एक साल गेट की तैयारी, आईआईटी हैदराबाद से दो साल की एमटेक पढ़ाई और फिर क्वालकॉम में 26 लाख रुपये से ज्यादा के सालाना पैकेज पर कैंपस प्लेसमेंट. एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने इस नौकरी के लिए कई साल मेहनत की, लेकिन छंटनी में अब उसकी नौकरी चली गई.

और पढ़ें

क्वालकॉम ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की संख्या घटाने की प्रक्रिया के तहत भारत में भी कथित तौर पर छंटनी शुरू कर दी है. करीब 1,000 नौकरियों पर असर पड़ने की बात कही जा रही है, हालांकि अंतिम संख्या की पुष्टि नहीं हुई है.

दोस्त की नौकरी जाने पर किया पोस्ट.

इस बीच एक्स यूजर विकास ऑलवेज की एक पोस्ट ने क्वालकॉम की छंटनी से कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर की ओर ध्यान खींचा है. खास तौर पर ऐसे युवा इंजीनियरों पर, जो तकनीकी क्षेत्र में आने से पहले अपना करियर बनाने के लिए कई साल मेहनत करते हैं.

अपने दोस्त का अनुभव साझा करते हुए विकास ने लिखा, “क्वालकॉम की छंटनी से मेरा दोस्त भी प्रभावित हुआ है.”

गैर-तकनीकी नौकरी छोड़कर की गेट की तैयारी.

विकास के मुताबिक, उनके दोस्त को बीटेक के दौरान सदरलैंड से गैर-तकनीकी नौकरी का ऑफर मिला था. उसने यह नौकरी लेने के बजाय ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट की तैयारी करने का फैसला किया.

Advertisement

एक साल का ब्रेक लेने के बाद उसने परीक्षा पास की और करीब 1,100 रैंक हासिल की. इसके बाद उसे आईआईटी हैदराबाद में वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एमटेक के लिए दाखिला मिला.

कैंपस प्लेसमेंट में मिला बड़ा पैकेज.

दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बाद उसे क्वालकॉम में कैंपस प्लेसमेंट मिला. विकास ने बताया कि उनके दोस्त को सालाना 18 लाख रुपये की मूल सैलरी और 26 लाख रुपये से ज्यादा की कुल सीटीसी का ऑफर मिला था.

हालांकि, यह कामयाबी लंबे समय तक नौकरी की सुरक्षा नहीं दे सकी. विकास ने लिखा, “इस लड़के ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और कैंपस प्लेसमेंट के जरिए क्वालकॉम में नौकरी हासिल की.” उन्होंने बताया कि अब उनके दोस्त को नौकरी से निकाल दिया गया है.

विकास ने तकनीकी क्षेत्र के बिगड़ते नौकरी बाजार पर टिप्पणी करते हुए पोस्ट के आखिर में लिखा, “आईटी अब बदतर हो रहा है... यह ‘नेवर सेटल’ जैसा लग रहा है.”

भारत में करीब 1,000 नौकरियों पर असर संभव.

क्वालकॉम ने दुनिया भर में कर्मचारियों की संख्या घटाने की प्रक्रिया शुरू की है और भारत के कर्मचारी भी कथित तौर पर इससे प्रभावित हुए हैं. भारत में करीब 1,000 नौकरियों पर असर पड़ सकता है, लेकिन अंतिम संख्या की पुष्टि नहीं की गई है.

Advertisement

कंपनी में बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई में करीब 20,000 कर्मचारी काम करते हैं. क्वालकॉम ने भारत में प्रभावित कर्मचारियों की संख्या की कथित तौर पर पुष्टि नहीं की है. इंडिया टुडे टेक ने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन उसने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

जनवरी 2027 में भी छंटनी की आशंका.

यह छंटनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो एमोन के एक अंदरूनी संदेश के बाद हो रही है. उन्होंने इसे “कामकाज के प्रदर्शन पर केंद्रित कटौती” बताया था. सालाना कर्मचारी समीक्षा के बाद नवंबर में कर्मचारियों को सूचना देने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी जनवरी 2027 में भी छंटनी का एक और दौर शुरू कर सकती है.

यह खबर सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. इसमें बताए गए आंकड़ों, पृष्ठभूमि और नतीजों की इंडिया टुडे ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. यह खबर केवल जानकारी देने के लिए है और पाठकों को इसके आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचने या फैसला लेने से पहले अपने स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

यह मामला दिखाता है कि एक साल की गेट तैयारी, आईआईटी हैदराबाद की डिग्री, क्वालकॉम का कैंपस प्लेसमेंट और 26 लाख रुपये से ज्यादा का शुरुआती पैकेज मिलने के बाद भी इस इंजीनियर की नौकरी छंटनी में चली गई. सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने वाले इंजीनियरों के लिए यह घटना बताती है कि अनिश्चित तकनीकी नौकरी बाजार में प्रतिष्ठित डिग्री, पसंदीदा कैंपस प्लेसमेंट और अच्छी शुरुआती सैलरी भी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते हैं.

---- समाप्त ----