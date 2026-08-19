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'जंग भड़काने की साजिश', UAE पर मिसाइल अटैक के आरोप से भड़का ईरान

ईरान ने यूएई की ओर से लगाए गए मिसाइल हमले के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें बेबुनियाद बताया है. यूएई के मुताबिक, ईरान से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलें उसके समुद्री क्षेत्र के पास गिरीं और उनका निशाना समुद्री यातायात था. ईरान ने बिना सबूत आरोप लगाने से बचने की चेतावनी दी है.

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ईरान का कहना है कि मिसाइल अटैक 'फॉल्स फ्लैग' हो सकता है. (File Photo: X/@IRNA)
ईरान का कहना है कि मिसाइल अटैक 'फॉल्स फ्लैग' हो सकता है. (File Photo: X/@IRNA)

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. यूएई की तरफ से ईरान पर दो बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप लगाए जाने के बाद तेहरान ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों को ‘बेबुनियाद’ बताते हुए कहा कि बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए.

यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ईरान से दो मिसाइलें दागी गईं, लेकिन दोनों समुद्र में गिर गईं. इनमें से एक यूएई के क्षेत्रीय जल में और दूसरी उसके बाहर गिरी. यूएई ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

यह भी पढ़ें: होर्मुज पर कंट्रोल खो रहा है ईरान! 80% जहाजों ने बदला रूट, ट्रैकिंग फर्म का दावा

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यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बाद में कहा कि उसके आकलन के मुताबिक, मिसाइलों को समुद्री यातायात को निशाना बनाने के लिए दागा गया था. मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या गलत सूचना पर भरोसा न करें और घटना से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक सोर्स तलाशें.

क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच ईरान के साथ UAE ने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन रोकने का ऐलान किया है. यूएई विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि क्षेत्रीय हालात को देखते हुए ईरान के साथ सभी व्यापार, कॉमर्शियल लेन-देन और वित्तीय लेनदेन अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं.

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 ईरान का दावा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है

यूएई के गृह मंत्रालय की तरफ से भी लोगों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजा गया. शुरुआती मिसाइल खतरे की चेतावनी के बाद मंत्रालय ने कहा कि स्थिति सुरक्षित है और लोगों को सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू करनी चाहिए. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' की आशंका का भी जिक्र किया. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना ठोस सबूत के ईरान पर आरोप लगाना उचित नहीं है.

होर्मुज स्ट्रेट में फिर से बढ़ गया तनाव

यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है. दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बना हुआ है. इसी रणनीतिक समुद्री मार्ग के कारण खाड़ी क्षेत्र में किसी भी मिसाइल या सैन्य गतिविधि का असर व्यापक हो सकता है.

यह भी पढ़ें: शांतिदूत ओमान पर क्यों भड़के डोनाल्ड ट्रंप? जानिए 'होर्मुज' में ईरान-ओमान की गुप्त डील की पूरी इनसाइड स्टोरी

यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन को अगले आदेश तक रोकने की घोषणा की है. इससे दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों पर और असर पड़ने की आशंका है. मिसाइल घटना के बाद अब ईरान और यूएई के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. ईरान जहां आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, वहीं यूएई अपने सुरक्षा आकलन के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा है.

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