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आज 29 अगस्त 2026 वृष राशिफल: इच्छाशक्ति बढ़ेगी, व्यवस्था पर बल रखेंगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 29 August 2026, Taurus Horoscope Today: इच्छाशक्ति बढ़ेगी . व्यवस्था पर बल रखेंगे . स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . मनोबल बढ़ा रहेगा . सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे .

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taurus horoscope
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कामकाजी उपलब्धियों को बल मिलेगा . वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे . शासन की योजनाओं में अपेक्षित सफलता पाएंगे . पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी . बड़ों का सहयोग रहेगा . लिखापढ़ी में सहज बने रहेंगे . सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे . जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा . परिवार से करीबी बढ़ाएंगे . कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे . प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे . परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे . व्यवस्था व प्रबंधन के प्रति सहयोग बढ़ेगा .
नौकरी व्यवसाय-  कार्यों में तेजी करेंगे . लक्ष्य पाएंगे . प्रयासों में गति आएगी . प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा . व्यापारिकं लेनदेन में गति आएगी . अपेक्षित वृद्धि होगी . मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे .

धन संपत्ति- लाभवृद्धि का प्रयास रहेगा . सफलता के अवसर बनेंगे . आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे . योजनागत लाभ बड़े बनेंगे . पद प्रभाव और सम्मान का स्तर संवरेगा . सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा .

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बल मिलेगा . भावनात्मक प्रदर्शन के अवसर रहेंगे . संबंध बेहतर होंगे . रिश्ते सुखकर रहेंगे . पैतृक पक्ष मजबूत होगा . प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे . आपसी तालमेल बढ़ेगा . पारिवारिक विषयों में सुधार आएगा . सहयोग की भावना रखेंगे . विश्वसनीय बने रहेंगे .

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स्वास्थ्य मनोबल- इच्छाशक्ति बढ़ेगी . व्यवस्था पर बल रखेंगे . स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . मनोबल बढ़ा रहेगा . सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे .


आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . वचन निभाएं .

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शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : ओपल

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