केरल के इडुक्की जिले के चिन्नाकनाल में एक जंगली हाथी अक्सर लोगों के लिए परेशानी और डर की वजह बन जाता है. उसका नाम है चक्काकोम्बन. वह जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों के आसपास आता-जाता रहता है. लेकिन इसी इलाके में रहने वाली 65 साल की मरियम्मा की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है. मरियम्मा इस हाथी से डरती नहीं हैं. उल्टा उन्हें लगता है कि हाथी उनके घर की रखवाली करता है. उनका कहना है कि जब चक्काकोम्बन उनके घर के पास से गुजरता है, तो उन्हें भरोसा रहता है कि कोई चोर वहां आने की हिम्मत नहीं करेगा.

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वह अपने छोटे से घर में अकेली रहती हैं. हाथी के आने की खबर मिलती है तो घर की लाइट जला देती हैं, दरवाजा बंद करती हैं और सो जाती हैं. सुबह उठकर उन्हें रास्ते पर हाथी के गुजरने के निशान दिखाई देते हैं. मरियम्मा चिन्नाकनाल के बीएल राम इलाके में रहती हैं. उनके घर के पीछे से वह रास्ता गुजरता है, जहां से चक्काकोम्बन अक्सर आता-जाता है. कभी-कभी आसपास के लोग उन्हें फोन करके बताते हैं कि हाथी उनकी तरफ आ रहा है. वे उन्हें लाइट जलाने की सलाह भी देते हैं.

मरियम्मा ऐसा ही करती हैं. घर की लाइट जलाती हैं, दरवाजा बंद करती हैं और सो जाती हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं उससे नहीं डरती. जब हाथी इस रास्ते से आता है, तो मुझे लगता है कि चोर यहां नहीं आएंगे. उनके मुताबिक, सुबह उठने पर उन्हें रास्ते पर हाथी के गुजरने के निशान दिख जाते हैं. वह अकेले रहने के बावजूद खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करतीं.

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12 साल की उम्र में तमिलनाडु से आई थीं मरियम्मा

मरियम्मा की जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं है. वह जब सिर्फ 12 साल की थीं, तब अपने पिता के साथ तमिलनाडु से चिन्नाकनाल आई थीं. पांच दशक से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन वह आज भी इसी इलाके में रहती हैं. उनके पति सूबेदार राजन भारतीय सेना में थे.

सेना में रहने के दौरान उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों की यात्राएं कीं. मरियम्मा के पास उन दिनों की कई यादें हैं, जो आज भी उन्हें हिम्मत देती हैं. उनके घर के पीछे से गुजरने वाले हाथी के रास्ते को स्थानीय लोग 'मिलिट्री हाउस' के रास्ते के नाम से भी जानते हैं. यह नाम उनके पति की सेना में सेवा से जुड़ा है. मरियम्मा की दो पोतियां हैं. दोनों की शादी हो चुकी है और वे हर हफ्ते उनसे मिलने आती हैं.

कहती हैं- डरकर क्या करूंगी, जाना कहां है?

मरियम्मा से जब लोग कहते हैं कि उनके पति सेना में थे, इसलिए उन्हें डरना नहीं चाहिए, तो वह भी अपनी बात कहती हैं. उनका कहना है कि डरने से क्या होगा? वह जाएंगी भी तो कहां? उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है. वह इसी इलाके में रहती आई हैं और यहीं रहना चाहती हैं. यही वजह है कि चक्काकोम्बन की आवाजाही को लेकर उनकी सोच आसपास के लोगों से अलग है. जहां कुछ लोग हाथी के आने से परेशान रहते हैं, वहीं मरियम्मा उसे अपने घर के आसपास मौजूद एक ऐसे जानवर के रूप में देखती हैं, जिसकी मौजूदगी से उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है.

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चक्काकोम्बन नाम कैसे पड़ा?

चक्काकोम्बन इलाके में जाना-पहचाना जंगली हाथी है. उसे यह नाम कटहल के प्रति उसके लगाव की वजह से मिला है. वह अक्सर इंसानी बस्तियों के आसपास कटहल की तलाश में पहुंच जाता है. इसी वजह से वह चिन्नाकनाल में मानव और हाथी के बीच बढ़ते टकराव की बहस का भी हिस्सा बना हुआ है. चक्काकोम्बन को लेकर वन विभाग की अपनी चिंता है. विभाग उसे पकड़कर रेडियो कॉलर लगाना चाहता है, ताकि उसकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके.

बुधवार को इसके लिए पूरे दिन अभियान चलाया गया, लेकिन बारिश और घने कोहरे की वजह से अधिकारियों को ऑपरेशन रोकना पड़ा. चक्काकोम्बन के अलावा मुरिवाली नाम के एक दूसरे जंगली हाथी को पकड़ने का भी प्लान है. हालांकि, इस बात का कुछ पर्यावरण संगठनों ने विरोध किया है. 'को-एक्सिस्टेंस कलेक्टिव' नाम के ग्रुब ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को याचिका देकर हाथियों को पकड़ने से रोकने की मांग की है.

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ग्रुप का कहना है कि हाथियों को पकड़ने या दूसरी जगह भेजने से पहले वैज्ञानिक, पर्यावरण और पशु चिकित्सा से जुड़ी जांच होनी चाहिए. उसने इलाके में हाथियों के पारंपरिक रास्तों और पानी के सोर्स को फिर से ठीक करने की भी मांग की है. इस याचिका में इंसानों और हाथियों के बीच टकराव को कम करने के लिए खाइयां बनाने और पहले से चेतावनी देने वाले सिस्टम जैसे उपायों की सलाह भी दी है.

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किसी के लिए चक्काकोम्बन खतरा है, तो मरियम्मा के लिए वह घर का रखवाला. लेकिन हाथी के स्वभाव और उसकी ताकत को देखते हुए उससे दूरी और सावधानी बनाए रखना जरूरी है. किसी जंगली हाथी के शांत दिखने का मतलब यह नहीं कि वह सुरक्षित है. मरियम्मा का भरोसा अपनी जगह है, लेकिन चिन्नाकनाल में इंसानों और हाथियों के बीच बढ़ते टकराव का हल सिर्फ भरोसे से नहीं निकलेगा. इसके लिए जंगल के रास्तों, पानी के स्रोतों और इंसानी बस्तियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना भी जरूरी है.

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