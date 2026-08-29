आज 29 अगस्त 2026 मिथुन राशिफल: इच्छित प्रदर्शन करेंगे, यात्रा पर जोर बना रहेगा

भाग्य की प्रबलता से चहुंओर शुभता बढ़ेगी . वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा . आर्थिक प पर फोकस होगा . आस्था और अध्यात्म बढ़े रहेंगे . शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी . भंेटवार्ता में बेहतर होंगे . धार्मिक आयोजनों में रुचि लेंगे . भाग्य से कार्य साधेंगे . साख में वृद्धि बनी रहेगी . सहकार और विश्वास बल पाएंगे . पद प्रभाव संवार पर रहेगा . प्रबंधकीय क्षमता पर जोर बनाए रखेंगे . साख सहकार में वृद्धि होगी . भेंट संवाद में महत्वपूर्ण बात कह सकेंगे . सुखद पल साझा करेंगे .

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नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी . प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर बढ़ेंगे . पहल करने का भाव रहेगा . कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी . निसंकोच आगे बढ़ेंगे . कला कौशल संवार पाएगा .

धन संपत्ति- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बनेगा . लाभ प्रतिशत उछाल पाएगा . साख बढ़त पर रहेंगी . इच्छित सफलता पाएंगे . अवसरों का लाभ लेंगे . साहस पराक्रम बनाए रखेंगे . बचत में सुधार आएगा .



प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंध मधुर बनेंगे . परिस्थितियां सुखद रहेंगी . प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत होगा . संबंधों का लाभ उठाएंगे . प्रियजनों से करीबी बढ़ेगी . मन के मामले संवरेंगे . सभी प्रसन्न रहेंगे . रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे . संबंधों में मिठास बढ़ेगी . परिजनों के साथ बनाए रखेंगे . हर्ष आनंद से समय बिताएंगे .

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित प्रदर्शन करेंगे . यात्रा पर जोर बना रहेगा . साक्षात्कार व संवाद में सफल रहेंगे . वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे . टीम भावना बढ़ेगी .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . सुखद यात्रा करें .

शुभ अंक : 1, 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी नीला

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