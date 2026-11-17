अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से मिली नई जानकारी के मुताबिक ईरान वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा है. सात अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यह योजना डर्टी बम या रासायनिक हथियार के इस्तेमाल से जुड़ी हो सकती है.

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सूत्रों के अनुसार यह फिलहाल ईरान के लिए विकल्प तैयार करने का प्रयास है न कि कोई तत्काल हमला. फिर भी योजना बहुत विशिष्ट है जिसमें जगहों और लक्ष्यों का जिक्र है. इस जानकारी ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता बढ़ा दी है और कई बैठकें हो चुकी हैं. व्हाइट हाउस प्रवक्ता लॉरेन बिस ने कहा कि अमेरिका किसी भी संभावित खतरे की निगरानी कर रहा है लेकिन इस समय मातृभूमि के लिए कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है.

यह खुफिया जानकारी उस समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है. फरवरी से शुरू हुए सैन्य संघर्ष और आर्थिक नाकाबंदी के कारण ईरान पर दबाव बढ़ गया है. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान इस दबाव में जवाबी कार्रवाई के विकल्प तलाश रहा है.

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पहले भी ईरान पर अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ साजिशों के आरोप लगते रहे हैं जिनमें विदेश में हमले की कोशिशें शामिल थीं. हाल ही में खजाना सचिव स्कॉट बेसेंट को सुरक्षा कारणों से सैन्य आवास में शिफ्ट किया गया था. सूत्रों का कहना है कि ईरान की क्षमता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है बल्कि उसकी मंशा में बदलाव आया है क्योंकि शासन की सुरक्षा खतरे में दिख रही है.

डर पैदा करने वाला हथियार

डर्टी बम पारंपरिक परमाणु बम से अलग होता है. यह आतंक फैलाने वाला हथियार माना जाता है जो बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के बजाय भय और अस्थिरता पैदा करता है. विशेषज्ञों के अनुसार इससे इलाके प्रभावित हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर नुकसान विस्फोट से ही होता है. अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने इसे आतंक का हथियार बताया न कि सटीक हमले का. कुल मिलाकर यह खुफिया जानकारी मौजूदा संघर्ष की अनिश्चितता को रेखांकित करती है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में कहा था कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा लेकिन पीछे से चल रही सुरक्षा तैयारियां दिखाती हैं कि स्थिति अभी भी नाजुक है. जनता को घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि आधिकारिक स्तर पर कोई तत्काल खतरा नहीं बताया जा रहा लेकिन सतर्कता बनाए रखना जरूरी है. आगे की बातचीत और कूटनीति ही तनाव कम करने का रास्ता हो सकती है.

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अमेरिकी प्रतिक्रिया और तैयारी

अमेरिकी अधिकारियों ने इस खुफिया जानकारी को गंभीरता से लिया है. पिछले एक हफ्ते में कई बैठकें हुईं जिनमें जवाबी तैयारी पर चर्चा हुई. एक सूत्र ने इसे सावधानी भरा कदम बताया. अधिकारियों में इस बात पर मतभेद है कि ईरान के पास ऐसे हमले को अंजाम देने के लिए जरूरी लोग मौजूद हैं या नहीं.

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कुछ का कहना है कि अमेरिका जैसे बड़े देश में गैर-पारंपरिक हथियारों के खतरे के प्रति संवेदनशीलता ज्यादा है. साथ ही मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों पर रासायनिक हमले की आशंका को लेकर भी अलग से तैयारी चल रही है. राजनयिक और खुफिया कर्मियों के लिए सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है.⁠

ईरान ने इन आरोपों का खंडन किया है. संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को पूरी तरह अवैध मानता है. ऐसे झूठे आरोपों को खारिज करता है. प्रवक्ता ने डर्टी बम प्लान का सीधे जिक्र नहीं किया.

अमेरिकी रक्षा विभाग ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कार्यालय की ओर इशारा किया जिसने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आरोपों से दोनों पक्षों के बीच बातचीत और जटिल हो सकती है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रहे संघर्ष और नाकाबंदी को खत्म करने की कोशिशें अभी तक सफल नहीं हुई हैं.

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