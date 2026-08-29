आज 29 अगस्त 2026 सिंह राशिफल: पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नेतृत्व पर बल देंगे

दाम्पत्य जीवन आनंदमय रहेगा . कारोबारी स्थिरता में वृद्धि होगी . निजी विषयों में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे . शुभ संदेश प्राप्त होंगे . घरेलु मामलों में सीख सलाह बढ़ाएंगे . टीम वर्क पर फोकस रखेंगे . विनय विवेक से काम लेंगे . प्रियजनों के साथ से अनुकूलन बढ़ेगा . आवश्यक कार्यों में तेजी दिखाएंगे . साख सम्मान बना रहेगा . जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे . सेहत का ख्याल रखेंगे . तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी . कामकाज को बेहतर बनाए रखेंगे .

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नौकरी व्यवसाय- करियर में सुधार आएगा . व्यापार में विश्वास बनाए रखेंगे . तेजी बनाए रखेंगे . अधिकांश क्षेत्रों में प्रभाविता बनाए रखेंगे . औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी . साझेदारी में तेजी बनाए रखेंगे .

धन संपत्ति- आर्थिक कार्य संवरेंगे . भूमि भवन आदि स्थाई संपत्ति के कार्यों में सक्रियता बनी रहेगी . आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे . सहकारिता में बेहतर रहेंगे . पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी . नेतृत्व पर बल देंगे .

प्रेम मैत्री- सबको साथ बनाए रखेंगे . निजी संबंधों को बल मिलेगा . मित्रों से घनिष्ठता बढ़ेगी . सबको साथ लेकर चलेंगे . जीवन में सुख सौख्य रहेगा . अपनों का साथ विश्वास पाएंगे . भेंट मुलाकात असरदार होगी . वचन निभाएंगे . परिवार में समय बिताएंगे . सुख सौख्य बढे़गा .

स्वास्थ्य मनोबल- सबका साथ समर्थन रहेगा . स्वास्थ्य अच्छा रहेगा . खानपान में भव्यता रखेंगे . व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा . जिम्मेदारी से कार्य करेंगे .

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आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें . श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं . मिष्ठान्न का वितरण करें . रक्षासूत्र बांधे . बड़ा सोचें .

शुभ अंक : 1, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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