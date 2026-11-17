समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है.

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इसी मामले में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने दोनों की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है. इस तरह अब आजम खान के परिवार के तीनों सदस्यों को इस मामले में राहत मिल गई है.

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क्या है पूरा मामला?

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया था. अदालत ने तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खान ने इस फैसले को चुनौती दी थी.

मई 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी और बेटे को दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इस तरह आजम खान को तो हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को यह राहत नहीं मिली थी.

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यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सरकार ने आजम खान को मिली राहत को रद्द करने की मांग की थी. वहीं, आजम खान की पत्नी और बेटे ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज करते हुए आजम खान को मिली राहत बरकरार रखी है. इस फैसले से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को बड़ी राहत मिली है.

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