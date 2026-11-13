ब्रिटेन में 13 साल की बच्ची से रेप के मामले में पाकिस्तानी मूल के 3 दोषी करार, दो आरोपी इस्लामाबाद फरार!

ब्रिटेन में 13 साल की बच्ची के रेप और यौन शोषण के मामले में पाकिस्तानी मूल के तीन लोगों को दोषी ठहराया गया है. यह मामला 2008 से 2010 के बीच उत्तरी इंग्लैंड के रोथरहैम में हुई घटनाओं से जुड़ा है. शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने गुरुवार को मुदस्सर हुसैन (37), गजनफर हुसैन (42) और कामिर इफजल खान (37) को दोषी करार दिया.

और पढ़ें

यह मामला ऑपरेशन स्टोववुड के तहत चल रही जांच का हिस्सा है. ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) ने बताया कि मुदस्सर हुसैन और कामिर खान ट्रायल से पहले पाकिस्तान भाग गए थे. अदालत ने दोनों को उनकी गैरमौजूदगी में दोषी ठहराया. NCA ने अब उनकी तलाश के लिए लोगों से जानकारी मांगी है.

तीसरे आरोपी गजनफर हुसैन को हिरासत में भेज दिया गया है. उसकी सजा पर सुनवाई होनी है.



एक आरोपी को रेप के 12 मामलों में दोषी पाया गया



अदालत ने मुदस्सर हुसैन को रेप के 12 मामलों में दोषी पाया. कामिर इफजल खान को रेप के दो मामलों और यौन शोषण के लिए तस्करी के एक मामले में दोषी ठहराया गया. वहीं, गजनफर हुसैन को रेप के एक मामले में दोषी पाया गया.

अदालत में बताया गया कि मुदस्सर और कामिर ने अलग-अलग समय पर पीड़िता को निशाना बनाया. उस समय बच्ची की उम्र 13 साल थी. दोनों ने उसे अपने जाल में फंसाया और शराब, गांजा और गिफ्ट देकर उसका यौन शोषण किया.

Advertisement

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, गजनफर ने दूसरे आरोपियों की तरह बच्ची को ग्रूम नहीं किया, लेकिन उसने भी उसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और उसके साथ रेप किया.



18 महीने तक बच्ची का शोषण करता रहा आरोपी



NCA के मुताबिक, पीड़िता अब 30 साल से ज्यादा उम्र की है. जांच के दौरान एजेंसी ने उससे संपर्क किया था. इसके बाद उसने बताया कि 2008 से 2010 के बीच उसका यौन शोषण किया गया था.

यह भी पढ़ें: ग्रूमिंग गैंग का रिंगलीडर 'डैडी' पाकिस्तान होगा डिपोर्ट, PM बनने से पहले ही बर्नहैम हुए एक्टिव

पीड़िता की मुलाकात सबसे पहले मुदस्सर हुसैन से रोथरहैम के एक घर में हुई थी. वह उसे 'मड्डी' नाम से जानती थी. अदालत को बताया गया कि मुदस्सर ने करीब 18 महीने तक कई बार उसका यौन शोषण किया. यह घटनाएं एक घर, सार्वजनिक जगहों और उसकी कार में हुईं.

पीड़िता ने जांच अधिकारियों को बताया कि मुदस्सर उसे डराने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता था. उसने बेसबॉल बैट से धमकाया भी था.

कुछ समय बाद मुदस्सर ब्रिटेन छोड़कर चला गया. इसी दौरान पीड़िता की मुलाकात उसकी दोस्त के साथ बाहर जाने पर उसके भाई गजनफर से हुई. पीड़िता को उस समय पता नहीं था कि गजनफर, मुदस्सर का भाई है. गजनफर को 'गुच्ची' नाम से जाना जाता था.



टेकअवे दुकान पर कामिर ने बनाया निशाना



NCA के मुताबिक, बाद में पीड़िता और उसकी कुछ दोस्त एक स्थानीय टेकअवे दुकान पर जाने लगीं. वहीं कामिर ने उसे अपने जाल में फंसाया.

Advertisement

अभियोजन पक्ष की विशेषज्ञ वकील मेलिसा गार्नर ने कहा कि मुदस्सर और कामिर ने शराब, ड्रग्स और गिफ्ट देकर एक कमजोर बच्ची को अलग-अलग समय पर अपने जाल में फंसाया. उन्होंने 2008 से 2010 के बीच रोथरहैम की अलग-अलग जगहों पर उसका कई बार रेप किया.

गार्नर के मुताबिक, गजनफर ने भी मौका मिलने पर पीड़िता का फायदा उठाया. इस शोषण से पीड़िता को गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला नुकसान हुआ है.



पाकिस्तान भागे दो आरोपियों की तलाश कर रही NCA



NCA के ऑपरेशन स्टोववुड के प्रमुख फिलिप मार्शल ने कहा कि मुदस्सर हुसैन और कामिर खान ने न्याय से बचने की कोशिश की है. एजेंसी उन्हें ढूंढने के लिए ब्रिटेन और विदेशों में जांच कर रही है.

उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी के पास दोनों आरोपियों के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है तो वह जांच एजेंसी को बताए. उनके मुताबिक, छोटी से छोटी जानकारी भी जांच में मदद कर सकती है.

NCA ने बताया कि जांच में पीड़िता के दिए गए विवरण के आधार पर आरोपियों, उनकी गाड़ियों और घटनास्थलों की पहचान की गई. जांच अधिकारियों को गवाहों के बयान, फोन रिकॉर्ड और दस्तावेज भी मिले, जिनसे आरोपियों को पीड़िता, गाड़ियों और घटनास्थलों से जोड़ने वाले सबूत मिले.

Advertisement

एजेंसी ने मार्च 2025 में आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया था.



ऑपरेशन स्टोववुड क्या है?



ऑपरेशन स्टोववुड ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी की बड़ी जांच है. इसके तहत दक्षिण यॉर्कशायर में 1997 से 2013 के बीच बच्चों के यौन शोषण और उनके यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच और अभियोजन किया जा रहा है.

इस मामले में पीड़िता ने वयस्क होने के बाद अपने साथ हुए शोषण की जानकारी दी थी. इसके बाद जांच आगे बढ़ी और तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है.

---- समाप्त ----