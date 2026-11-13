ओडिशा: 68 हाईवे केंद्रों पर महिलाएं संभालेंगी मोर्चा, रोजगार के खुले दरवाजे

ओडिशा सरकार ने नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे बनाए गए 68 वे-साइड एमेनिटी सेंटर को चालू कर दिया है. इन केंद्रों को विकसित करने पर करीब 25 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. राज्य के पर्यटन विभाग ने सभी केंद्रों की मरम्मत, पुराने ढांचे में सुधार और जरूरी सुविधाओं को आधुनिक बनाने का काम किया है.

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इन केंद्रों का मकसद पर्यटकों और आम यात्रियों को रास्ते में बेहतर सुविधाएं देना है, ताकि लंबी दूरी का सफर उनके लिए थोड़ा आसान और आरामदायक बन सके.

सरकार के मुताबिक, इन सभी 68 केंद्रों पर यात्रियों को साफ टॉयलेट, पीने का सुरक्षित पानी और कुछ देर बैठकर आराम करने की जगह मुफ्त मिलेगी. यात्रियों को सिर्फ खाने-पीने की चीजों के लिए पैसे देने होंगे. इन केंद्रों पर भोजन और रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए की जा रही है.

यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का भी ध्यान रखा गया है. सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इसके अलावा बिजली जाने पर परेशानी न हो, इसके लिए जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा के लिए कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं. इन सुविधाओं के जरिए सरकार ने केंद्रों को चौबीसों घंटे यात्रियों के इस्तेमाल के लायक बनाने की तैयारी की है.

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महिलाओं को मिलेगा रोजगार

उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री प्रवती परिडा ने इन केंद्रों का संचालन कर रहीं महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों से बातचीत की. उन्होंने महिलाओं से काम के दौरान आने वाली दिक्कतों और यात्रियों को दी जा रही सेवाओं के बारे में जानकारी ली.

ओडिशा खाने को मिलेगा बढ़ावा

परिडा ने महिलाओं को साफ-सुथरा, पौष्टिक और अच्छी गुणवत्ता वाला पारंपरिक ओड़िया खाना परोसने की सलाह दी. साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और यात्रियों का अच्छे तरीके से स्वागत करने पर जोर दिया.

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