लंदन की चमक-दमक, विदेश का खुला माहौल और तमाम सुविधाएं. लेकिन रोहिणी ने अपना घर बनाने के लिए प्रयागराज चुना. शादी के बाद वह यहां आईं तो सिर्फ शहर नहीं बदला, जिंदगी की दिशा भी बदल दी. एक नए शहर में इवेंट मैनेजमेंट का कारोबार शुरू किया, लोगों का भरोसा जीता और अपनी पहचान बनाई. यूपी को लेकर विदेश में रहते हुए उनके मन में जो तस्वीर थी, यहां आकर वह बदल गई.

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रोहिणी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा और यहां कारोबार करने के माहौल पर भी बात की. रोहिणी ने बताया कि लंदन में रहने के बावजूद उन्होंने शादी के बाद प्रयागराज को अपना घर बनाने का फैसला किया. किसी दूसरे शहर में आकर बसना अपने आप में एक बड़ा बदलाव होता है. नया माहौल, नए लोग और नई चुनौतियां. रोहिणी के सामने भी ये सब था.

लेकिन उन्होंने यहां अपनी नई शुरुआत की. रोहिणी ने शहर में इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया. शुरुआत आसान नहीं थी. लोगों का भरोसा जीतना था और अपने काम से पहचान बनानी थी. रोहिणी के मुताबिक, धीरे-धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा और उनका कारोबार आगे बढ़ने लगा.

यूपी को लेकर विदेश में बनी धारणा, यहां आकर बदली

विदेश में रहते हुए रोहिणी ने उत्तर प्रदेश के बारे में जो तस्वीर देखी और सुनी थी, प्रयागराज आने के बाद उनका अनुभव उससे अलग रहा. उन्होंने कहा कि यहां रहने के बाद उनकी सोच में बदलाव आया है. उन्होंने कानून-व्यवस्था और शहर के माहौल में बदलाव महसूस करने की बात कही. उनके मुताबिक, अब महिलाओं के लिए काम करना पहले की तुलना में ज्यादा सहज हुआ है.

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इवेंट मैनेजमेंट का काम सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं होता. इसमें अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है. कई बार देर रात तक कार्यक्रम संभालने होते हैं. रोहिणी ने भी एक महिला उद्यमी के तौर पर अपने ऐसे अनुभव शेयर किए. उनका कहना है कि किसी भी महिला के लिए आत्मविश्वास और सुरक्षा का माहौल बहुत जरूरी है.

जब किसी भी महिला एंटरप्रेन्योर को अपने काम के लिए बाहर निकलने और जिम्मेदारी संभालने में सहजता महसूस होती है, तो वह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे पाती है. रोहिणी का मानना है कि महिलाओं के लिए कार करने के मौके बढ़ रहे हैं. अब अपना काम शुरू करने के लिए सिर्फ बड़े शहरों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. प्रयागराज जैसे शहरों में भी कारोबार के नए रास्ते बन रहे हैं.

एक शहर बदला, तो नजरिया भी बदला

रोहिणी की कहानी उस महिला का सफर भी है, जिसने नए शहर में अपना काम शुरू किया, लोगों का भरोसा हासिल किया और अपनी पहचान बनाई. यूपी की कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर रोहिणी ने कहा कि विदेश में रहते हुए यूपी को लेकर जो तस्वीर दिखाई जाती थी, प्रयागराज आने के बाद उनकी सोच में काफी बदलाव आया.

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उन्होंने माना कि कानून-व्यवस्था और शहर के माहौल में बदलाव महसूस हुआ है, जिससे महिलाओं के लिए काम करना ज्यादा सहज हुआ है. रोहिणी ने कहा कि अगर कोई युवती विदेश से आकर यूपी में अपना भविष्य बनाना चाहती है, तो उसे अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए और अवसरों का लाभ उठाना चाहिए.

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