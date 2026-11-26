बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी संपन्न हो गई है. भव्य विवाह समारोह बिहार के मोकामा स्थित पैतृक गांव नदवां (लदमा) में आयोजित किया गया. अनंत सिंह ने पहले ही कहा था कि शादी में आने के लिए किसी खास निमंत्रण की जरूरत नहीं है, जो भी आना चाहे उसका स्वागत है. इसके बाद शादी में ऐसी भीड़ उमड़ी कि समारोह से जुड़े कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
शादी में उमड़ी भीड़ के बीच खाने को लेकर भी अफरा-तफरी के कई वीडियो सामने आए हैं. कहीं लोग पत्तल लेने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं तो कहीं खाने की चीजों को लेकर भीड़ में आपाधापी नजर आ रही है. एक वायरल वीडियो में लोग खाने की पत्तल पाने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसे लेकर आयोजन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.
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एक अन्य वीडियो में भीड़ के बीच लोग खाने की चीजों को छांटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कुछ लोगों को पनीर की सब्जी में से पनीर निकालते हुए देखा जा सकता है. इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
देखें वीडियो
खाना नहीं पत्तल के भी मची लूट
शादी से जुड़े एक अन्य वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भोज में करीब 10 लाख लोग पहुंचे. वहीं, एक वीडियो में खाने की पत्तल पाने के लिए मची अफरा-तफरी दिखाई दे रही है. पत्तल लेने की होड़ में लोग एक-दूसरे पर चढ़ते तक नजर आ रहे हैं.
यहां खाना पाना जंग जीतने जैसा.
वायरल वीडियो में एक शख्स दावत का हाल बताते हुए कहता है, यहां खाना पाना जंग जीतने जैसा है. आपके भाई ने खाना पा लिया, मतलब जंग जीत ली. रसगुल्ला लूट लिया गया और हमें मिला ही नहीं. शख्स की बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दावत में खाने को लेकर कितनी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल था.
खाने के लिए लोग एक दूसरे से उलझ पड़े, देखें ये नजारा. .ये वीडियो भी वायरल है.
घुड़दौड़ देखने बिजली के टावर पर चढ़े लोग
शिवांगी सिंह की शादी में घुड़दौड़ का आयोजन भी किया गया था. इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में कुछ लोग बिजली के टावर पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि लोग घुड़दौड़ देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर टावर पर चढ़ गए थे.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ने शादी में जुटी भारी भीड़ और आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है.