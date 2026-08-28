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UGC-NET जून 2026 की परीक्षा के नतीजे घोषित, NTA ने जारी किया रिजल्ट

फाइनल आंसर की जारी होने के बाद NTA ने UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. 84 विषयों के नतीजे और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर को दोबारा होगी, उनका रिजल्ट और स्कोर कार्ड री-एग्जाम के बाद जारी किया जाएगा.

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UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट जारी(File Photo: PTI)
UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट जारी(File Photo: PTI)

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC-NET जून 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया. NTA ने 84 विषयों के UGC-NET जून 2026 के नतीजे घोषित किए हैं. रिजल्ट और स्कोर कार्ड UGC-NET की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. उम्मीदवार UGC-NET की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना स्कोर कार्ड देख, डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं.

हालांकि, इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों के जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को दोबारा आयोजित की जानी है, उन्हें UGC-NET जून 2026 का स्कोर कार्ड देखने पर "Invalid Application Number/Password" का मैसेज मिल सकता है. इन उम्मीदवारों का रिजल्ट और स्कोर कार्ड दोबारा होने वाली परीक्षा के बाद ही उपलब्ध कराया जाएगा.

परीक्षा को लेकर कई हफ्तों से बनी अनिश्चितता के बाद यह रिजल्ट जारी किया गया है. NTA ने तीन विषयों में सामने आई समस्याओं के बाद इनकी परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया था.

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UGC-NET 2026: 84 विषयों का रिजल्ट

UGC-NET जून 2026 की परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच देशभर में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD प्रोग्राम में दाखिले के लिए पात्रता तय करने के लिए आयोजित की जाती है. NTA ने अब उन 84 विषयों के रिजल्ट जारी किए हैं, जिनकी परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के जरिए अपना रिजल्ट और क्वालिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

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ऐसे चेक करें रिजल्ट

उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके UGC-NET जून 2026 का स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सबसे पहले UGC-NET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर UGC-NET जून 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें. सिक्योरिटी कैप्चा भरकर Submit पर क्लिक करें. इसके बाद UGC-NET का स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. उम्मीदवार रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और भविष्य में एडमिशन या भर्ती प्रक्रिया के लिए उसका प्रिंटआउट जरूर ले लें.

स्कोरकार्ड में इन जानकारियों को जरूर देखें

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने से पहले उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि नाम और रोल/एप्लीकेशन नंबर, विषय और दिया गया पेपर, प्राप्त अंक और परसेंटाइल, क्वालिफिकेशन स्टेटस (JRF/Assistant Professor/PhD), कैटेगरी और कट-ऑफ से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं.

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