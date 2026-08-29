आज 29 अगस्त 2026 मेष राशिफल: संवेदनशीलता बनी रहेगी, मनोबल  ऊंचा रहेगा

वाणिज्यिक कार्य गति लेंगे . विविध मामलों में सामंजस्य रखेंगे . आर्थिकी संवरेगी . अपनों के समर्थन से उत्साहित रहेंगे . वादा पूरा करने पर जोर होगा . प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे . पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा . उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे . विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे . कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे . सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा . संवाद संचार बेहतर रहेंगे . कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे .

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नौकरी व्यवसाय- कारोबार में इच्छित परिणाम पाएंगे . व्यवसाय में उछाल बना रहेगा . लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. कार्यों को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे . अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा .

धन संपत्ति- वित्तीय हितों को साधने में सफल होंगे . कार्ययोजनाएं गति पाएंगी . सामंजस्यता बढ़ाएंगे . व्यावसायिक कार्यों में रुचि रखेंगे . उन्नति के पथ पर सहजता से आगे बढ़ेंगे .

प्रेम मैत्री- मन के संबंधों में प्रसन्नता बढ़ेगी . रिश्ते अनुकूल बनेंगे . परस्पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा . प्रेम संबंध मजबूत बनाए रहेंगे . मित्रों को प्रभावित करेंगे . भ्रमण पर जाएंगे . प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे . मन प्रसन्न रहेगा . अपनों की खुशी बढ़ाएंगे .

स्वास्थ्य मनोबल- आपसी मेलजोल बढ़ाएंगे . संवेदनशीलता बनी रहेगी . मनोबल ऊंचा रहेगा . अनुशासन बढ़ाएं . स्वास्थ्य अच्छा रहेगा .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . सक्रिय रहें .

शुभ अंक : 1, 6 और 9

शुभ रंग : चमकदार लाल

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