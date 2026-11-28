साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन साहित्य, सिनेमा, स्त्री विमर्श और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दिलचस्प चर्चा हुई. एक खास सेशन 'Beyond the Pages: Fiction, Yatharth aur Imagination' में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवयित्री और उपन्यासकार डॉ. अनामिका, लेखिका शिंजनी कुमार और पटकथा लेखिका अनु सिंह चौधरी शामिल हुईं. खास बातचीत में तीनों लेखिकाओं ने साहित्य में यथार्थ और कल्पना, महिला उद्यमशीलता, पितृसत्ता और भाषा की मर्यादा जैसे विषयों पर अपनी बात रखी. इस दौरान फिल्म 'रामायण' में माता सीता के चित्रण और भगवान राम के लिए 'तुम' संबोधन के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद पर भी चर्चा हुई.

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मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे कारगर जरिया है भाषा

फिल्म 'रामायण' में माता सीता को योद्धा के रूप में दिखाए जाने के सवाल पर डॉ. अनामिका ने कहा कि युद्ध का एक रूप मनोवैज्ञानिक युद्ध भी होता है. स्त्रियां अपने अवचेतन का युद्ध भाषा के माध्यम से लड़ती हैं. भाषा मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे कारगर माध्यम है.

उन्होंने कहा, 'हमें पुरुषों जैसा नहीं बनना है, पुरुषों को हमारे जैसा बनना है. इसलिए संवाद करना है. हिंसा की ओर जाना कोई उपाय नहीं है.'

अनामिका ने अपने उपन्यास में सीता के चरित्र का उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी सीता जंगल में एक स्कूल चलाती हैं. वह आदिवासी बच्चों को प्रतिशोध का गणित नहीं रचने की शिक्षा देती हैं. उनके इस काल्पनिक स्कूल में शूर्पणखा और शंबूक भी पढ़ाते हैं. उन्होंने कहा कि नई सीता को युद्ध के बजाय संवाद से समस्याओं को सुलझाने की शिक्षा देनी चाहिए. यह काम शिक्षा और भाषा की ताकत से संभव है.

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सीता के राम को 'तुम' कहने पर क्या बोलीं अनामिका?

फिल्म में माता सीता द्वारा भगवान राम को 'तुम' कहकर संबोधित किए जाने के विवाद पर अनामिका ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है. हालांकि, दो लोगों के आपसी संबंधों में दूसरे लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, 'दो स्त्री-पुरुष आपस में क्या बात करते हैं, इसमें हम झांकने वाले कौन होते हैं? वे एक-दूसरे को तू कहें या तुम कहें, यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है. यह एक लीला है, उसमें हम सेंसरशिप नहीं बिठा सकते.'

उन्होंने भक्ति और सूफी साहित्य का उदाहरण देते हुए कहा कि भक्त भी ईश्वर को 'तू' कहकर संबोधित करते हैं. प्रेम के निजी संसार में किसी तरह का निर्देश नहीं चल सकता.

पुरुष गाली दें तो सामान्य, महिलाएं बोलें तो भाषा हिंसक कैसे?

पटकथा लेखिका अनु सिंह चौधरी ने लेखन में भाषा की मर्यादा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपनी बात रखी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुरुष किसी भाषा का इस्तेमाल स्त्रियों के लिए करते हैं, तब उसे हिंसक नहीं माना जाता, लेकिन जब स्त्रियां उसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं तो उसे हिंसक मान लिया जाता है. उन्होंने कहा कि आखिर भाषा की मर्यादा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, यह कौन तय कर रहा है?

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अनु सिंह चौधरी ने कहा कि एक पटकथा लेखिका के तौर पर वह अपने किरदारों और कहानी के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश करती हैं. हर किसी को खुश करने की कोशिश में कई बार लेखन की ईमानदारी और बेबाकी खत्म हो जाती है.

बिहार की शादियों में गालियां भी प्रतिरोध का स्वर

लेखिका शिंजनी कुमार ने अपने बचपन और बिहार के मुंगेर में बिताए समय का जिक्र करते हुए कहा कि वह जिस भाषाई परिवेश में बड़ी हुईं, उसमें गालियां भी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा थीं. ऐसे में जब उन्होंने हिंदी में कविता लिखना शुरू किया, तो उस परिवेश की भाषा भी उनकी कविताओं में दिखाई दी. बिहार में शादी के अवसर पर गाली गीत गाने की परंपरा का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे महिलाओं के सामूहिक प्रतिरोध का स्वर बताया.

