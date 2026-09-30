EPFO ने जबसे वेज सीलिंग 15,000 रुपये से बढाकर 25,000 रुपये कर दिया है, तबसे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्‍या आपकी सैलरी कम हो जाएगी, ईपीएफओ के इस नियम का क्‍या सीटीसी पर भी असर होगा और क्‍या आपकी टेक-होम सैलरी बदलेगी?

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दरअसल, सरकार ने प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों को सोशल सिक्‍योरिटी का लाभ देने के लिए पीएफ पेंशन की लिमिट बढ़ाई है, जिसके तहत अब 51 लाख अतिरिक्‍त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इनका पेंशन में योगदान जरूरी हो जाएगा. हालांकि, ये योगदान नियोक्‍ता के कुल योगदान में से किया जाएगा. इस कारण सीधे तौर पर आपकी सैलरी में कटौती नहीं होगी, लेकिन वेज सीलिंग 25,000 रुपये होने से पीएफ में योगदान बढ़ सकता है. जिस कारण आपकी टेक होम सैलरी प्रभावित हो सकती है. आइए समझते हैं कि कैसे और किन लोगों की सैलरी में कटौती हो सकती है.

पीएफ के इस नियम का CTC पर क्या असर पड़ेगा?

EPFO के मुताबिक, CTC के आधार पर PF की देनदारी नहीं होती है. पीएफ का योगदान लागू नियमों के हिसाब से तय होता है. ऐसे में सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ने से CTC अपने आप नहीं बदलती है. हालांकि, कंपनी का खर्च बढ़ सकता है. मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर ₹20,000 है. अभी 15,000 रुपये की सीलिंग पर हर महीने 1800 रुपये पीएफ कटता है. नए नियम के बाद यह बढ़कर 2400 रुपये हो सकता है.

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कितनी कटकर आएगी सैलरी?

अगर आपकी पीएफ योग्‍य सैलरी 20 हजार रुपये है, तो कर्मचारियों का योगदान 1800 रुपये से बढ़कर 2400 रुपये हो सकता है यानी हर महीने 600 रुपये से ज्‍यादा पीएफ में जाएगा. इसका मतलब है कि इतनी रकम हर महीने आपकी सैलरी में कम होकर आएगी.

इसी तरह, अगर पीएफ योग्‍य वेतन 25,000 रुपये है तो कर्मचारियों का योगदान 3000 रुपये होगा यानी हर महीने आपकी सैलरी से 1200 रुपये ज्‍यादा पीएफ में जमा होगा. इसका मतलब है कि आपकी सैलरी कटकर आएगी.

वहीं अगर आपके नियोक्‍ता का भी PF हिस्‍सा आपकी सैलरी में शामिल है तो यही रकम डबल हो जाएगी. जैसे 20,000 की सैलरी पर 1200 रुपये की एक्‍स्‍ट्रा PF कटौती होगी और 25,000 रुपये की सैलरी पर 2400 रुपये एक्‍स्‍ट्रा PF कटौती लागू होगी.

किन लोगों की सैलरी होगी कम?

ईपीएफ की नई व्‍यवस्‍था के तहत उन्‍हीं लोगों की सैलरी पर असर होगा, जिनका पीएफ 15,000 रुपये के वेज सीलिंग पर कट रहा था और अब 25,000 की वेज सीलिंग के आधार पर कटेगा. जिनकी सैलरी 25,000 रुपये से कम और 15000 रुपये से ज्‍यादा है उनकी पीएफ में योगदान बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उनकी टेक होम सैलरी में कटौती दिख सकती है.

हालांकि, जिनका पीएफ पहले से ही 25,000 रुपये या उससे ज्‍यादा की बेसिक सैलरी पर कटता था तो उनकी टेक होम सैलरी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है. पहले की तरह ही उनका पीएफ कटौती लागू रहेगा. वहीं, अगर उनकी बेस‍िक सैलरी + डीए 25,000 रुपये से ज्‍यादा है तो उनके पेंशन में योगदान जरूरी नहीं होगा. वे चाहें तो पेंशन में कंट्रीब्‍यूशन करा सकते हैं.

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