चीन के स्पेस स्टेशन पर पहुंचे पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री के लिए खास शाही दावत का इंतजाम किया गया है. इस स्पेशल मेन्यू में 100 से ज्यादा हलाल पकवान शामिल किए गए हैं. इनमें बीफ निहारी, मटन कोरमा और बटर चिकन जैसे पॉपुलर नॉनवेज पकवान मौजूद हैं.

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शेनझोउ-23 और शेनझोउ-24 मिशन के चालक दल अंतरिक्ष में एक साथ जुटे हैं. ऑर्बिट में ये सभी छह अंतरिक्ष यात्री पहली बार एक साथ बैठकर खाना खाने वाले हैं. इसी खास मौके को यादगार बनाने और पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री की सुविधा के लिए चीन ने ये स्पेशल मेन्यू तैयार किया है.

चीन ने इस मेन्यू को तैयार करते समय पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री की खान-पान की आदतों, हलाल नियमों और शारीरिक पोषण की जरूरतों को ध्यान में रखा है. इसके लिए रिसर्चर्स ने पहले पाकिस्तानी फूड कल्चर, आहार से जुड़े रीति-रिवाजों और पोषण से जुड़ी जरुरतों का गहराई से अध्ययन किया.

(Photo- ITGD)

मेन्यू में बीफ निहारी और मटन कोरमा भी शामिल

इस स्टडी के आधार पर टीम ने सात खास पाकिस्तानी स्टाइल के स्पेस फूड आइटम भी विकसित किए हैं, जिनमें बीफ निहारी और मटन कोरमा हैं. इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्री की पसंद को देखते हुए व्यंजनों में हल्दी और करी जैसे मसालों के स्वाद का भी पूरा ध्यान रखा गया है.

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हल्का और पचने में आसान बनाया गया है भोजन

चाइना एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर के चेन जुनली ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खाने को इस तरह तैयार किया गया है कि ये जरूरी ऊर्जा और पोषण दे सके. साथ ही, अंतरिक्ष की कक्षा में शुरुआती दिनों के दौरान ये खाना हल्का रहे और आसानी से पच सके.

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चेन ने बताया कि खाना तैयार करने की पूरी प्रक्रिया में हलाल नियमों का सख्ती से पालन किया गया है. अंतरिक्ष में भेजने से पहले इन सभी व्यंजनों का कई बार स्वाद परीक्षण किया गया. पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर इनके स्वाद और क्वालिटी में लगातार सुधार भी किया गया, ताकि अंतरिक्ष में उन्हें घर जैसा स्वाद मिल सके.

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