वहीं, अनामिका ने कहा कि महिलाओं को गाली देने के लिए पुरुषों की नकल करने की जरूरत नहीं है. भाषा की लक्षणा और व्यंजना शक्ति के जरिए व्यंग्य और हास्य से भी अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है.

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जहां पितृसत्ता ज्यादा मजबूत, वहां महिलाएं ज्यादा मुखर

शिंजनी कुमार ने अपनी किताब 'बिजी वीमेन' के लिए किए गए शोध के अनुभव भी साझा किए. उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने देश के 30 छोटे शहरों की यात्रा की और 300 महिलाओं का इंटरव्यू लिया. उन्होंने कहा कि इस यात्रा में उन्हें एक आश्चर्यजनक अनुभव हुआ. जिन जगहों पर पितृसत्ता ज्यादा मजबूत है, वहां की महिलाएं अपनी बात रखने में ज्यादा मुखर नजर आईं.

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उन्होंने पटना की एक महिला उद्यमी का उदाहरण दिया, जिसने पति की मृत्यु के बाद घर में बैठने के बजाय लिफ्ट का कारोबार संभालने का फैसला किया. वह महिला पिछले 20 वर्षों से लिफ्ट लगाने और उनकी सर्विसिंग का काम कर रही है और अब उनका निर्माण भी कर रही है.

सिर्फ पैसे देने से महिलाएं उद्यमी नहीं बन जाएंगी

शिंजनी कुमार ने महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकारों की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकारों के बीच महिलाओं को 10 हजार, 20 हजार या 40 हजार रुपये देने की प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, लेकिन केवल पैसे देने से कोई सफल उद्यमी नहीं बन जाता. उन्होंने कहा कि अगर पैसे से ही कोई उद्यमी बन सकता, तो सभी अमीर लोगों के बच्चे सफल उद्यमी होते. कारोबार को सफल बनाने के लिए अनुकूल सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां भी जरूरी हैं.

उन्होंने पारंपरिक कलाओं और हुनर को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अगर कोई कलाकार अपनी कला से परिवार नहीं चला पाएगा, तो वह अपना हुनर छोड़कर दूसरा काम करने लगेगा. इसी वजह से देश में कई पारंपरिक कलाएं खत्म हो चुकी हैं.

हर स्त्री-पुरुष का रिश्ता देह का रिश्ता नहीं होता

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डॉ. अनामिका ने अपनी किताब 'दूर देश के परिंदे' की चर्चा करते हुए युद्ध, विस्थापन और मानवीय संबंधों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि आज लोगों की पूरी जिंदगी जैसे मुसाफिरखाने में बीत रही है. जन्म कहीं होता है, पढ़ाई कहीं होती है और लोग कहीं और जाकर बस जाते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की यात्राओं में कई खूबसूरत रिश्ते बनते हैं, जिन्हें किसी तय परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता.

अनामिका ने कहा कि हर स्त्री का हर पुरुष के साथ संबंध स्त्री-पुरुष वाला ही नहीं होता. दोस्ती के रिश्ते भी होते हैं. सारे रिश्ते देह के नहीं होते, कुछ रिश्ते दिमाग के होते हैं और कुछ दिल के भी होते हैं.

कल्पना की कमी से हिंसक होते हैं लोग

साहित्य में कल्पना और यथार्थ के संबंध पर अनामिका ने कहा कि कल्पना यथार्थ को नए सिरे से रचती है. उपन्यास एक ऐसा अंतरंग संसार तैयार करता है, जिसमें पाठक अलग-अलग पात्रों के नजरिए से जीवन को समझ सकता है. उन्होंने कहा कि अगर हम दूसरे की दृष्टि से दुनिया को देखना सीख जाएं, तो हिंसक होना संभव नहीं होगा. कल्पना की कमी ही हमें दूसरों के प्रति असंवेदनशील और हिंसक बनाती है. इस दृष्टि से कल्पना हमें एक तरह का आध्यात्मिक प्रशिक्षण भी देती है.

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