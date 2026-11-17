बांग्लादेश की राजनीति की आंच अब ब्रिटेन की सड़कों तक पहुंच गई है. पूर्वी लंदन में सोमवार रात बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के संयोजक नाहिद इस्लाम के समर्थकों और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई.

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नाहिद इस्लाम के सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह के खत्म होने के तुरंत बाद दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे को दौड़ाने लगे.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस टकराव में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. चश्मदीदों और स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, ये हिंसा पूर्वी लंदन के रोमफोर्ड स्थित मेफेयर वेन्यू के बाहर स्थानीय समयानुसार रात करीब 10 बजे हुई.

सूचना मिलते ही पुलिस की पांच गाड़ियां और दो एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं. आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों ने वेन्यू के अंदर घायल लोगों को फर्स्ट एड दिया और गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को अस्पताल पहुंचाया. घटना के बाद नाहिद इस्लाम घायलों का हाल जानने अस्पताल भी गए.

नाहिद इस्लाम का अवामी लीग पर हमले का आरोप

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मंगलवार (17 नवंबर) सुबह अपने वेरिफाइड फेसबुक अकाउंट पर जारी एक बयान में नाहिद इस्लाम ने इस हिंसा के लिए अवामी लीग के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शामिल हुए प्रवासी बांग्लादेशियों और विश्वविद्यालय के छात्रों को जानबूझकर निशाना बनाया.

नाहिद ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि और पत्रकार भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने इस हिंसा को देखा है. उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. हालांकि, अवामी लीग समर्थकों के खिलाफ लगाए गए इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.

कौन हैं नाहिद इस्लाम और क्यों है विवाद?

नाहिद इस्लाम बांग्लादेश में जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं, जिसके चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विरोध से शुरू हुए इस आंदोलन के बाद बने नए राजनीतिक दल 'नेशनल सिटिजन पार्टी' (NCP) के वो शीर्ष नेता हैं.

नाहिद भारत में भी अपने राजनीतिक बयानों और CJP के विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने को लेकर चर्चा में रहे हैं. इसके अलावा, उनकी पार्टी NCP उस समय भी विवादों में घिर गई थी, जब उसके एक नेता ने कथित तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करने की धमकी दी थी. जमात-ए-इस्लामी के साथ पार्टी के राजनीतिक जुड़ाव को लेकर भी भारत में चिंता जताई जाती रही है.

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ब्रिटेन में पहले भी हो चुके हैं ऐसे टकराव

फिलहाल नाहिद इस्लाम ब्रिटेन के एक सप्ताह के दौरे पर हैं. इससे पहले शनिवार को कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान भी अवामी लीग समर्थकों ने उनका विरोध करने की कोशिश की थी, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ताओं की दखल से बड़ा टकराव टल गया था.

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बता दें कि अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद से ब्रिटेन में अवामी लीग समर्थक लगातार उन नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जो हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन से जुड़े थे. इससे पहले सितंबर 2025 में पूर्व अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम और जून 2026 में NCP नेता हसनत अब्दुल्ला के ब्रिटेन दौरे के दौरान भी अंडे फेंकने और कार्यक्रमों में बाधा डालने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

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