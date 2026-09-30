खेलते-खेलते RO प्लांट के पास पहुंच गए भाई-बहन... टूटकर गिरा था बिजली का तार, करंट लगने से दोनों की मौत

तमिलनाडु के रामनाथपुरम से एक ऐसा हादसा सामने आया है, जिसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया. यहां बिजली के करंट की चपेट में आने से दो छोटे भाई-बहन की मौत हो गई. दोनों की उम्र महज 6 और 10 साल थी. घटना गांव के एक पेयजल शुद्धिकरण केंद्र यानी RO प्लांट के पास की बताई जा रही है. बच्चे प्लांट के आसपास खेल रहे थे. इसी दौरान बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया. लेकिन बच्चों को इस खतरे का अंदाजा नहीं था.

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6 साल का बच्चा खेलते-खेलते RO प्लांट के पास पहुंचा. वहां बिजली का तार पड़ा था. बच्चे ने अनजाने में प्लांट के एक धातु वाले हिस्से को छू लिया. जैसे ही उसने उसे छुआ, वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया. बच्चे को करंट लगते देख उसकी 10 साल की बहन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी. उसे शायद पता ही नहीं था कि भाई जिस हिस्से के संपर्क में आया है, उसमें करंट दौड़ रहा है. उसने जैसे ही भाई को छुआ, वह भी बिजली की चपेट में आ गई. हादसा इतना अचानक हुआ कि दोनों बच्चों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस और तमिलनाडु बिजली बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे. शुरुआती जांच में मामला बिजली के करंट से मौत का माना जा रहा है. हालांकि, हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और बिजली की तार वहां कैसे टूटी, इसकी जांच की जा रही है.

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, बच्चे गांव के प्लांट के आसपास खेल रहे थे. इसी दौरान यह हादसा हुआ. घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी चिंता है. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कामुति सरकारी अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम के बाद मौत की परिस्थितियों से जुड़ी आगे की जानकारी सामने आएगी.

रामनाथपुरम के कलेक्टर ने घटना का संज्ञान लिया है. प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और संबंधित अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट ली जा रही है. फिलहाल पुलिस और बिजली विभाग की टीमें मौके पर जांच कर रही हैं. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बिजली की तार कब टूटी, क्या उसमें करंट था और RO प्लांट के धातु वाले हिस्से में करंट कैसे पहुंचा.

एक छोटे से गांव में सुबह का दिन दो परिवारों के लिए ऐसी खबर लेकर आया, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. एक भाई करंट की चपेट में आया तो उसे बचाने दौड़ी उसकी बहन भी उसी खतरे का शिकार हो गई. दोनों भाई-बहन की मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है.

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