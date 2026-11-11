क्वालकॉम में बड़ी छंटनी, भारत में 1,000 नौकरियों पर मंडराया खतरा

चिप बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में भी नौकरियों में कटौती शुरू हो गई है और करीब 1,000 कर्मचारियों पर इसका असर पड़ सकता है.

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कंपनी के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने पिछले महीने कर्मचारियों को इस बारे में एक संदेश भेजा था. इसके बाद कंपनी ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्टों में छंटनी और पुनर्गठन से जुड़ी जानकारी सामने आई है.

दुनिया भर में करीब 3,600 नौकरियों में कटौती.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, क्वालकॉम अपने कुल 52,000 कर्मचारियों में से करीब 7 प्रतिशत की कटौती कर सकती है. इससे दुनिया भर में करीब 3,600 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं. भारत में क्वालकॉम के करीब 20,000 कर्मचारी हैं. कंपनी के दफ्तर बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर और चेन्नई में हैं.

भारत में 1,000 कर्मचारियों पर हो सकता है असर

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनर्गठन के इस दौर में भारत की करीब 1,000 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं. छंटनी का एक और दौर अगले साल जनवरी में आने की उम्मीद है.

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बताया जा रहा है कि नौकरी में कटौती का असर वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ हाल में भर्ती किए गए कर्मचारियों पर भी पड़ सकता है. इंडिया टुडे टेक ने क्वालकॉम से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

कर्मचारी ने बताया छंटनी के बाद मिलने वाला पैकेज.

रेडिट पर क्वालकॉम के कुछ कर्मचारियों ने छंटनी के बाद मिले पैकेज की जानकारी साझा की है. एनॉनिमस प्रैक्टिकल नाम से लिखने वाले एक व्यक्ति ने क्वालकॉम से जुड़े रेडिट पेज पर बताया कि उन्हें इस दौर में नौकरी से निकाल दिया गया.

व्यक्ति ने लिखा, "आज मेरे मैनेजर का संदेश आया और उन्होंने पूछा कि क्या मैं आमने-सामने बातचीत के लिए उपलब्ध हूं. मुझे बताया गया कि मेरी नौकरी जा रही है." उस व्यक्ति का दावा है कि पैकेज के तहत उन्हें 3 महीने की तनख्वाह और कंपनी में काम किए गए हर साल के लिए एक महीने की अतिरिक्त तनख्वाह देने की पेशकश की गई. उन्होंने कहा कि अगर वे 2-3 दिनों में छंटनी से जुड़े कागजात पर हस्ताक्षर करके जमा कर देते हैं, तो क्वालकॉम एक और महीने की तनख्वाह देने के लिए तैयार थी.

व्यक्ति ने लिखा, "पैकेज में 3 महीने की तनख्वाह, काम किए गए वर्षों के हिसाब से रकम, यानी 2 साल की सेवा के लिए 2 महीने की तनख्वाह और 2-3 दिनों में कागजात पर हस्ताक्षर करके जमा करने पर 1 महीने की अतिरिक्त तनख्वाह शामिल है." व्यक्ति ने दावा किया कि उन्हें 9 नवंबर को नौकरी से निकाला गया.

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छंटनी की वजह और तकनीकी क्षेत्र की स्थिति.

पोस्ट के मुताबिक, कर्मचारी के मैनेजर ने कहा कि यह फैसला प्रदर्शन के बजाय कारोबार की जरूरतों के आधार पर लिया गया. बाद में एक वरिष्ठ कर्मचारी ने इसकी वजह एआई और लागत में कटौती को बताया. व्यक्ति ने लिखा, "एक अन्य वरिष्ठ कर्मचारी ने मुझसे बात की और कहा कि मुझे इसलिए चुना गया, क्योंकि समान स्तर पर काम करने वाले दूसरे लोगों के मुकाबले मेरे पास कम अनुभव था. मेरा अनुभव 1.2 साल था."

पिछले महीने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमोन ने कर्मचारियों को बताया था कि कंपनी सालाना समीक्षा के बाद दुनिया भर में प्रदर्शन पर केंद्रित कटौती करेगी. कर्मचारियों को इसकी सूचना नवंबर से मिलनी शुरू होनी थी.

पिछली रिपोर्टों के मुताबिक, क्वालकॉम के स्मार्टफोन चिप कारोबार के सामने चुनौतियां हैं. ताजा तिमाही में हैंडसेट से होने वाली आमदनी 25 प्रतिशत घटी है. कंपनी डेटा सेंटर, एआई और आपस में जुड़े उपकरणों जैसे दूसरे क्षेत्रों में विस्तार करना चाहती है. क्वालकॉम ने उम्मीद से कम मुनाफे का अनुमान भी दिया है. कंपनी का मानना है कि एपल के उत्पादों से मिलने वाली आमदनी अनुमान से ज्यादा तेजी से घटेगी.

तकनीकी क्षेत्र में क्वालकॉम अकेली कंपनी नहीं है जो कर्मचारियों की छंटनी कर रही है. इसी महीने कैनवा ने अंदरूनी बदलाव के तहत दुनिया भर में 1,271 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला. प्रभावित कर्मचारियों को दिए गए पैकेज में बिना शुल्क मैकबुक और लिंक्डइन प्रीमियम भी शामिल थे.

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जैक डोर्सी की कंपनी भी कर रही कटौती

रिपोर्टों के मुताबिक, ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी की कंपनी ब्लॉक भी नौकरियों में कटौती कर रही है. नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को छंटनी के बाद मिलने वाली तनख्वाह के अलावा 5,000 डॉलर का भुगतान भी किया जा रहा है.

छंटनी पर नजर रखने वाले मंच लेऑफ्स डॉट एफवाईआई के मुताबिक, इस साल 350 कंपनियों में 1,42,000 से ज्यादा तकनीकी नौकरियां खत्म की गई हैं. कुछ कंपनियां छंटनी के अलावा कर्मचारियों को अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ने का विकल्प भी दे रही हैं.

रिपोर्टों के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा ने हजारों कर्मचारियों को इस तरह के विकल्प दिए हैं. ये कंपनियां एआई में अरबों का निवेश कर रही हैं.

कुल मिलाकर क्वालकॉम की वैश्विक छंटनी में करीब 3,600 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं, जबकि भारत में करीब 1,000 कर्मचारियों पर असर पड़ने की आशंका है. कंपनी ने इस पर टिप्पणी नहीं की है और अगले साल जनवरी में छंटनी का एक और दौर आने की उम्मीद है.

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By:Armaan Agarwal