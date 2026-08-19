'जंग भड़काने की साजिश', UAE पर मिसाइल अटैक के आरोप से भड़का ईरान

ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. यूएई की तरफ से ईरान पर दो बैलिस्टिक मिसाइल दागने का आरोप लगाए जाने के बाद तेहरान ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों को ‘बेबुनियाद’ बताते हुए कहा कि बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए.

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यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ईरान से दो मिसाइलें दागी गईं, लेकिन दोनों समुद्र में गिर गईं. इनमें से एक यूएई के क्षेत्रीय जल में और दूसरी उसके बाहर गिरी. यूएई ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने या किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.

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यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बाद में कहा कि उसके आकलन के मुताबिक, मिसाइलों को समुद्री यातायात को निशाना बनाने के लिए दागा गया था. मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या गलत सूचना पर भरोसा न करें और घटना से जुड़ी जानकारी के लिए सिर्फ आधिकारिक सोर्स तलाशें.

क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच ईरान के साथ UAE ने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन रोकने का ऐलान किया है. यूएई विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि क्षेत्रीय हालात को देखते हुए ईरान के साथ सभी व्यापार, कॉमर्शियल लेन-देन और वित्तीय लेनदेन अगले आदेश तक निलंबित कर दिए गए हैं.

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ईरान का दावा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है

यूएई के गृह मंत्रालय की तरफ से भी लोगों के मोबाइल फोन पर अलर्ट भेजा गया. शुरुआती मिसाइल खतरे की चेतावनी के बाद मंत्रालय ने कहा कि स्थिति सुरक्षित है और लोगों को सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू करनी चाहिए. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएई के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन' की आशंका का भी जिक्र किया. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना ठोस सबूत के ईरान पर आरोप लगाना उचित नहीं है.

होर्मुज स्ट्रेट में फिर से बढ़ गया तनाव

यह घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है. दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बना हुआ है. इसी रणनीतिक समुद्री मार्ग के कारण खाड़ी क्षेत्र में किसी भी मिसाइल या सैन्य गतिविधि का असर व्यापक हो सकता है.

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यूएई ने ईरान के साथ सभी व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन को अगले आदेश तक रोकने की घोषणा की है. इससे दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण संबंधों पर और असर पड़ने की आशंका है. मिसाइल घटना के बाद अब ईरान और यूएई के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. ईरान जहां आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, वहीं यूएई अपने सुरक्षा आकलन के आधार पर कार्रवाई की बात कर रहा है.

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