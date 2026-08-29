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आज 29 अगस्त 2026 कर्क राशिफल: स्पष्टता बनाए रहें , स्वास्थ्य सुधार पाएगा

Aaj ka Kark Rashifal 29 August 2026, Cancer Horoscope Today: संपर्क संवाद में उतावली न दिखाएं . स्पष्टता बनाए रहें . स्वास्थ्य सुधार पाएगा . सामंजस्य बढ़ाएंगे . आवेश में न आएं . सहजता से कार्य करें .

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cancer horoscope
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नीति निर्देशों का पालन बनाए रखें . कामकाज में स्पष्टता बढ़ाएं . वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता बढ़ाएं . सबका मान सम्मान रखेंगे . नए लोगों से भेंट में स्पष्टता बढ़ाएंगे . खानपान का ध्यान रखेंगे . विविध कार्यों में सजगता से काम लेंगे . निजी मामलों में निरंतरता बनाए रखें . परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें . सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें . व्यवस्थागत  कार्यों में रुचि रहेगी . विविध गतिविधियों में विरोधियों से बचाव रखेंगे . स्तरहीन व्यक्तियों के बहकावे में नहीं आएं .

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों से मिलकर चलें . व्यावसायिक संबंध संवारें . सहज गति से आगे बढ़ें . करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें . व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन से बचें .


धन संपत्ति- आर्थिक  कार्यों में जल्दबाजी न करें . लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें . बचत पर फोकस होगा . विविध विषयों में खर्च पर नियंत्रण रखें . सावधानी से आगे बढ़ेंगे . बजट बनाएं .

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प्रेम मैत्री- करीबियों की खुशी के लिए प्रयास बनाए रखें . परिवार का वातावरण सामान्य रहेगा . भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं . आवश्यक सूचना मिल सकती है . वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं . करीबी के परामर्श से कार्य करें . भावनात्मक संवाद को अनदेखा न करें . सहयोग सहकारिता बनाए रखें .

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद में उतावली न दिखाएं . स्पष्टता बनाए रहें . स्वास्थ्य सुधार पाएगा . सामंजस्य बढ़ाएंगे . आवेश में न आएं . सहजता से कार्य करें .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . विनम्रता रखें .

शुभ अंक : 1, 2 और 6

शुभ रंग : गुलाबी

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