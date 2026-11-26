एक टाइम था जब बॉलीवुड काफी हद तक अंडरवर्ल्ड के दबाव में था. उस दौर में इनका इतना खौफ था कि फिल्म के बजट, स्टारकास्ट से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक… हर जगह उनका दखल होता था. क्या आप जानते हैं कि संजय दत्त को बकायदा धमकी दी गई कि वो अपनी एक्ट्रेस संग आंख उठाकर भी ना देखें?

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लेखक हुसैन जैदी ने हाल ही में गलट्टा इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में 26/11 मुंबई हमले और बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के दखल को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि किस तरह एक दौर में अंडरवर्ल्ड का असर डायरेक्टर और हीरो की कास्टिंग तक पहुंच गया था, और साथ ही 26/11 हमले के पीछे पाकिस्तान की मंशा और रणनीति पर भी अपनी राय रखी.

राजीव राय और मोनिका बेदी से जुड़ा किस्सा

हुसैन जैदी ने अंडरवर्ल्ड के असर का सबसे मशहूर उदाहरण डायरेक्टर राजीव राय और उनकी फिल्म 'प्यार इश्क मोहब्बत' का दिया. उनके मुताबिक, राजीव राय फिल्म में मोनिका बेदी को नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अबू सलेम की तरफ से उन्हें इतनी धमकियां मिलीं कि मजबूरी में मोनिका का किरदार डालना पड़ा और फिल्म में उनका रोल भी बढ़ाना पड़ा. जैदी के अनुसार, इसके बाद राजीव राय का फिल्म बनाने से मन उठ गया, उन्होंने जब इनकार किया तो उन पर फायरिंग की कोशिश भी हुई, जिसके बाद वह देश छोड़कर चले गए और अब जाकर वापस लौटे हैं.

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इस घटना पर सवाल उठाते हुए हुसैन जैदी ने कहा कि जिसने 'गुप्त' और 'मोहरा' जैसी शानदार फिल्में बनाई हों, वह एक लव स्टोरी बनाकर इतनी धमकियां क्यों सहे. जब फिल्म में मोनिका बेदी जैसा कोई किरदार था ही नहीं, तो आखिर डायरेक्टर अबू सलेम की धमकी क्यों बर्दाश्त करें?'

संजय दत्त और कास्टिंग में अंडरवर्ल्ड का दखल

जैदी ने संजय दत्त, मोनिका बेदी, गोविंदा और ट्विंकल खन्ना वाली फिल्म का जिक्र करते हुए बताया कि संजय दत्त को बाकायदा धमकी दी गई थी कि मोनिका बेदी उनकी भाभी हैं, इसलिए उनकी तरफ आंख उठाकर न देखें, न छुएं और डांस ठीक से करें. उनके मुताबिक, संजय दत्त को यह बात खटकती थी कि गोविंदा को ट्विंकल खन्ना जैसी बड़ी हीरोइन मिल रही है और उन्हें मोनिका बेदी, जबकि उस दौर में भी संजय गोविंदा से बड़े थे. जैदी ने कहा कि संजय को इस बात की शिकायत हमेशा रही, लेकिन इससे यह साफ दिखता है कि अंडरवर्ल्ड का दखल कास्टिंग तक पहुंच गया था, हालांकि फिल्म में संजय दत्त ने भाभी नहीं, बहन मानकर ही काम किया.

26/11 हमले के पीछे पाकिस्तान की रणनीति

26/11 हमले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर बात करते हुए हुसैन जैदी ने इसे पाकिस्तान का एक बड़ा हथियार बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि यह हमला आमतौर पर होने वाले आतंकी हमलों की तरह किसी भीड़भाड़ वाले इलाके, ट्रेन या बस के बजाय ताज होटल-हिल्टन (ओबेरॉय ट्राइडेंट) जैसे इंटरनेशनल होटलों पर क्यों किया गया?

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हुसैन जैदी के मुताबिक, डेविड हेडली के आने और जो कुछ उसने किया, उसके पीछे पूरी वजह यही थी कि भारत आने वाले विदेशी और पर्यटक इन जगहों को असुरक्षित मानें. गेटवे ऑफ इंडिया, ताज, हिल्टन और साउथ मुंबई जैसी जगहें हमारी पहचान हैं, जहां सैलानी आते हैं और ठहरते हैं. उन्होंने कहा कि इन जगहों पर हमला करके पाकिस्तान भारत को असुरक्षित दिखाना चाहता था, इसलिए 26/11 किया गया.

पाकिस्तान की मानसिकता समझने की बात

अपनी बात खत्म करते हुए हुसैन जैदी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो हरकतें की हैं, उसके लिए वही जिम्मेदार है. उनके अनुसार, जिस तरह यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उससे भारत के लिए पाकिस्तान की साइकोलॉजी समझना आसान हो गया है.

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