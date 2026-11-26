देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों (IIMs और टॉप बिजनेस स्कूलों) में दाखिले के लिए होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी CAT 2026 में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है. यह परीक्षा रविवार, 29 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. अंतिम चरण की इस तैयारी में अब नई चीजें पढ़ने के बजाय सवालों के सही चयन, समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट), रिवीजन और परीक्षा हॉल में शांत रहने की कला सबसे ज्यादा मायने रखती है.

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IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र और CAT मेंटर मलय रे ने अभ्यर्थियों के लिए आखिरी दो दिनों की खास रणनीति साझा की है. उनके मार्गदर्शन में कई छात्र IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, कलकत्ता और लखनऊ जैसे शीर्ष संस्थानों तक पहुंच चुके हैं.

100 परसेंटाइल और IIM अहमदाबाद के लिए कितना स्कोर जरूरी?

मलय रे के मुताबिक, CAT आखिरकार एक 'नंबर्स गेम' है और सही सवालों की संख्या तय करती है कि आप क्वालीफाई करेंगे या नहीं. मैनेजर की तरह परीक्षा में भी 'कैलकुलेटेड रिस्क' (सोचा-समझा जोखिम) लेना जरूरी है:

100 परसेंटाइल का लक्ष्य: अनुमान के मुताबिक, 140 से 160 के बीच का स्कोर 100 परसेंटाइल दिला सकता है.

IIM अहमदाबाद के लिए टारगेट: IIM-A का लक्ष्य रखने वाले अभ्यर्थियों को 100 या उससे अधिक नेट स्कोर का लक्ष्य रखना चाहिए.

GEM कैटेगरी के लिए अनुमान: जनरल इंजीनियर मेल (GEM) कैटेगरी के उम्मीदवारों को IIM अहमदाबाद के लिए लगभग 99.85 या उससे ज्यादा परसेंटाइल की जरूरत पड़ सकती है, जबकि अन्य IIMs के लिए यह उनकी रैंक और प्रोफाइल के आधार पर कुछ कम हो सकता है.

(नोट: ये आंकड़े मलय रे द्वारा साझा किए गए अनुमान हैं, इन्हें CAT 2026 का आधिकारिक कट-ऑफ या दाखिले की गारंटी न माना जाए.)

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तीनों सेक्शन में संतुलन क्यों है सबसे जरूरी?

अक्सर छात्र अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से किसी एक मजबूत सेक्शन (VARC, DILR या QA) पर ही सारा जोर लगा देते हैं, लेकिन मलय रे इसे जोखिम भरा मानते हैं:

सेक्शनल कट-ऑफ की शर्त: IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु और कलकत्ता जैसे टॉप संस्थानों के लिए हर सेक्शन में कम से कम 85 से 90 परसेंटाइल के आसपास क्वालीफाइंग स्कोर हासिल करना जरूरी होता है.

पहले क्वालीफाई, फिर मैक्सिमाइज: पहले तीनों सेक्शन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC), डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR) और क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA) में न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करें, उसके बाद अपने मजबूत सेक्शन से कुल स्कोर बढ़ाएं.

मिनटों का खेल: रे के अनुसार, CAT अंकों से नहीं बल्कि मिनटों से जीता या हारा जाता है. एक या दो मिनट भी बचा लेने से आप एक अतिरिक्त सवाल हल कर सकते हैं, जो चयन में निर्णायक साबित हो सकता है. साथ ही, हर सेक्शन के आखिरी सवाल तक पहुंचने की कोशिश करें क्योंकि आसान सवाल अंत में भी छिपे हो सकते हैं.

आखिरी 2 दिनों में न करें ये गलतियां

फुल-लेंथ मॉक टेस्ट बंद करें: परीक्षा से दो दिन पहले कोई भी फुल-लेंथ मॉक टेस्ट न दें. इससे ऊर्जा खर्च होती है और परीक्षा के दिन प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है. अपनी सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा मुख्य परीक्षा के लिए बचाकर रखें.

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किसी सवाल से भावनात्मक लगाव न रखें: परीक्षा हॉल में एक ही सवाल या सेट पर ज्यादा समय बर्बाद न करें, भले ही जवाब करीब लगता हो. तय समय सीमा पार होते ही अपनी समझ से विकल्प चुनें और आगे बढ़ जाएं.

नींद, फॉर्मूला रिवीजन और DILR की ट्रिक

8 घंटे की नींद जरूरी: परीक्षा से कम से कम तीन दिन पहले तक रोजाना न्यूनतम 8 घंटे की नींद लें और रात 10 बजे तक सोने की कोशिश करें ताकि दिमाग पूरी तरह तरोताजा रहे.

रिवीजन पर फोकस: आखिरी दिनों में केवल फॉर्मूले और तैयारी के दौरान बनाए गए 'थंब रूल्स' (शॉर्ट नोट्स) दोहराएं.

DILR के लिए टिप्स: डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग में सटीक लंबी गणना के बजाय अनुमान (एप्रोक्सीमेशन), अवलोकन (ऑब्जर्वेशन) और मानसिक गणना (मेंटल कैलकुलेशन) की तकनीक का इस्तेमाल करें.

अगर पेपर उम्मीद से ज्यादा कठिन आ जाए तो क्या करें?

मलय रे सलाह देते हैं कि छात्र प्रश्नपत्र में किसी भी सरप्राइज या नए पैटर्न के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें. ऐसे बदलाव कोचिंग निर्भरता कम करने और सभी पृष्ठभूमि के छात्रों को बराबरी का मौका देने के लिए किए जाते हैं.

अगर पेपर कठिन आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कठिन पेपर में कई ऐसे प्रतिस्पर्धी अपने आप दौड़ से बाहर हो जाते हैं जो आसान पेपर में कड़ी टक्कर दे सकते थे. निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, सकारात्मक रहें और उपलब्ध समय में अपना सर्वश्रेष्ठ दें.

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अंत में स्वामी विवेकानंद के विचार का हवाला देते हुए मलय रे कहते हैं कि यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है और सच्चे दिल से अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती.

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