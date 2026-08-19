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ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जेट PAK में घुसे, हमला कर लौट भी आए... 22 मिनट की पूरी कहानी

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई ने 7 मई के हमलों में पाकिस्तानी वायुसेना की प्रतिक्रिया को बेहद धीमा पाया. पायलट के अनुसार 22 मिनट का विंडो खुला रहा, जिससे मिशन पूरा कर विमान सुरक्षित लौट आए.

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ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30-एमकेआई फाइटर जेट ने बड़ी भूमिका अदा की थी. (File Photo: Getty)
ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई 30-एमकेआई फाइटर जेट ने बड़ी भूमिका अदा की थी. (File Photo: Getty)

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और वायु सेना द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान चर्चा में है. इस मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई विमानों ने सटीक और तेज हमले किए. एक भारतीय वायुसेना पायलट, जो उस मिशन का हिस्सा था, उन्होंने हाल ही में बताया कि पाकिस्तानी वायुसेना का रिएक्शन धीमी रही. उनके अनुसार लॉन्च विंडो करीब 22 मिनट तक खुला रहा. 

इस दौरान भारतीय विमानों ने अपना मिशन पूरा किया. सुरक्षित वापस लौट आए, जबकि पाकिस्तान प्रभावी जवाब नहीं दे पाया. यह बयान ऑपरेशन की सफलता और भारतीय वायुसेना की तैयारियों को रेखांकित करता है. Su-30MKI भारत की वायुसेना का प्रमुख मल्टीरोल फाइटर है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों भूमिकाओं में सक्षम है. इसकी लंबी रेंज, आधुनिक रडार और हथियार सिस्टम ने इसे ऐसे ऑपरेशन के लिए बनाया है.

यह भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर का असली हीरो राफेल नहीं, कोई और फाइटर जेट था... जिससे डरता है पाकिस्तान 

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पायलट के अनुसार भारतीय विमानों ने हमला किया, लक्ष्य पर निशाना साधा और वापस लौटने लगे, तब तक पाकिस्तानी वायुसेना पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाई थी. यह 22 मिनट का समय भारतीय पक्ष के लिए निर्णायक साबित हुआ. आधुनिक हवाई युद्ध में प्रतिक्रिया का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. 

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Operation Sindoor, Sukhoi-30 MKI

रडार डिटेक्शन, अलर्ट जारी करना, विमानों को एयरबॉर्न करना और इंटरसेप्ट मिशन शुरू करना- ये सभी प्रक्रियाएं तेजी से होनी चाहिए. यदि प्रतिक्रिया में देरी हो जाए तो हमलावर विमान अपना काम पूरा कर सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाते हैं. इस मामले में पाकिस्तानी वायुसेना की धीमी प्रतिक्रिया कई कारणों से जुड़ी हो सकती है. 

इनमें रडार कवरेज की सीमाएं, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में देरी या उस समय की ऑपरेशनल तैयारियां शामिल हो सकती हैं. भारतीय पक्ष ने शायद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या सरप्राइज एलिमेंट का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सिस्टम को अस्थाई रूप से प्रभावित किया हो. हालांकि आधिकारिक पुष्टि के बिना ये अनुमान ही रह जाते हैं.

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Su-30MKI की क्षमताएं और मिशन की सफलता

Su-30MKI भारतीय वायुसेना का वर्कहॉर्स माना जाता है. इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग, लंबी दूरी की मिसाइलें और ए़डवांस एवियोनिक्स हैं जो इसे जटिल मिशनों के लिए सक्षम बनाते हैं. ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान में इन विमानों ने सटीक स्ट्राइक की क्षमता का प्रदर्शन किया. 

Operation Sindoor, Sukhoi-30 MKI

पायलट के बयान से पता चलता है कि भारतीय विमानों ने लक्ष्य को निशाना बनाया. बिना किसी प्रभावी जवाबी कार्रवाई के वापस लौट आए. यह न सिर्फ विमानों की क्षमता बल्कि पायलटों के प्रशिक्षण, मिशन प्लानिंग और खुफिया जानकारी की गुणवत्ता को भी दर्शाता है. 

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भारतीय वायु सेना ने पिछले वर्षों में कई अभ्यासों और वास्तविक अभियानों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाई है. इस घटना से यह भी साफ होता है कि समय पर सही जानकारी और तेज फैसला कितना महत्वपूर्ण है. यदि पाकिस्तानी पक्ष समय पर प्रतिक्रिया देता तो स्थिति अलग हो सकती थी.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान से आई ऐसी हवा कि मॉनसून पड़ गया कमजोर, अब सितंबर में क्या होगा?

हवाई जंग में वक्त बेहद जरूरी 

आधुनिक हवाई संघर्ष में टाइम-टू-रिस्पॉन्स जीत-हार तय कर सकता है. जब एक पक्ष के विमान दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो दूसरे पक्ष को तुरंत अलर्ट होना चाहिए. रडार सिस्टम को लक्ष्य ट्रैक करना चाहिए, ग्राउंड कंट्रोल को आदेश जारी करने चाहिए और इंटरसेप्टर विमानों को उड़ान भरनी चाहिए. 

Operation Sindoor, Sukhoi-30 MKI

22 मिनट का समय आधुनिक मानकों से काफी लंबा माना जा सकता है. इस दौरान भारतीय विमान न सिर्फ हमला कर सकते थे बल्कि सुरक्षित वापसी का रास्ता भी तय कर सकते थे. यह घटना दोनों पक्षों की तैयारियों के बीच के अंतर को उजागर करती है. 

भारतीय वायुसेना ने संभवतः बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और मिशन प्लानिंग का इस्तेमाल किया. पाकिस्तानी वायुसेना के पास भी एडवांस विमान और सिस्टम हैं, लेकिन उस विशेष समय पर उनका प्रभावी उपयोग नहीं हो पाया. ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाएं भारत-पाक सीमा और हवाई क्षेत्र की जटिलताओं को रेखांकित करती हैं.

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दोनों देशों के बीच तनाव के दौर में हवाई क्षमताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. भारतीय पक्ष के लिए यह सफलता आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है, जबकि पाकिस्तानी पक्ष के लिए यह समीक्षा का विषय बन सकती है. ऐसे अभियानों से सीखने योग्य कई बातें निकलती हैं.

Operation Sindoor, Sukhoi-30 MKI

  • पहली, खुफिया जानकारी और रियल-टाइम सर्विलांस कितनी जरूरी है.
  • दूसरी, कमांड सिस्टम की गति और समन्वय.
  • तीसरी, पायलटों का प्रशिक्षण और विमानों का रखरखाव.

भारतीय वायुसेना लगातार अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है. नए सिस्टम शामिल कर रही है. Su-30MKI के साथ अन्य प्लेटफॉर्म भी भविष्य के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

पायलट के बयान के अनुसार सुखोई-30 एमकेआई विमान आए, हमला किया और वापस लौट गए, जबकि पाकिस्तानी वायुसेना अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुई थी. यह 22 मिनट का विंडो ऑपरेशन की सफलता का मुख्य कारण बना. यह घटना बताती है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ हथियार काफी नहीं, बल्कि उनकी सही समय पर सही इस्तेमाल की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. 

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