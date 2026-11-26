बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी संपन्न हो गई है. भव्य विवाह समारोह बिहार के मोकामा स्थित पैतृक गांव नदवां (लदमा) में आयोजित किया गया. अनंत सिंह ने पहले ही कहा था कि शादी में आने के लिए किसी खास निमंत्रण की जरूरत नहीं है, जो भी आना चाहे उसका स्वागत है. इसके बाद शादी में ऐसी भीड़ उमड़ी कि समारोह से जुड़े कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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शादी में उमड़ी भीड़ के बीच खाने को लेकर भी अफरा-तफरी के कई वीडियो सामने आए हैं. कहीं लोग पत्तल लेने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं तो कहीं खाने की चीजों को लेकर भीड़ में आपाधापी नजर आ रही है. एक वायरल वीडियो में लोग खाने की पत्तल पाने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर इसे लेकर आयोजन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

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एक अन्य वीडियो में भीड़ के बीच लोग खाने की चीजों को छांटते नजर आ रहे हैं. वीडियो में कुछ लोगों को पनीर की सब्जी में से पनीर निकालते हुए देखा जा सकता है. इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

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देखें वीडियो

देखिए, किस तरह से लोग सब्जी लूटकर खा रहे हैं। अनंत सिंह की बेटी की शादी में कई लोगों को खाना तक नसीब नहीं हुआ। https://t.co/hp5R7DgPUr — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026



खाना नहीं पत्तल के भी मची लूट

शादी से जुड़े एक अन्य वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भोज में करीब 10 लाख लोग पहुंचे. वहीं, एक वीडियो में खाने की पत्तल पाने के लिए मची अफरा-तफरी दिखाई दे रही है. पत्तल लेने की होड़ में लोग एक-दूसरे पर चढ़ते तक नजर आ रहे हैं.

अनंत सिंह के यहाँ भोज में उमड़ी भीड़ देखिए। पत्तल लेने के लिए भी लोगों के बीच मारामारी हो रही है। भोज में खाने की व्यवस्था काफी अव्यवस्थित नजर आ रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। https://t.co/sN0MSI6eL5 — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026

यहां खाना पाना जंग जीतने जैसा.

वायरल वीडियो में एक शख्स दावत का हाल बताते हुए कहता है, यहां खाना पाना जंग जीतने जैसा है. आपके भाई ने खाना पा लिया, मतलब जंग जीत ली. रसगुल्ला लूट लिया गया और हमें मिला ही नहीं. शख्स की बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दावत में खाने को लेकर कितनी भीड़ और अफरा-तफरी का माहौल था.

अनंत सिंह की बेटी की शादी में एक प्लेट खाना पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार जब इस भाई को खाना मिला, तो इनके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई जंग जीतकर आए हों। https://t.co/UYnvpBs1Hw — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 26, 2026

खाने के लिए लोग एक दूसरे से उलझ पड़े, देखें ये नजारा. .ये वीडियो भी वायरल है.

जिन दोगली प्रवृत्ति के लोगों को इन तस्वीरों में बिहार की बदहाली दिखाई नहीं दे रही, उन्हें अपनी संवेदनहीनता पर शर्म आनी चाहिए। नीचे गिरी पुड़ियाँ उठाकर खाने को मजबूर ये लोग किसी तमाशे का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था के मुँह पर तमाचा हैं। आँखें खोलो, हकीकत से कब तक भागोगे? https://t.co/CsFcbSGlNM — Mritunjay Kumar (@Mritunjay391) November 25, 2026

घुड़दौड़ देखने बिजली के टावर पर चढ़े लोग

शिवांगी सिंह की शादी में घुड़दौड़ का आयोजन भी किया गया था. इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में कुछ लोग बिजली के टावर पर चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि लोग घुड़दौड़ देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर टावर पर चढ़ गए थे.

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बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में इतने ज्यादा लोग पहुँच गए है कि लखीसराय और मुंगेर क्षेत्र में मोबाइल टावर पर इतना ज्यादा लोड हो गया है उस क्षेत्र में मोबाइल सेवा ध्वस्त होती दिख रही है।अभी तक उस क्षेत्र के मोबाइल सेवा रिस्टोर नहीं हो पाई है। https://t.co/vXlpFJktaT — Manindar Singh (@ErManindar) November 25, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो ने शादी में जुटी भारी भीड़ और आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है.

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