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उज्जैन: महाकाल मंदिर के पास फिर चलेगा बुलडोजर! 40 दुकानें हटेंगी, 12 मीटर की सड़क होगी 24 मीटर

सड़क चौड़ीकरण का काम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से उज्जैन के महाकाल मंदिर क्षेत्र में शुरू हो गया है. नगर निगम मास्टर प्लान के तहत 12 मीटर चौड़ी सड़क को 24 मीटर चौड़ा करने का कार्य कर रहा है. इसमें करीब 40 दुकानें प्रभावित होंगी.

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महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार से महाकाल घाटी तक रोड चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है. (Photo-ITG)
महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार से महाकाल घाटी तक रोड चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है. (Photo-ITG)

मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार से महाकाल घाटी तक रोड चौड़ीकरण का काम फिर शुरू हो गया है. कोर्ट का फैसला आने के बाद नगर निगम ने बुधवार को कार्रवाई शुरू की. निगम की टीम इलाके में पहुंची और मुनादी कराई. दुकानदारों से तय समय के अंदर अपना सामान हटाने को कहा गया है.

इस रोड की चौड़ाई अभी 12 मीटर है. इसे बढ़ाकर 24 मीटर किया जाना है. इस काम की जद में करीब 40 दुकानें और संस्थान आ रहे हैं. नगर निगम का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत यह सड़क चौड़ी की जा रही है.

महाकाल मंदिर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया साल 2023 में शुरू हुई थी. नगर निगम ने सड़क की नपती कर मार्किंग भी की थी. इसके बाद करीब 26 व्यापारी कोर्ट चले गए थे. उनकी याचिका के बाद काम पर रोक लग गई थी. अब कोर्ट ने व्यापारियों की याचिका खारिज कर दी है. इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हो गया है. नगर निगम और स्मार्ट सिटी की टीम ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है.

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स्मार्ट सिटी के सहायक यंत्री ने बताया कि, मास्टर प्लान के तहत सड़क को 24 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है. फिलहाल दुकानदारों को सामान हटाने के लिए समय दिया जा रहा है. इसके बाद चौड़ीकरण का काम आगे बढ़ाया जाएगा.

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 दुकानदार बोले- 24 नहीं, 18 मीटर करें सड़क

कार्रवाई के बीच स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों ने भी अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि वे विकास के काम में सहयोग करने को तैयार हैं. हालांकि, वे सड़क की चौड़ाई 24 मीटर के बजाय 18 मीटर रखने की मांग कर रहे हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण में उनकी जमीन भी जा रही है. उनका आरोप है कि इसके बदले उन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. लोगों ने कहा कि वे टैक्स देते हैं. इसके बावजूद प्रशासन से उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है.

दरअसल, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए सड़कों और दूसरे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम चल रहा है. इसी के तहत महाकाल मंदिर क्षेत्र में भी सड़क चौड़ी की जा रही है. महाकाल मंदिर का यह मुख्य मार्ग है. श्रावण-भादों के दौरान इसी रास्ते से बाबा महाकाल की सवारी निकलती है. इस दौरान यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है.

यह भी पढ़ें: शाही मस्जिद गिराने के AI वीडियो से जुटी थी भीड़, उज्जैन के बवाल पर खुलासा... 15 हिरासत में

प्रशासन का मानना है कि सड़क चौड़ी होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी. अब कोर्ट का फैसला आने के बाद चौड़ीकरण का काम दोबारा आगे बढ़ रहा है.
 

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