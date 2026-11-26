Lucky Rashi 2027: ज्योतिष के अनुसार, साल 2027 कुछ राशियों के लिए पैसों के मामले में अच्छा रह सकता है. इस साल गुरु और शनि की चाल में बदलाव होगा. गुरु 25 जनवरी 2027 को कर्क राशि में जाएंगे. इसके बाद 26 जून 2027 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं, शनि 3 जून को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे. इन बदलावों का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. लेकिन तीन राशियों के लिए कमाई बढ़ने और धन लाभ के अच्छे मौके बन सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये राशियां.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए 2027 कई मायनों में खास रह सकता है. साल की शुरुआत में गुरु आपकी ही राशि में रहेंगे. गुरु को ज्योतिष में शुभ ग्रह माना जाता है. इसके बाद 26 जून को गुरु सिंह राशि में जाएंगे, जो आपकी राशि से दूसरा भाव होगा. यह भाव धन और बचत से जुड़ा है. ऐसे में साल के दूसरे हिस्से में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत मिल सकते हैं. नौकरी में तरक्की के मौके मिल सकते हैं. परिवार की जरूरतों को पूरा करने के साथ बचत करने में भी मदद मिल सकती है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2027 की शुरुआत आर्थिक रूप से अच्छी रह सकती है. जून तक गुरु आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे. ज्योतिष में इस भाव को आय और लाभ का स्थान माना जाता है. इस दौरान आपकी कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात आगे बढ़ सकती है. व्यापार करने वालों को किसी नई डील से फायदा मिल सकता है. पुराने निवेश से भी लाभ मिलने की उम्मीद रहेगी. हालांकि, साल के दूसरे हिस्से में पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर होगा.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए भी साल 2027 उम्मीदों से भरा रह सकता है. जून तक गुरु आपकी राशि से नौवें भाव में रहेंगे. इसे भाग्य और अच्छे अवसरों का भाव माना जाता है. इस दौरान लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है. 26 जून के बाद गुरु आपके दसवें भाव में आ जाएंगे, जो करियर और कामकाज से जुड़ा है. इससे नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना रहेगी.

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