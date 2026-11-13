'क्या है भाई आज शाम... रोज यही बहाने', CM योगी के दौरे से पहले अधूरा काम देख ठेकेदार पर भड़कीं हापुड़ की DM कविता मीणा!

Uttar Pradesh News: हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा किनारे लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी कविता मीणा ने मेला स्थल का औचक दौरा किया. जिला पंचायत विभाग की ओर से टेंट लगाने सहित विभिन्न विकास कार्य पूरे करने का जिम्मा ठेकेदार सौरभ को सौंपा गया था. तय समय पर काम पूरा न होने और चारों तरफ फैली अव्यवस्थाओं को देखकर जिलाधिकारी बुरी तरह भड़क उठीं.

और पढ़ें

उन्होंने मौके पर मौजूद ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार के बहाने अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. बता दें कि 14 नवंबर को निर्धारित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित निरीक्षण से ठीक पहले ये घटना सामने आई है. जिलाधिकारी ने कहा कि 'क्या है भाई आज शाम... रोज यही बहाने. मुझे नहीं सुनने ये बहाने.'

सीएम योगी के दौरे से पहले खुली पोल

जिला पंचायत विभाग और ठेकेदार की इस भारी लापरवाही का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने चुपचाप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रशासनिक अमले की तमाम हिदायतों के बावजूद मेले की तैयारियां अभी तक काफी पीछे हैं. मुख्यमंत्री के आगमन से पहले इस तरह की सुस्ती और कमियों को देखकर अधिकारी भी सकते में आ गए हैं.

Advertisement

समय सीमा पर प्रशासन सख्त

कार्तिक पूर्णिमा मेले में देश-विदेश और दूर-दराज से लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, जिसके कारण सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहता है. जिलाधिकारी कविता मीणा ने साफ कर दिया है कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ठेकेदार को अल्टीमेटम मिल चुका है कि तय समय सीमा के भीतर हर हाल में सभी अधूरे कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए.

---- समाप्त ----