पूर्व TMC विधायक को भीड़ ने पहनाई जूतों की माला, अंडे फेंके... फूटा RG-कर रेप केस का गुस्सा

आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कराने के आरोप में पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया है. इस मामले में उन्हें को जनता के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा है.

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शुक्रवार को जब पुलिस उन्हें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के खरदाह थाने से कोर्ट ले जा रही थी, तो बाहर खड़ी बेकाबू भीड़ ने उन पर हमला कर दिया.

थाने के बाहर निर्मल घोष पर फेंके गए अंडे और जूते

दरअसल, शुक्रवार को जब पुलिस सुरक्षा घेरे में निर्मल घोष को प्रिजन वैन की तरफ ले जा रही थी, तभी गुस्से से सुलग रही भीड़ ने उन पर लात-घूंसों की बरसात कर दी. सुरक्षा के लिए पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों ने उनके सिर पर हेलमेट पहना रखा था, फिर भी भीड़ ने उन्हें निशाना बनाया. उग्र भीड़ ने पूर्व विधायक पर जूते, चप्पल, अंडे और कीचड़ तक फेंके. भीड़ ने उन्हें जूतों की माला भी पहनाई.

निर्मल घोष के साथ उनके करीबी सहयोगी और पानिहाटी के पूर्व पार्षद संजीव मुखर्जी को भी इसी तरह के गुस्से का सामना करना पड़ा.

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गौरतलब है, मुखर्जी को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था. उन पर भी आरोप है कि वे डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के बाद श्मशान घाट ले जाने के दौरान वहां मौजूद थे. जब पुलिस दोनों आरोपियों को बैरकपुर सब-डिवीजनल कोर्ट ले जा रही थी, तो कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने भी उन्हें 'चोर-चोर' के नारे के साथ घेरा.

सामने आए वीडियो में दोनों आरोपियों की सफेद कुर्ती और शर्ट पर कीचड़ और अंडे के दाग साफ देखे जा सकते थे. इस मामले में तीसरा आरोपी, पानिहाटी नगरपालिका का पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ दे, अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर और फरार चल रहा है.

पीड़ित पिता की शिकायत पर हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई मृतका डॉक्टर के पिता की ओर से सोमवार को दर्ज कराई गई एक नई शिकायत के बाद शुरू हुई है. पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि निर्मल घोष ने तत्कालीन विधायक होने के नाते अपनी ताकत का इस्तेमाल किया. उन्होंने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर उनकी बेटी के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाया.

मुख्यमंत्री ने पिछले रविवार को डॉक्टर की दूसरी बरसी पर आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बैरकपुर पुलिस कमिश्नर को इस मामले की नए सिरे से जांच करने के सख्त निर्देश दिए थे. इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया. पुलिस अब कोर्ट से दोनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है, ताकि मामले से जुड़े अन्य राज भी सामने आ सके.

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गौरतलब है, आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त 2024 को रेप कर उसका मर्डर कर दिया. इस मामले में एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को दोषी ठहराया जा चुका है. उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

हालांकि, पीड़ित परिवार का शुरू से आरोप रहा है कि इस अपराध के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था. परिवार का मानना है कि सबूतों को मिटाने के लिए ही पुलिस और नेताओं की मिलीभगत से शव का रात में ही जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया.

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परिवार का कहना है कि अगर ऐसा न किया जाता, तो दूसरा पोस्टमार्टम होने से रेप और हत्या से जुड़े कई अहम और छुपे हुए सच सामने आ सकते थे. इस नई गिरफ्तारी के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है. विपक्षी नेताओं ने इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी जांच की मांग उठाई है.

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि जांच एजेंसियों को यह भी देखना चाहिए कि क्या पूर्व सीएम ममता बनर्जी के इशारे पर ही यह सब हुआ था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वे घटना के दिन लगातार पार्टी नेताओं और अस्पताल के संपर्क में थीं. फिलहाल, पुलिस इस हाई-प्रोफाइल मामले के हर एक पहलू को खंगालने में जुटी है.

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दीपक देबनाथ का इनपुट

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