यादा रहा. कंपनी की कुल डिस्पैच में Rizta का शेयर तकरी 76% रहा, जबकि 450 सीरीज ने करीब 23% का योगदान दिया. Ather की मौजूदा बिक्री रफ्तार को देखते हुए कंपनी इस साल करीब 3.5 लाख इलेक्ट्रिक स्कूटर की कुल बिक्री के साथ 2026 को खत्म कर सकती है. 

5 स्कूटर बेचती है कंपनी

कंपनी के पोर्टफोलियो में 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं. जिसमें सबसे सस्ते Konarc की कीमत 1,01,999 रुपये, Rizta की कीमत 1,21,549 रुपये से शुरू होती है. वहीं Ather 450S की कीमत 1,27,888 रुपये से, Ather 450 S की कीमत 1,51,046 रुपये से और सबसे महंगे मॉडल Ather 450 Apex की कीमत 1.95 लाख से शुरू होती है. 
 

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