scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चांद के अंधेरे गड्ढों में उतरेगा चीन, 24 अगस्त को लॉन्च होगा Chang'e-7, खोजेगा बर्फ

चीन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ खोजने के लिए अपना बड़ा मिशन भेज रहा है. Chang'e-7 मिशन में रोवर, लैंडर और खास हॉपिंग प्रोब होंगे, जो चांद के उन अंधेरे गड्ढों तक पहुंचेंगे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती.

Advertisement
X
चीन के साउथ पोल पर चीन अंधेरे वाले हिस्से में लैंड करेगा. (Photo: Getty)
चीन के साउथ पोल पर चीन अंधेरे वाले हिस्से में लैंड करेगा. (Photo: Getty)

चीन 24 अगस्त 2026 को अपना नया चंद्र मिशन Chang'e-7 लॉन्च करने की तैयारी में है. यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाएगा. यहां वैज्ञानिक पानी की बर्फ और दूसरे पदार्थों की तलाश करेंगे. मिशन को लॉन्ग मार्च-5 रॉकेट से हैनान के वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट से भेजने की योजना है. Chang'e-7 चीन के चंद्र अभियान के चौथे चरण का हिस्सा है.

Chang'e-7 में कई यान शामिल हैं. इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर और एक छोटा हॉपिंग प्रोब होगा. ये सभी मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की अलग-अलग जगहों की जांच करेंगे. खास बात यह है कि हॉपिंग प्रोब उन गड्ढों में जाने की कोशिश करेगा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन जगहों पर पानी बर्फ के रूप में मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: अल-नीनो ने सुखाया खूबसूरत समंदर वाले इस देश का गला, कटौती झेल रहे 1.8 लाख नल

सम्बंधित ख़बरें

nasa spacex rocket moon crash crater photos
चांद पर स्पेसएक्स के रॉकेट क्रैश, नासा ने दिखाई पहली साफ तस्वीर
144 Hours Rainfall Forecast
144 घंटे तक नहीं थमेगी बारिश! MP-छत्तीसगढ़ से यूपी तक आफत
Operation Sindoor, Su-30MKI, Rafale
ऑपरेशन सिंदूर का असली हीरो राफेल नहीं, कोई और फाइटर जेट था
Puerto Rico Water Crisis
अल-नीनो ने सुखाया खूबसूरत समंदर वाले इस देश का गला, कटौती झेल रहे 1.8 लाख नल
Uttarakhand climate change
21वीं सदी के अंत बढ़ेगा पारा! उत्तराखंड की इस नदी पर डरावनी रिपोर्ट

चांद के साउथ पोल पर ही क्यों?

चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई गहरे गड्ढे हैं. इनमें से कुछ जगहों पर सूरज की रोशनी लगभग कभी नहीं पहुंचती. इसलिए वहां तापमान बहुत कम रहता है. ऐसी ठंडी जगहों पर पानी बर्फ के रूप में लंबे समय तक जमा रह सकता है.

Advertisement

China Chang'e-7 Mission

चीन इसी वजह से इस इलाके में पानी की तलाश करना चाहता है. मिशन चांद की मिट्टी, सतह और वहां के वातावरण के बारे में भी जानकारी जुटाएगा. वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि चांद के इस हिस्से में पानी और दूसरे पदार्थ कहां और कितनी मात्रा में मौजूद हैं.

हॉपिंग प्रोब क्या करेगा?

Chang'e-7 का हॉपिंग प्रोब मिशन का खास हिस्सा है. यह पहियों वाले रोवर की तरह सिर्फ जमीन पर चलने के बजाय छोटे-छोटे उछाल के जरिए आगे बढ़ सकता है. इसकी मदद से उन जगहों की जांच करने की कोशिश होगी जहां सामान्य रोवर के लिए पहुंचना मुश्किल है.

यह भी पढ़ें: जंग हुई तो कौन जीतेगा? अमेरिका के दो दोस्त तुर्की-इजरायल की जानिए मिलिट्री ताकत

मिशन का रोवर चांद की सतह पर घूमकर वहां की मिट्टी और जमीन की जांच करेगा. लैंडर चांद की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक उपकरणों से जांच करेगा. वहीं ऑर्बिटर चांद के चारों ओर घूमते हुए ऊपर से तस्वीरें और दूसरी जरूरी जानकारी जुटाएगा.

बर्फ इतनी जरूरी क्यों है?

चांद पर पानी मिलना भविष्य के मिशनों के लिए काफी अहम हो सकता है. पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा पानी से ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने की संभावना भी है. इसलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की तलाश कई देशों के लिए महत्वपूर्ण है.

Advertisement

China Chang'e-7 Mission

Chang'e-7 से चीन को चांद के इस हिस्से के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है. यह जानकारी उसके आगे के चंद्र मिशनों में काम आएगी. चीन भविष्य में चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है.

24 अगस्त को लॉन्च की तैयारी

Chang'e-7 को लॉन्ग मार्च-5 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा. यह चीन का भारी रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल बड़े अंतरिक्ष मिशनों के लिए किया जाता है. रॉकेट और मिशन से जुड़े यान वेलचांग लॉन्च साइट पर पहुंच चुके हैं और लॉन्च से पहले की तैयारियां चल रही हैं.

अगर मिशन सफल रहता है तो वैज्ञानिकों को चांद के दक्षिणी ध्रुव, वहां की मिट्टी और पानी की बर्फ के बारे में नई जानकारी मिलेगी. फिलहाल 24 अगस्त को होने वाली प्रस्तावित लॉन्चिंग पर सबकी नजर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    चार रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी, 13 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च |
    'Will You Marry Me' से सजा था होटल का कमरा, कुछ घंटे बाद प्रेमिका की लाश और खून से लथपथ मिला प्रेमी |
    जो पानी की टंकी बनी ही नहीं, उसके निर्माण का बिल 50 लाख! गुजरात के दो इंजीनियर सस्पेंड |
    SBI ने बदला नियम, अब बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा! |
    बेंगलुरु में लग्जरी कार चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, ₹35 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद, महिला समेत दो गिरफ्तार |
    बारिश में ताले में लग गई है जंग? आजमाएं ये 6 आसान तरीके, सालों साल रहेंगे नए जैसे |
    कैसे हाथ लगाने से खुल जाते हैं लिफ्ट के दरवाजे? सेंसर खराब हुआ तो जा सकती है जान |
    ज्यादा महंगा नहीं है... जानिए घर में लिफ्ट लगवाने का कितना खर्चा आता है? |
    Sawan 2026: सावन के आखिरी सोमवार पर 3 शुभ योग, इन राशियों को मिलेगी धन-दौलत! |
    'टेंडर का मंत्री को क्या पता, गिरफ्तारी पंजाब चुनाव से जुड़ी...', कोर्ट में बोले सत्येंद्र जैन
    Advertisement